Fairmont Mayakoba Ofrece un 30% de Descuento por su Aniversario Mientras Estrena Instalaciones Completamente Renovadas!

PLAYA DEL CARMEN, México, 15 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Después de una renovación multimillonaria, Fairmont Mayakoba se complace en presentar sus extraordinarias nuevas instalaciones. El proyecto incluyó todas las habitaciones, casitas y suites; así como todos los restaurantes y bares, las tres albercas de la playa, la alberca principal, el área de recepción y el motor lobby. Para los más pequeños, el kids club existente recibió un cambio de imagen completo y se agregó un nuevo segundo kids club. Además, el resort también presentó dos nuevos y emocionantes restaurantes en el área principal del resort y un nuevo y exclusivo club de playa que cuenta con cinco nuevas experiencias culinarias rodeadas de tres espectaculares albercas nuevas.

La joya de la corona del proyecto de renovación es Maykana, el impresionante nuevo club de playa del resort que brinda a los huéspedes una experiencia elevada frente al mar en un ambiente contemporáneo con vistas panorámicas al Mar Caribe. "May" (de la cultura maya) representa el deseo de nuestro resort de envolver a nuestros huéspedes con la historia y cultura maya a través de los cinco elementos de la naturaleza integrados al club de playa que son aire, agua, fuego, tierra y éter. "Kana" (canasta en lengua maya) representa la canasta que une estos elementos. A través de Maykana, Fairmont ha creado una "canasta de bienvenida" que representa un hogar lejos del hogar.

Las grandes terrazas de Maykana, las lujosas cabanas privadas, los nidos rodeados de agua y las albercas junto al mar aportan un toque sofisticado a la relajación frente al mar. Los nuevos puntos de venta de alimentos y bebidas del club de playa incluyen Brisas con influencia mediterránea, que trae el elemento de aire a Maykana en una relajante ubicación en su terraza frente al mar. Rodeado de cabanas privadas junto a la alberca infinity, Aqua trae el elemento del agua y se especializa en cócteles con influencia latina. Fuego trae el elemento fuego a Maykana y es una experiencia gastronómica inspirada en Tulum y la comida ancestral al grill que captura una sensación enérgica y bohemia. Gaia, el restaurante insignia de Maykana, trae el elemento de la tierra al club de playa con una variedad de mariscos locales frescos de México y de todo el mundo. Finalmente, Cielo trae el elemento del éter a Maykana y es el rooftop animado solo para adultos del club de playa con exclusivos nidos con fogatas rodeados de agua. Cada rincón en Maykana ofrece una experiencia culinaria exquisita, así como impresionantes vistas del Mar Caribe.

Mientras tanto, el área principal del resort ahora presenta dos emocionantes experiencias culinarias. La Laguna, con un concepto creativo de la cocina mexicana. Aquí, talentosos chefs combinan técnicas tradicionales y contemporáneas, lo que también se refleja en el diseño de este restaurante. Arte deslumbrante, telas coloridas y un magnífico bar, La Cantina, inspirada en la cultura mexicana, rodeará a los huéspedes con un concepto de cocina abierta, una terraza al aire libre, un pabellón privado y decks sobre el agua con vista a los canales de Mayakoba donde los huéspedes disfrutan de auténticas recetas llenas de sabor y cócteles artesanales. La Laguna estará abierta para el desayuno y la cena y está ubicada en el corazón del resort.

Bassano, un elegante restaurante italiano que genera un sentimiento de calidez en Mayakoba. Bassano se enfoca en los ingredientes más simples: huevo, harina y agua, que al mismo tiempo ofrecen un delicioso sabor en cada bocado. Los elementos destacados del menú incluyen pizzas caseras, su característico bucatini cacio e pepe y vinos exquisitos. Cuenta con una pizzería al aire libre y un horno bellamente diseñado. Bassano, abierto para el almuerzo y la cena, se encuentra frente a la alberca principal de Las Olas.

La renovación también incluirá el spa, salón de belleza, gimnasio, así como espacios renovados para reuniones y convenciones. El nuevo salón de belleza se convertirá en el más grande de Mayakoba con muebles completamente nuevos. Adicionalmente el spa tendrá una nueva área de bienvenida, camas de masaje de última generación y un jardín botánico que permitirá a los huéspedes elegir sus propias hierbas para sus tratamientos mientras aprenden sobre los beneficios que tienen estos mismos para su cuerpo. El equipo del gimnasio se renovará por completo por equipo de la marca Technogym, que incluyen máquinas de remo, escaleras infinity, mientras que la Sala de Serenidad incluirá una barra de jugos, un salón y áreas de networking para que los huéspedes se relajen. Finalmente, los espacios transformados para reuniones y convenciones brindarán una nueva apariencia con maderas tropicales e iluminación sofisticada.

Este año marca el 17° aniversario de Fairmont Mayakoba y, para celebrarlo, el resort ofrece un 30% de descuento en visitas de mayo a diciembre de 2023, al reservar antes del 31 de marzo de 2023. La oferta de aniversario incluye un ascenso al momento de la reserva según disponibilidad, un recorrido en bote para observar la fauna en la propiedad, uso de bicicletas para explorar Mayakoba, recorridos guiados en catamarán, entre muchas cosas más. Para obtener más información sobre Fairmont Mayakoba o para reservar su oferta de aniversario, visite https://www.fairmont.com/reservations/check-availability/?hc=MYK&pc=PANN

