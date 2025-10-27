Pompe à chaleur Fairland COP7 R290 ATW - L'avenir de la pompe à chaleur IA

MADRID, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Tandis qu'une douce chaleur vous enveloppe, vous marchez pieds nus jusqu'à la salle de bains et profitez d'une douche chaude instantanée - pas d'attente, pas de choc froid. Les moindres recoins de l'intérieur restent chauds et douillets. C'est le confort que votre maison mérite, avec une alimentation intelligente permettant d'économiser de l'énergie tout en profitant de la chaleur.

La pompe à chaleur Fairland AI R290 ATW fait de cette vision une réalité grâce à ses performances activées par l'IA et avec un coefficient de performance (COP) de 7 , atteignant deux classements A+++ pour une efficacité énergétique exceptionnelle. Au cœur de la maison intelligente de nouvelle génération, la pompe garantit un confort écologique qui fera le bonheur de votre famille. Dotée de l'onduleur intelligent Fairland AI, d'un fonctionnement intégré à l'énergie solaire et d'un service AIoT autogéré, la pompe à chaleur Fairland dévoile l'avenir de la vie avec une énergie 100 % gratuite.

Première pompe à chaleur IA COP 7.0

La pompe à chaleur Fairland R290 ATW est la première sur le marché à atteindre un COP de 7,0 , une avancée rendue possible par une conception structurelle innovante et la technologie d'onduleur IA de Fairland. Avec une double performance de niveau A+++, la pompe à chaleur redéfinit l'efficacité énergétique, offrant une efficacité supérieure d'environ 40 % à celle des systèmes moyens.

Son contrôle précis basé sur l'IA optimise l'utilisation du réfrigérant R290, garantissant un fonctionnement sûr et efficace, et chaque composant fonctionne en harmonie pour de meilleures performances. Par ailleurs, le système unique de refroidissement liquide de Fairland recycle la quasi-totalité de la chaleur générée par la carte d'entraînement, ce qui réduit le gaspillage d'énergie et prolonge la durée de vie des composants.

Ces innovations combinées permettent le fonctionnement de l'onduleur IA de Fairland, établissant un COP 7.0 comme nouvelle référence pour l'industrie HVAC.

100 % d'énergie gratuite

Plus qu'une pompe à chaleur, Fairland offre une expérience intégrée d'économie d'énergie. La pompe à chaleur R290 ATW et le système de stockage de l'énergie solaire fonctionnent ensemble.

Grâce à une compatibilité à 100 % et à des données entièrement partagées, ce système intelligent optimise parfaitement l'énergie solaire supplémentaire, gardant votre maison au chaud en utilisant presque 100 % d'énergie gratuite tout au long de la journée.

Soins des appareils intelligents avec Support AIoT

La pompe à chaleur R290 ATW est dotée du service AIoT intégré de Fairland pour une performance autogérée.

Pour les propriétaires : soyez plus tranquille grâce à un professionnel virtuel disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui garantit des performances optimales constantes et un dépannage plus rapide, sans que vous ayez à lever le petit doigt.

soyez plus tranquille grâce à un professionnel virtuel disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui garantit des performances optimales constantes et un dépannage plus rapide, sans que vous ayez à lever le petit doigt. Pour les professionnels (distributeurs/installateurs) : la plateforme IoT ouverte permet une gestion intelligente et facile des appareils, y compris le contrôle à distance, la surveillance en temps réel pour prévoir les problèmes, les mises à niveau sans fil et plus encore.

Prêt à découvrir comment votre maison peut fonctionner avec une énergie intelligente et gratuite à près de 100 % ?

Découvrez de nouvelles opportunités avec la pompe à chaleur Fairland R290 ATW. Retrouvez-nous sur le Stand 7B25 à l'occasion de C&R Expo à Madrid, du 18 au 20 novembre 2025 et découvrez l'avenir du confort domestique intelligent et durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2805732/1.jpg