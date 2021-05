FairX kondigt nieuwe termijnbeurs voor particuliere beleggers aan

CHICAGO, 26 mei 2021 /PRNewswire/ - Conform veel van de grootste online makelaardijen, clearingfirma's en liquiditeitsverschaffers, heeft FairX vandaag plannen aangekondigd om een nieuwe CFTC-gereguleerde futures-beurs te lanceren om kleinere, eenvoudigere en beter toegankelijke futures aan te bieden aan actieve individuele beleggers.

Een breed scala aan bedrijven heeft toegezegd om bij de lancering FairX-producten aan te bieden, waaronder TD Ameritrade, E*Trade Financial, ABN AMRO Clearing Chicago LLC, ADM Investor Services, Advantage Futures, Dorman Trading, StoneX, Wedbush, Virtu Financial en XTX Markets. Nodal Clear, onderdeel van EEX Group, dat op zijn beurt onderdeel is van Deutsche Börse Group, zal clearingdiensten leveren aan FairX.

FairX biedt vanaf juni dit jaar tegen lage kosten 24 uur per dag toegang tot de meest liquide activaklassen in de wereldwijde futures-industrie. FairX zal een eerste productserie hebben die futures op de Bloomberg US Large Cap Index omvat, waarbij de 500 grootste bedrijven worden gevolgd op basis van marktkapitalisatie, de Bloomberg US Dollar Spot Index, die ook de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje met internationale valuta's volgt, evenals de SuperTech Index, die 15 van de grootste en meest actief verhandelde bedrijven volgt die zich bezighouden met snelgroeiende technologie-, media- en productie-industrieën.1

FairX CEO Neal Brady zei: "We zijn verheugd om met veel van de toonaangevende bedrijven in de branche samen te werken om een handelsplatform voor futures aan te bieden dat ontworpen is om te voldoen aan de behoeften van de wereldwijde retailer in futures. FairX streeft ernaar de toegang tot futures en opties op futures te democratiseren door superieure producten, naadloze toegang en drastisch lagere wisselkoerskosten te leveren aan de actieve handelsgemeenschap."

"Als investeerders in FairX en strategische bijdragers aan het platform, zijn wij van mening dat het FairX-aanbod onze klanten wereldwijd aantrekkelijke product- en uitvoeringsalternatieven zal bieden", aldus J.B. Mackenzie, Managing Director bij TD Ameritrade Futures & Forex, LLC. "We kijken ernaar uit om met het FairX-team samen te werken om het landschap voor retailfutures uit te breiden."

"Als toonaangevend Amerikaans clearinginstituut in een groeiend aantal activaklassen, zijn we verheugd om samen met FairX aan de behoeften van de wereldwijde retailgemeenschap te voldoen door betrouwbare, vrijwel 24 uur per dag beschikbare clearing- en afwikkelingsdiensten aan te bieden", aldus Paul Cusenza, voorzitter en CEO van Nodal Clear.

FairX heeft meerdere financieringsrondes afgesloten onder leiding van Hyde Park Venture Partners met deelname van Battery Ventures, Limerick Hill, LLC, TD Ameritrade, Virtu Financial en XTX Ventures.

Over FairX

FairX™ is opgericht in samenwerking met toonaangevende online makelaars om te voldoen aan de behoeften van de wereldwijde retailbelegger. FairX is een handelsnaam van LMX Labs, LLC, de juridische entiteit die geregistreerd is als een Designated Contract Market (DCM) en gereguleerd wordt door de US Commodity Futures Trading Commission (CFTC). De beurs verrekent via Nodal Clear, een Derivatives Clearing Organization (DCO) en onderdeel van EEX Group, dat op zijn beurt onderdeel is van Deutsche Börse Group.

1 Alle producten zijn onderworpen aan wettelijke beoordeling.

