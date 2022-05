Familia Tineco Floor One S5: ayudantes domésticos inteligentes para cada necesidad

Tineco amplía su serie de aspiradoras en seco y húmedo todo en uno con un dispositivo de limpieza a vapor

SEATTLE, 24 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Tineco , la marca líder en limpieza inteligente de suelos y electrodomésticos, amplía su serie de aspiradoras inteligentes en seco y húmedo FLOOR ONE S5 con dos modelos más: el FLOOR ONE S5 Pro 2, la versión mejorada y ampliada del S5 Pro, ganador del Premio a la Innovación CES 2022, y el FLOOR ONE S5 Steam, que utiliza el vapor para una limpieza profunda natural. Con funciones de lavado, aspiración y vapor, siempre hay un FLOOR ONE S5 que satisface las distintas necesidades de los usuarios.

La familia Floor One S5 de un vistazo