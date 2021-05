FairX anuncia nova bolsa de futuros para investidores de varejo

CHICAGO, 26 de maio de 2021 /PRNewswire/-- Alinhada com muitas das maiores corretoras on-line, empresas de compensação e provedores de liquidez, a FairX anunciou hoje planos para lançar uma nova bolsa de futuros regulamentada pela CFTC para oferecer futuros menores, mais simples e mais acessíveis para investidores individuais ativos.

Uma ampla gama de empresas se comprometeu a oferecer produtos da FairX no lançamento, incluindo TD Ameritrade, E*Trade Financial, ABN AMRO Clearing Chicago LLC, ADM Investor Services, Advantage Futures, Dorman Trading, StoneX, Wedbush, Virtu Financial e XTX Markets. A Nodal Clear, parte do EEX Group, que por sua vez faz parte do Deutsche Börse Group, fornecerá serviços de compensação para a FairX.

Com lançamento em junho, a FairX oferecerá acesso a trading de baixo custo e a qualquer hora às classes de ativos mais líquidas do setor de futuros global. A FairX terá uma lista de produtos inicial que inclui futuros nos índices Bloomberg US Large Cap, monitorando as 500 maiores empresas por valor de mercado, Bloomberg US Dollar Spot, monitorando o valor do dólar americano em relação a uma cesta de moedas internacionais, bem como o índice SuperTech, monitorando 15 das maiores e mais ativamente negociadas empresas envolvidas em tecnologia de alto crescimento, mídia e indústrias de manufatura.1

O CEO da FairX, Neal Brady, disse: "Estamos muito satisfeitos em trabalhar com muitas das principais empresas do setor para oferecer um local de negociação de futuros projetado para atender às necessidades do trader de varejo de futuros global. A FairX tem como objetivo democratizar o acesso a futuros e opções sobre futuros, oferecendo produtos de qualidade superior, acesso contínuo e custos de transação significativamente mais baixos para a comunidade ativa de traders de varejo."

"Como investidores na FairX e colaboradores estratégicos da plataforma, acreditamos que a oferta da FairX oferecerá alternativas atraentes de produtos e execução para nossos clientes globais", disse J.B. Mackenzie, diretor geral da TD Ameritrade Futures & Forex, LLC. "Estamos ansiosos para trabalhar com a equipe da FairX para expandir o cenário para traders de varejo de futuros."

"Como uma câmara de compensação dos EUA líder em uma gama crescente de classes de ativos, estamos entusiasmados em trabalhar com a FairX para atender às necessidades da comunidade global de traders de varejo, oferecendo serviços confiáveis de compensação e liquidação virtualmente 24 horas por dia", disse Paul Cusenza, presidente e CEO da Nodal Clear.

A FairX fechou várias rodadas de financiamento lideradas pela Hyde Park Venture Partners com participação da Battery Ventures, Limerick Hill, LLC, TD Ameritrade, Virtu Financial e XTX Ventures.

Sobre a FairX

A FairX™ foi fundada em colaboração com os principais corretores on-line para atender às necessidades dos investidores de varejo globais. FairX é um nome operacional de marca registrada da LMX Labs, LLC, a entidade legal registrada como um mercado de contrato designado (DCM) regulamentado pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC). A transação é compensada por meio da Nodal Clear, uma Organização de Compensação de Derivativos (DCO) e parte do EEX Group que, por sua vez, faz parte do Deutsche Börse Group.

1 Todos os produtos estão sujeitos a análise regulatória.

