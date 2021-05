FairX annonce une nouvelle bourse de contrats à terme pour les investisseurs de détail

CHICAGO, 26 mai 2021 /PRNewswire/ -- En accord avec un grand nombre des plus grandes sociétés de courtage en ligne, des sociétés de compensation et des fournisseurs de liquidités, FairX a annoncé aujourd'hui des plans pour lancer un nouveau marché à terme réglementé par la CFTC pour offrir des marchés à terme plus petits, plus simples et plus accessibles aux investisseurs particuliers actifs.

Un large éventail de sociétés se sont engagées à offrir les produits FairX lors du lancement, notamment TD Ameritrade, E*Trade Financial, ABN AMRO Clearing Chicago LLC, ADM Investor Services, Advantage Futures, Dorman Trading, StoneX, Wedbush, Virtu Financial et XTX Markets. Nodal Clear, qui fait partie du groupe EEX, qui fait lui-même partie du groupe Deutsche Börse, fournira des services de compensation à FairX.

Lancé en juin, FairX offrira un accès à la négociation à faible coût, 24 heures sur 24, des classes d'actifs les plus liquides de l'industrie mondiale des contrats à terme. La gamme initiale de produits de FairX comprendra des contrats à terme sur l'indice Bloomberg US Large Cap, qui suit les 500 plus grandes entreprises par leur capitalisation boursière, l'indice Bloomberg US Dollar Spot, qui suit la valeur du dollar américain par rapport à un panier de devises internationales, ainsi que l'indice SuperTech, qui suit 15 des plus grandes et des plus actives sociétés dont les actions sont négociées dans les secteurs à forte croissance de la technologie, des médias et de l'industrie manufacturière.1

Le PDG de FairX, Neal Brady, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec de nombreuses entreprises leaders du secteur pour offrir une plate-forme de négociation de contrats à terme conçue pour répondre aux besoins des négociateurs sur contrats à terme. FairX vise à démocratiser l'accès aux contrats à terme et aux options sur les contrats à terme en offrant des produits de qualité supérieure, un accès transparent et des frais de change considérablement réduits à la communauté active de négoce de détail. »

« En tant qu'investisseurs dans FairX et partenaires stratégiques de la plateforme, nous pensons que l'offre de FairX fournira des alternatives attrayantes en matière de produits et d'exécution à nos clients internationaux », a déclaré J.B. Mackenzie, directeur général de TD Ameritrade Futures & Forex, LLC. « Nous avons hâte de travailler avec l'équipe de FairX pour élargir le paysage concernant le négoce de contrats à terme. »

« En tant que principale chambre de compensation américaine à travers une gamme croissante de classes d'actifs, nous sommes ravis de travailler avec FairX pour répondre aux besoins de la communauté mondiale de négoce de détail en fournissant des services de compensation et de règlement fiables, pratiquement 24 heures sur 24 », a déclaré Paul Cusenza, président et PDG de Nodal Clear.

FairX a bouclé plusieurs rondes de financement dirigées par Hyde Park Venture Partners avec la participation de Battery Ventures, Limerick Hill, LLC, TD Ameritrade, Virtu Financial et XTX Ventures.

Pour en savoir plus sur FairX, veuillez consulter www.fairx.com | LinkedIn : FairX | Twitter : @fairx.

À propos de FairX

FairX™ a été fondée en collaboration avec les principaux courtiers en ligne pour répondre aux besoins de l'investisseur de détail au niveau mondial. FairX est un nom de marque déposée de LMX Labs, LLC, la personne morale enregistrée en qualité de marché des contrats à terme désigné (DCM) régulé par l'autorité de tutelle des marchés à terme aux Etats-Unis (CFTC). La bourse effectue la compensation par l'intermédiaire de Nodal Clear, un organisme de compensation de produits dérivés (DCO) faisant partie du groupe EEX, qui fait lui-même partie du groupe Deutsche Börse.

1 Tous les produits sont soumis à un examen réglementaire.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1517084/FairX_Logo.jpg

SOURCE FairX