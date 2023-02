FAIRMONT MAYAKOBA DA LA BIENVENIDA A JACCO VAN TEEFFELEN COMO GERENTE GENERAL

Van Teeffelen trae más de 25 años de experiencia al resort de lujo recientemente renovado en la Riviera Maya

RIVIERA MAYA, México, 16 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Fairmont Mayakoba, un resort de lujo de 5 Diamantes AAA en la Riviera Maya, se complace en anunciar a Jacco van Teeffelen como Gerente General. En su nuevo cargo, van Teeffelen trabajará estratégicamente para continuar optimizando los nuevos elementos de la propiedad recientemente renovada y posicionar este preciado resort entre la élite de los destinos de lujo del Caribe.

Van Teeffelen aporta a la propiedad más de 25 años de experiencia internacional en hospitalidad de lujo. Comenzó su carrera en la industria en alimentos y bebidas en la ciudad de Nueva York, y se unió a hoteles de renombre como el hotel The New York Palace y el hotel St. Regis New York. A partir de ahí, ocupó varios cargos ejecutivos en resorts en el Caribe y en Maldivas. Su experiencia internacional se expandió más allá del Caribe al hotel ganador de cinco estrellas de Forbes, el hotel SAVOY en Londres, Reino Unido, el tres veces ganador de cinco estrellas Forbes, Fairmont Grand del Mar y Fairmont San Francisco. En octubre de 2022, van Teeffelen comenzó a trabajar en Fairmont Mayakoba como Gerente General Interino antes de finalmente obtener el puesto cuatro meses después.

"Mientras celebramos el regreso del turismo en toda su capacidad y estrenamos nuestras renovaciones, espero con ansias la oportunidad de ampliar mis conocimientos en este resort de clase mundial", dice van Teeffelen. "En mis cuatro meses como Gerente General Interino, desarrollé un profundo amor por la propiedad, este hermoso destino y los increíbles miembros del equipo. Estoy emocionado de continuar trabajando junto con ellos para hacer crecer aún más la reputación de Fairmont Mayakoba como uno de los principales resorts de la Riviera Maya".

Van Teeffelen trae a Mayakoba una amplia y progresiva experiencia en propiedades internacionales de renombre en los EE. UU., el Reino Unido, las Maldivas y el Caribe. Su amplio conocimiento ofrecerá una combinación insuperable de pensamiento estratégico e implementación, lo que impulsará sólidos resultados financieros y respaldará la excelencia en el servicio que conducirá al éxito general de Fairmont Mayakoba.

Para obtener más información sobre el resort o reservar su estancia, visite: https://www.fairmont-mayakoba.com/.

Acerca de Fairmont Mayakoba

Ubicado en el corazón de la Riviera Maya, México, Fairmont Mayakoba de 401 habitaciones es un resort de 5 Diamantes AAA ubicado en 19 hectáreas, dentro de una comunidad privada de lujo. Rodeado por un exuberante bosque de manglares atravesado por canales de agua, la propiedad ofrece más de 4,180 metros cuadrados de espacio para reuniones en el interior y al aire libre, un energizante Fairmont Spa con 20 salas de tratamiento y el campo de golf El Camaleón, sede del primer torneo de la liga LIV Golf en México y sede del primer torneo de PGA fuera de Estados Unidos. Una dedicación a una filosofía ecológica le ha valido a Fairmont Mayakoba la verificación Preferred by Nature, entre otros galardones ecológicos. Para realizar reservas, llame al 1 (800) 540 6088 o envíe un correo electrónico a [email protected], visite fairmont.com/Mayakoba o siga a Fairmont Mayakoba en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

Acerca de Accor

Accor es un grupo hotelero líder a nivel mundial que tiene más de 5,300 propiedades y 10,000 lugares de comida y bebida en 110 países. El grupo tiene uno de los ecosistemas hoteleros más diversos de la industria turística, los cuales van desde marcas premium y de lujo, hasta nivel medio con ofertas económicas. Ofrece conceptos con estilos únicos, entretenimiento, vida nocturna, restaurantes y bares, residencias privadas, tiempos compartidos, atención de concierge, espacios para trabajar y más. Accor también cuenta con un portafolio inigualable de marcas exclusivas y aproximadamente 300 mil miembros de su equipo a nivel global. Más de 65 millones de personas se benefician de su programa de lealtad ALL - Accor Live Limitless, un compañero de estilo de vida que brinda a diario acceso a una amplia variedad de recompensas, servicios y experiencias. Con su iniciativa Planet 21, Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE y ALL Heartist Fund, el grupo se centra en impulsar acciones positivas a través de la ética empresarial, el turismo responsable, la sostenibilidad ambiental, el compromiso comunitario, la diversidad y la inclusión. Fundada en 1967, Accor SA tiene su sede en Francia y cotiza en la Bolsa de Valores de París Euronext (código ISIN: FR0000120404) y en el mercado OTC (Ticker: ACCYY) en los Estados Unidos. Para obtener más información, visita group.accor.com o sigue Accor en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

