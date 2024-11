Brückenschlag zwischen globalen Unternehmen: Käufer aus Übersee entdecken auf der 136. Canton Fair mehr Möglichkeiten

GUANGZHOU, China, 26. November 2024 /PRNewswire/ -- Auf der 136. Canton Fair, die am 4. November zu Ende ging, versammelten sich rekordverdächtige 253.000 ausländische Einkäufer aus 214 Ländern und Regionen, um die neuesten Entwicklungen im internationalen Handel zu erkunden. Unter ihnen war auch Duarte Nuno Rocha, der Hauptvertreter der Sonae-Gruppe in China, der nach Abschluss seiner Beschaffungsaktivitäten in dieser Sitzung bemerkte, dass die Teilnahme an der Canton Fair jedes Jahr eine seiner wichtigsten Aufgaben sei.

Duarte ist seit mehr als zwei Jahrzehnten bei Sonae tätig, einem multinationalen Unternehmen mit einem breit gefächerten Portfolio, das Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Technologie, Einkaufszentren, Immobilien und Telekommunikation umfasst, und nimmt seit 2006 im Namen des Unternehmens an der Messe teil. Auf der Messe hat er die Entwicklung der chinesischen Produktion aus erster Hand miterlebt.

Als Leiter des Sonae-Büros in Guangzhou spielt Duarte eine zentrale Rolle bei den Handels- und Beschaffungsaktivitäten des Unternehmens in China und Asien. Er wies darauf hin, dass chinesische Produkte bei den portugiesischen Verbrauchern aufgrund ihrer hohen Kosten und Qualität einen positiven Eindruck hinterlassen haben. Während der drei Phasen der 136. Canton Fair entdeckten Duarte und seine Kollegen nicht nur eine breite Palette innovativer neuer Produkte, sondern fanden auch zahlreiche hervorragende Lieferanten.

„Im Laufe der Jahre habe ich gesehen, dass die chinesischen Hersteller ihre Produktqualität erheblich verbessert haben", betonte Duarte. „Heutzutage haben die Verbraucher auf den Überseemärkten höhere Erwartungen an in China hergestellte Produkte und legen mehr Wert auf Qualität, Technologie und Innovation. Die Verbraucher machen sich auch zunehmend Gedanken über die Umweltauswirkungen und den sozialen Beitrag von Marken und Produkten, was ein weit verbreiteter Trend ist."

Diese Veränderungen beeinflussen die Wahl von Duarte bei der Suche nach Lieferanten, wobei wichtige Faktoren wie Produktqualität, Innovation, Nachhaltigkeitspraktiken, Einhaltung von Vorschriften und mehr zu berücksichtigen sind. „Es ist wichtig, bestehende und potenzielle Lieferanten auf der Canton Fair zu besuchen. Die persönliche Kommunikation ist von entscheidender Bedeutung für die Festlegung der Aufträge und des Umfangs der Einkaufskooperation im kommenden Jahr, was uns bei der Entscheidungsfindung für langfristige Geschäftspartnerschaften helfen kann", sagte er.

Da die Canton Fair weiterhin innovative Maßnahmen integriert und digitale Plattformen aufbaut, wies Duarte auf die Bequemlichkeit der Online-Ausstellung und der neu eingeführten mobilen App für Einkäufer aus Übersee hin. Außerdem möchte er die auf der Messe gezeigten Markteinblicke und Trendberichte nutzen, um China und globale Trends besser zu verstehen und so fundiertere Geschäftsentscheidungen treffen zu können.

Die 137. Kantonale Messe wird vom 15. April bis 5. Mai 2025 in Guangzhou stattfinden. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.cantonfair.org.cn/en-US

