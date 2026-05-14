FAIRMONT MAYAKOBA NOMBRA A GONZALO GÜELMAN ROS COMO NUEVO GERENTE GENERAL

RIVIERA MAYA, México, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Fairmont Mayakoba, el lujoso refugio ubicado frente al mar, entre la hermosa costa de la Riviera Maya y exuberantes manglares tropicales, anuncia el nombramiento de Gonzalo Güelman Ros como nuevo Gerente General. Reconocido como un destacado líder global en la industria de la hospitalidad, Ros cuenta con más de 30 años de experiencia en América y el Caribe, además de una sólida trayectoria liderando resorts de lujo y elevando de manera constante tanto el desempeño operativo como la experiencia de los huéspedes.

Gonzalo Güelman Ros, nuevo Director General de Fairmont Mayakoba

Ampliamente reconocido por impulsar propiedades de alto perfil a través de complejos procesos de apertura y renovaciones multimillonarias, Ros ha ocupado posiciones de liderazgo senior en marcas de renombre mundial como Conrad Hotels & Resorts, The Ritz-Carlton, IHG Hotels & Resorts, Four Seasons Hotels and Resorts y St. Regis Hotels & Resorts. Recientemente se desempeñó como Gerente General de The St. Regis Punta Mita Resort. Su estilo de liderazgo combina excelencia operativa con una filosofía centrada en las personas, respaldada por una trayectoria que comenzó en el área de alimentos y bebidas y evolucionó hacia roles ejecutivos dentro de portafolios de resorts de gran escala.

"Estoy muy emocionado de unirme a la familia Fairmont Mayakoba. Es realmente un honor formar parte de una propiedad que ha logrado tanto a lo largo de 20 años. Mi objetivo es seguir construyendo sobre este extraordinario legado y continuar posicionando a Fairmont Mayakoba como uno los principales resorts de lujo de México, a la par de motivar a nuestro equipo a seguir creando experiencias inolvidables para nuestros huéspedes cada día" comentó Gonzalo Güelman Ros.

Además de su experiencia en operaciones hoteleras, Gonzalo Güelman Ros es fundador de Talisman Group, firma especializada en la curaduría de experiencias residenciales de lujo. Asimismo, anteriormente se desempeñó como Co-CEO y Director General de Xala Development, un desarrollo eco-consciente ubicado en la costa del Pacífico mexicano. Con una visión estratégica y un enfoque colaborativo sustentado en un profundo entendimiento de América Latina y su riqueza cultural, Ros ha redefinido propiedades de lujo creando experiencias auténticas e inmersivas.

Mientras Fairmont Mayakoba inicia una nueva etapa de transformación, Ros desempeñará un papel clave en la evolución continua de este resort de la Riviera Maya, poniendo especial énfasis en un servicio cuidadosamente personalizado y en una programación elevada. Como parte de la celebración de su 20 aniversario, el resort presentó recientemente "Past, Present, and Paradise", una instalación artística inmersiva que reúne tanto a artistas consolidados como emergentes de la Riviera Maya, reforzando así su compromiso con la promoción de la cultura local y la creatividad global. Asimismo, Fairmont Mayakoba amplió su oferta de bienestar con la incorporación de una exclusiva Wellness Suite, diseñada para brindar una experiencia profundamente restaurativa enfocada en mente, cuerpo y espíritu del viajero de lujo contemporáneo.

Este año emblemático reafirma la posición de Fairmont Mayakoba como uno de los principales destinos de lujo en México, distinguido por su innovadora propuesta gastronómica, un oasis wellness de clase mundial y el renovado club de playa Maykana. Bajo el liderazgo estratégico de Ros, el reconocido resort continuará fortaleciendo su reputación a través de experiencias memorables, prácticas sustentables y una hospitalidad refinada.

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Acerca de Fairmont Mayakoba

Fairmont Mayakoba es un resort que ofrece a sus huéspedes la perfecta combinación entre lujosas instalaciones, contacto con la naturaleza, servicio de calidad y calidez y una gran variedad de opciones gastronómicas. Ubicado a 40 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún y a 20 minutos de Playa del Carmen, Fairmont Mayakoba se extiende a lo largo de 19 hectáreas dentro del exclusivo complejo de Mayakoba, en la Riviera Maya. Dentro de sus instalaciones se encuentran 401 habitaciones, 10 albercas, 15 centros de consumo, gimnasio, el Fairmont Spa y un centro de convenciones, todo diseñado en perfecta armonía con la naturaleza para contribuir a la preservación de la flora y fauna local. Fairmont Mayakoba cuenta con el reconocimiento 5 Diamantes de la AAA. Viajeros de todo el mundo son cálidamente recibidos en este resort donde todo gira alrededor de las necesidades del huésped, con el fin de convertir cada viaje en una experiencia memorable.

Para reservaciones, llama al 1(800) 540 6088, envía un correo a [email protected], o visita fairmont.com/Mayakoba.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2980598/Gonzalo_Guelman_Ros.jpg

FUENTE Fairmont Mayakoba