Fairmont Mayakoba el Mejor Resort de Lujo en México 2022

PLAYA DEL CARMEN, México, 20 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Los resultados ya están aquí y Fairmont Mayakoba es ganador de los Luxury Lifestyle Awards 2022 en la categoría de Mejor Resort de Lujo en México.

Los Luxury Lifestyle Awards son un premio internacional que selecciona, reconoce, celebra y promociona los mejores productos y servicios de lujo en todo el mundo. A través de un estudio independiente, Luxury Lifestyle Awards reconoce a las marcas que se destacan por su búsqueda de la perfección y su deseo de ofrecer bienes y servicios de la más alta calidad a sus clientes.

Los equipos de investigación de Luxury Lifestyle Awards utilizan una variedad de criterios de selección para estos prestigiosos premios. Incluyen reputación, excelencia, credibilidad, singularidad, personalización y experiencia de lujo en general. Cubriendo una amplia variedad de sectores y regiones, los ganadores son cuidadosamente seleccionados y considerados los mejores en brindar emocionantes experiencias de lujo a los viajeros de todo el mundo.

"Con tantos grandes resorts de lujo en México, ser reconocido como el mejor es un gran honor. Premios como este demuestran el arduo trabajo y el compromiso de nuestros "Heartists" cada día para asegurarse de superar las expectativas de cada huésped de Fairmont Mayakoba", dijo Silvia Ferrer, Directora de Relaciones Públicas y Mercadotecnia.

Junto con el estatus AAA 5 Diamond del resort, Fairmont Mayakoba continúa estableciendo el estándar mundial en lujo, servicio, alojamiento y experiencias culinarias. Este reconocimiento de Luxury Lifestyle Awards, una de las marcas más reconocidas y respetadas del mundo, brinda a los huéspedes de Fairmont Mayakoba la seguridad de que se encuentran en un verdadero paraíso donde pueden esperar excelencia e innovación pioneras.

Acerca de Fairmont Mayakoba

Ubicado en el corazón de la Riviera Maya, México, Fairmont Mayakoba de 401 habitaciones es un resort AAA Five Diamond ubicado en 19 hectareas, dentro de una comunidad privada de lujo. Rodeado por un exuberante bosque de manglares atravesado por canales de agua, la propiedad ofrece más de 4,180 metros cuadrados de espacio para reuniones en el interior y al aire libre, un energizante spa Willow Stream con 20 salas de tratamiento y el campo de golf El Camaleón, sede del primer torneo de la liga LIV Golf en México. Una dedicación a una filosofía ecológica le ha valido a Fairmont Mayakoba la verificación Preferred by Nature, entre otros galardones ecológicos. Para realizar reservas, llame al 1 (800) 540 6088 o envíe un correo electrónico a [email protected], visite fairmont.com/Mayakoba o siga a Fairmont Mayakoba en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

Acerca de Accor

Accor es un grupo hotelero líder a nivel mundial que tiene más de 5,300 propiedades y 10,000 lugares de comida y bebida en 110 países. El grupo tiene uno de los ecosistemas hoteleros más diversos de la industria turística, los cuales van desde marcas premium y de lujo, hasta nivel medio con ofertas económicas. Ofrece conceptos con estilos únicos, entretenimiento, vida nocturna, restaurantes y bares, residencias privadas, tiempos compartidos, atención del concierge, espacios para trabajar y más. Accor también cuenta con un portafolio inigualable de marcas exclusivas y aproximadamente 300 mil miembros de su equipo a nivel global. Más de 65 millones de personas se benefician de su programa de lealtad ALL - Accor Live Limitless, un compañero de estilo de vida que brinda a diario acceso a una amplia variedad de recompensas, servicios y experiencias. Con su iniciativa Planet 21, Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE y ALL Heartist Fund, el grupo se centra en impulsar acciones positivas a través de la ética empresarial, el turismo responsable, la sostenibilidad ambiental, el compromiso comunitario, la diversidad y la inclusión. Fundada en 1967, Accor SA tiene su sede en Francia y cotiza en la Bolsa de Valores de París Euronext (código ISIN: FR0000120404) y en el mercado OTC (Ticker: ACRFY) en los Estados Unidos. Para obtener más información, visita group.accor.com o sigue Accor en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

Para más información contacta a:

Fairmont Mayakoba

Cindy Diaz | [email protected]

Gerente de Relaciones Públicas

FUENTE Fairmont Mayakoba

