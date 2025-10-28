Fairland COP7 R290 ATW Wärmepumpe - Die Zukunft der KI Wärmepumpe

MADRID, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Während sanfte Wärme Sie umhüllt, gehen Sie barfuß ins Bad und genießen eine sofortige heiße Dusche - kein Warten, kein Kälteschock. Jede Ecke im Haus bleibt warm und gemütlich. Das ist der Komfort, den Ihr Zuhause verdient, mit intelligentem Stromsparen und Wärmegenuss.

1

Die Fairland AI R290 ATW Wärmepumpe lässt diese Vision mit ihrer „AI-Powered COP 7.0"-Leistung Wirklichkeit werden und erreicht zwei A+++ Bewertungen für außergewöhnliche Energieeffizienz. Als Herzstück des Smart Home der nächsten Generation sorgt es für umweltschonenden Komfort, der Ihre Familie erfreut. Ausgestattet mit dem intelligenten „Fairland AI Inverter", solarintegriertem Betrieb und dem selbstverwaltenden AIoT-Service eröffnet die Fairland-Wärmepumpe die Zukunft des Wohnens mit 100 % kostenlosem Strom.

Erste COP 7.0 KI Wärmepumpe

Die Fairland R290 ATW-Wärmepumpe ist die erste auf dem Markt, die einen COP von 7,0 erreicht, ein Durchbruch, der durch die innovative Bauweise sowie Fairlands „AI Inverter"-Technologie ermöglicht wird. Mit der doppelten Leistungsstufe A+++ definiert sie die Energieeffizienz neu und bietet eine rund 40 % höhere Effizienz als durchschnittliche Systeme.

Ihre präzise KI-Steuerung optimiert den R290-Kältemittelverbrauch und sorgt für einen sicheren, effizienten Betrieb, bei dem alle Komponenten harmonisch zusammenarbeiten. Gleichzeitig recycelt das einzigartige Flüssigkeitskühlsystem von Fairland nahezu die gesamte von der Laufwerksplatine erzeugte Wärme, was die Energieverschwendung reduziert und die Lebensdauer der Komponenten verlängert.

Diese kombinierten Innovationen ermöglichen den Fairland-AI-Inverterbetrieb und setzen COP 7.0 als neuen Maßstab für die HVAC.

Nahezu 100 % kostenlose Energie

Fairland ist mehr als eine Wärmepumpe und bietet ein integriertes KI-Sparerlebnis. Die R290-ATW-Wärmepumpe und das Solarenergiespeichersystem arbeiten als Einheit.

Dank der 100% Kompatibilität sowie der gemeinsamen Nutzung von Daten optimiert dieses intelligente System die zusätzliche Energie der Sonne perfekt und hält Ihr Haus den ganzen Tag über mit nahezu 100 % kostenlosem Strom warm.

Smart Device Care mit AIoT-Unterstützung

Die Wärmepumpe R290 ATW verfügt über Fairlands integrierten AIoT-Service für selbstverwaltete Leistung.

Für Hauseigentümer: Genießen Sie die Gewissheit, dass ein virtueller Profi rund um die Uhr für konstante Spitzenleistung und schnellere Fehlerbehebung sorgt, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.

Genießen Sie die Gewissheit, dass ein virtueller Profi rund um die Uhr für konstante Spitzenleistung und schnellere Fehlerbehebung sorgt, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. Für Fachleute (Vertriebshändler/Installateure): Die offene IoT-Plattform ermöglicht eine intelligente, einfache Geräteverwaltung, einschließlich Fernsteuerung, Echtzeitüberwachung zur Vorhersage von Problemen, OTA-Upgrades und mehr.

Sind Sie bereit zu erfahren, wie Ihr Haus mit nahezu 100 % kostenlosem, intelligentem Strom betrieben werden kann?

Erleben Sie neue Möglichkeiten mit der Fairland R290-ATW-Wärmepumpe. Finden Sie uns an Stand 7B25 auf der C&R Expo in Madrid, 18. bis 20. November 2025, und erleben Sie die Zukunft des intelligenten sowie nachhaltigen Wohnkomforts.

Weitere Informationen: https://www.fairland.com.cn/product/ATW-heat-pump.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2805732/1.jpg