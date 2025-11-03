FAMEL debütiert auf der EICMA

Das unternehmenseigene Forschungs- und Entwicklungszentrum, das sich auf Konnektivität, Design und Innovation konzentriert, zeigt, dass die Vision des Unternehmens über Motorräder hinausgeht: Es ist eine neue Kultur der Elektromobilität, die Technologie, Leistung, Emotionen, Gemeinschaft und Nachhaltigkeit miteinander verbindet.

Auf der EICMA stellt FAMEL den E-XF vor, der von der Vergangenheit der Marke inspiriert ist, sich aber auf die moderne Elektrotechnik konzentriert. Mit einem 5,5-kW-Motor und einer Reichweite von bis zu 120 km bringt der E-XF den klassischen Café-Racer-Stil ins Elektrozeitalter. Der Startpreis von rund 7.000 Euro bietet einen erschwinglichen Einstieg in die europäische Performance (Halle 7, Stand A14).

Die ersten 100 E-XF-Einheiten sollen Anfang 2026 ausgeliefert werden.

Das innovative Potenzial und der Ehrgeiz von FAMEL haben das Unternehmen dazu veranlasst, ein neues Elektrorollerkonzept zu entwickeln, das auf der EICMA vorgestellt werden wird. Dieses Konzept ist für die städtische Mobilität im B2C- und B2B-Bereich konzipiert und zielt auf eines der am schnellsten wachsenden Segmente der Elektromobilität ab.

„FAMEL steht für Emotion und Technik. Wir bauen eine Marke auf, die für europäische Innovation und den Geist der heutigen Mobilität steht. In Mailand wollen wir mit strategischen Partnern und Händlern in Kontakt treten, die daran glauben, dass die Zukunft der Mobilität elektrisch und menschenzentriert sein muss", sagt Joel Sousa, CEO von FAMEL.

FAMEL, das von dem NOVUS-Fonds unterstützt wird, der von Magnify Capital Partners in Zusammenarbeit mit der Banco Português de Fomento verwaltet wird, zeigt, dass die Marke ein neues Kapitel aufschlägt, das auf Technologie, Zweckmäßigkeit und dem Potenzial, internationale Märkte zu erreichen, basiert.

FAMEL

FAMEL wurde 1949 gegründet und entwickelte sich zu einer der bekanntesten Motorradmarken Portugals. Zwischen den 50er und den 90er Jahren waren die FAMEL-Motorräder in Portugal so beliebt, dass ihr Name zu einem bis heute bekannten kulturellen Ausdruck wurde: „F***-se, A Mota É Linda", was übersetzt so viel heißt wie „F***, dieses Motorrad ist schön".

In den 90er Jahren war das Unternehmen ein Pionier der Elektromobilität mit der FAMEL Electron. Heute definiert es die urbane Mobilität von Portugal bis nach Europa neu. +Info:www.ride-famel.com

NOVUS-Fonds

Der NOVUS-Fonds, der von Magnify Capital Partners in Zusammenarbeit mit der Banco Português de Fomento verwaltet wird, unterstützt kleine und mittlere portugiesische Unternehmen, die KI, Prinzipien der grünen Wirtschaft und Innovation in ihre Wachstumsstrategien integrieren.

NEW CREATIVITY

Sónia Marques, [email protected]

