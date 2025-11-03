FAMEL fait ses débuts à l'EICMA

Le centre de R&D interne de l'entreprise, axé sur la connectivité, le design et l'innovation, montre que la vision de l'entreprise ne se limite pas aux motos : Il s'agit d'une nouvelle culture de la mobilité électrique qui allie la technologie, la performance, l'émotion, la communauté et la durabilité.

A l'EICMA, FAMEL présentera la E-XF, inspirée par le passé de la marque, mais axée sur l'ingénierie électrique moderne. Propulsée par un moteur de 5,5 kW et offrant jusqu'à 120 km d'autonomie, la E-XF fait entrer le style café-racer classique dans l'ère électrique. Le prix de départ d'environ 7 000 euros offre un point d'entrée accessible dans la performance européenne (Hall 7, stand A14).

Les 100 premières unités E-XF devraient être livrées au début de l'année 2026.

Le potentiel d'innovation et l'ambition de FAMEL l'ont conduit à créer un nouveau concept de scooter électrique qui sera présenté en avant-première à l'EICMA. Ce concept est conçu pour la mobilité urbaine B2C et B2B et vise l'un des segments de la mobilité électrique qui connaît la croissance la plus rapide.

« FAMEL est synonyme d'émotion et d'ingénierie. Nous construisons une marque qui représente l'innovation européenne et l'esprit de la mobilité d'aujourd'hui. À Milan, nous voulons nous rapprocher de partenaires stratégiques et de distributeurs qui croient que l'avenir de la mobilité doit être électrique et centré sur l'humain », déclare Joel Sousa, PDG de FAMEL.

FAMEL, soutenue par le fonds NOVUS, géré par Magnify Capital Partners en partenariat avec Banco Português de Fomento, montre que la marque est en train d'écrire un nouveau chapitre fondé sur la technologie, l'objectif et son potentiel pour atteindre les marchés internationaux.

FAMEL

Fondée en 1949, FAMEL est devenue l'une des marques de motos les plus emblématiques du Portugal. Entre les années 50 et 90, les motos FAMEL étaient si populaires au Portugal que leur nom est devenu une expression culturelle connue jusqu'à aujourd'hui : « F***-se, A Mota É Linda », qui se traduit par « F***, cette moto est belle ».

Dans les années 90, l'entreprise a été pionnière en matière de mobilité électrique avec la FAMEL Electron. Aujourd'hui, elle redéfinit la mobilité urbaine du Portugal à l'Europe. +Info : www.ride-famel.com

Fonds NOVUS

Le fonds NOVUS, géré par Magnify Capital Partners en partenariat avec Banco Português de Fomento, soutient les petites et moyennes entreprises portugaises qui intègrent l'IA, les principes de l'économie verte et l'innovation dans leurs stratégies de croissance.

New Creativity

Sónia Marques, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808508/FAMEL_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808510/FAMEL_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808512/FAMEL_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808513/FAMEL_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808514/FAMEL_5.jpg

21 % more press release views with Request a Demo