Faltas em consultas médicas crescem até 40% em período de férias

Para especialista, absenteísmo compromete cerca de um quarto da receita das clínicas

SÃO PAULO, 31 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A ausência de pacientes em consultas clínicas já é uma preocupação para médicos e gestores de saúde ao longo de todo o ano, mas é durante as férias que o problema se intensifica ainda mais. De acordo com análise da Linx, líder do segmento de software para varejo, o percentual de faltas, que de fevereiro a novembro gira em torno de 24%, entre os meses de dezembro e janeiro chega a quase 40% em todo o Brasil.

Embora essas ausências atrapalhem diretamente o planejamento de horários da clínica, é no balanço financeiro que o problema fica ainda maior: considerando que o ticket médio das consultas por convênio gira em torno de R$ 95, esses "furos" no agendamento podem custar, para um consultório de pequeno porte, até R$ 1.500 nos meses de férias, sendo que o valor pode aumentar de acordo com o porte da clínica. Tudo isso, somado a um mês de maiores custos profissionais, como 13º salário e impostos de imóveis, além de também aumentar os custos da pessoa física, com IPVA, IPTU, etc.

Para Rogerio Vieira, diretor da vertical de Saúde da Linx, uma das medidas mais eficazes para conter o absenteísmo nas consultas é a confirmação prévia, feita por meio de ferramentas automatizadas. "Hoje já é possível utilizar tecnologias que oferecem a possibilidade de enviar automaticamente um lembrete e pedido de confirmação ao paciente via SMS ou e-mail. Este é um mecanismo simples, mas que sozinho é capaz de reduzir em 72% o número de faltas nas consultas, de acordo com pesquisas realizadas com a base da Linx", destaca o executivo.

Vieira explica que isso acontece porque, durante os períodos de lazer, muitas pessoas não estão disponíveis para realizar a confirmação por telefone, que ainda é a maneira mais convencional. "Este é um dos momentos do ano em que existe uma grande dificuldade em localizar os pacientes, já que a maioria não atende o celular durante uma tarde de sol na praia ou mesmo em um momento de descanso com a família", esclarece.

Para além do período de férias, o especialista defende ainda que softwares de gestão para clínicas podem otimizar processos e trazer mais agilidade à equipe de atendimento em todas as épocas do ano. "Ferramentas de automação chegaram para facilitar a rotina das clínicas, pois realizam todo o trabalho operacional de confirmação de pacientes e também podem gerenciar agendamentos e encaixes. Ao final do mês, é possível poupar até 10 horas de trabalho da equipe de recepção, que pode ser aproveitada para dar suporte a outras etapas da jornada do paciente", finaliza.

Sobre a Linx

Empresa da plataforma de software Stone Co., a Linx é especialista em tecnologia para o varejo e líder no mercado de software de gestão, com 45,6% de market share do mercado varejista, conforme atesta o IDC. Toda a expertise da Linx é focada em um varejo de — e para — pessoas, conectando o indivíduo à facilidade, inteligência e experiência desejada do mundo online ao offline.

Para saber mais, acesse: www.linx.com.br/imprensa .

FONTE Linx

SOURCE Linx