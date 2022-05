Tineco Floor One S5 Family: Smarte Haushaltshelfer für jeden Bedarf

Tineco erweitert All-in-one Nass-Trocken-Sauger-Serie um ein Dampfreinigungsgerät

BERLIN, 24. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Tineco , die Premiummarke für intelligente Bodenreiniger und Haushaltsgeräte, erweitert seine smarte FLOOR ONE S5 Nass-Trocken-Sauger-Serie um zwei weitere Modelle: Der FLOOR ONE S5 Pro 2, die verbesserte und erweiterte Version des mit dem CES 2022 Innovation Award ausgezeichneten S5 Pro, und der FLOOR ONE S5 Steam, der Dampf für eine natürliche Tiefenreinigung verwendet. Mit den Funktionen Waschen, Saugen und Dämpfen gibt es immer einen FLOOR ONE S5, der den verschiedenen Bedürfnissen der Nutzer entspricht.

Die Floor One S5 Family im Überblick