FAIRMONT MAYAKOBA APERTURA DEL CLUB DE PLAYA MÁS SEXY DE LA RIVIERA MAYA

Maykana, es el nombre del nuevo club de playa que ofrecerá las mejores opciones gastronómicas, terrazas con vistas espectaculares, cabañas de lujo, albercas junto al mar y una atmósfera única y exclusiva

RIVIERA MAYA, México, 21 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Fairmont Mayakoba inauguró Maykana, el tan esperado y sexy club de playa que forma parte del proyecto multimillonario de renovación del resort. El nuevo espacio cuenta con cinco restaurantes de alimentos y bebidas, grandes terrazas con vistas magníficas a la costa del Caribe, cabañas privadas de lujo para momentos entrañables, albercas junto al mar, fogatas y una atmósfera única. Maykana pretende elevar el significado de relajación junto a la playa con experiencias extraordinarias de día y noche.

Maykana Fuego Cielo

Construido con materiales locales, la lujosa y texturizada paleta de colores que da vida a Maykana se complementa con toques de tonos fríos que representan los manglares y canales que rodean la propiedad. El impresionante rooftop (sólo para adultos) cuenta con un bar, una alberca infinita con vistas al mar y espacios de relajación en forma circular que hacen alusión a los cenotes de la región. Definitivamente, una obra maestra del diseño que rinde homenaje a la herencia natural mexicana.

Maykana, que se traduce como "canasta de bienvenida", se convertirá en el corazón de la propiedad y será un punto de encuentro para todos los huéspedes. El nombre proviene de "May" (por la cultura maya donde se encuentra el resort) y representa el deseo de invitar a los visitantes a experimentar la historia y riqueza local a través de los cinco elementos de la naturaleza que están plasmados en el club de playa: aire, agua, fuego, tierra, éter. Mientras que "kana" (canasta en lengua maya) spone el espacio o cesta que unirá a los huéspedes y los hará sentir como en su hogar lejos de casa.

Las nuevas ofertas de comida y bebida de Maykana incluyen: Fuego, el restaurante de estilo bohemio-chic inspirado en Tulum; Gaia Seafood Restaurant, el restaurante insignia de Maykana; Cielo Rooftop Bar; Aqua y Brisas Terraces, todos con influencias mayas para satisfacer cada uno de los antojos. Los restaurantes exclusivos ofrecen experiencias culinarias exquisitas y vistas impresionantes del Caribe y el complejo Mayakoba.

Fuego, crea momentos perfectos para el almuerzo y la cena, capta un ambiente único con una energía mística y bohemia en el que se degustan comidas junto a la playa. Este lugar, inspirado en Tulum, cuenta con una parrilla de leña para comer al aire libre para saborear la vida de manera sencilla, pero elegante.

Gaia Seafood Restaurant, que se traduce como Madre Tierra en griego, trasladará el elemento Tierra a Maykana. Como la tierra es 71% de agua, este restaurante ofrece mariscos frescos y locales, no sólo de México, sino también de otras partes del mundo. Estos productos estrella se exhiben en la entrada del restaurante antes de convertirse en preparaciones culinarias internacionales únicas, son platillos de autor exclusivos y exquisitos.

Cielo Rooftop Bar es la zona más animada de Maykana para beber, divertirse y conversar. Con vistas inolvidables al Caribe, cuenta con cinco espacios para sentarse en hogueras lujosas rodeadas de agua. Lo mejor será maravillarse con el ritual diario de la puesta del sol para gozar el momento al máximo en su bar.

Aqua es el lugar perfecto para relajarse con alguna bebida mientras se disfruta de los frescos sabores latinos en un ambiente de total privacidad y elegancia. Rodeado de cabañas exclusivas junto a la alberca, durante el día, se sirve cócteles de playa y por la noche se podrá deleitar al paladar con una experiencia gastronómica única.

Brisas Terraces está abierto para el desayuno, la comida y la cena. Todas las mañanas ofrece un desayuno fresco a la carta, menú que también es para cualquier hora, a partir del mediodía. Los platillos más destacados son mezze, bocados mediterráneos para compartir y cócteles tropicales, inspirados en otros lugares del Caribe, todo ello para relajarse y deleitarse con la brisa del mar.

El complejo seguirá abierto durante todo el proceso de renovación que, se espera, sea concluido a finales de este 2022. Los huéspedes ya podrán disfrutar de cócteles, comida y elegancia de Maykana.

Acerca de Fairmont Mayakoba

Fairmont Mayakoba es un resort que ofrece a sus huéspedes la perfecta combinación entre lujosas instalaciones, contacto con la naturaleza en sus cinco magníficos ecosistemas, servicio personalizado de primera y una gastronomía regional e internacional de alta calidad. Ubicado a 40 minutos del aeropuerto Internacional de Cancún y a 20 minutos de Playa del Carmen, Fairmont Mayakoba cuenta con 19 hectáreas en el corazón de la selva Maya. Dentro de sus instalaciones se encuentran 401 habitaciones, cinco albercas, cuatro restaurantes, gimnasio, spa y un centro de convenciones, todo diseñado en armonía con la naturaleza para contribuir a la preservación de la flora y fauna local. Desde su inauguración en 2006, Fairmont Mayakoba cuenta con el reconocimiento 5 Diamantes de la AAA. Viajeros de todo el mundo son cálidamente recibidos en este resort donde todo gira alrededor de las necesidades del huésped, con el fin de convertir cada viaje en una experiencia memorable. Para más información o reservaciones visite www.fairmont.mx/mayakoba.

Acerca de Accor

Accor es un grupo hotelero líder a nivel mundial que tiene más de 5,300 propiedades y 10,000 lugares de comida y bebida en 110 países. El grupo tiene uno de los ecosistemas hoteleros más diversos de la industria turística, los cuales abarcan más de 40 marcas desde premium y de lujo, hasta medio y económico. Ofrece conceptos con estilos únicos, entretenimiento, vida nocturna, restaurantes y bares, residencias privadas, tiempos compartidos, atención del concierge, espacios para trabajar y más. La posición de Accor en el segmento de hospitalidad y estilo de vida, una de las categorías de mayor crecimiento en la industria, está liderada por Ennismore, una empresa conjunta, en la que Accor posee una participación mayoritaria. Esta empresa se distingue por su creatividad, ya que cuenta con un conjunto de marcas globales, fundada por emprendedores que han puesto su corazón en el proyecto. Accor cuenta con un portafolio inigualable de marcas exclusivas y más de 230,000 integrantes de su equipo a nivel global. Los miembros se benefician de su programa de lealtad – ALL - Accor Live Limitless – un compañero de estilo de vida que brinda a diario acceso a una amplia variedad de recompensas, servicios y experiencias. Con sus iniciativas Planet 21 – Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE y ALL Heartist Fund, el grupo se centra en impulsar acciones positivas a través de la ética empresarial, el turismo responsable, la sostenibilidad ambiental, el compromiso comunitario, la diversidad y la inclusión. Fundada en 1967, Accor SA tiene su sede en Francia y cotiza en la Bolsa de Valores de París Euronext (código ISIN: FR0000120404) y en el mercado OTC (Ticker: ACCYY) en los Estados Unidos. Para obtener más información, visite group.accor.com o siga a Accor en Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram.

