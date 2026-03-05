Fapon Biopharma präsentiert CD3/TCR VHH TCE-Plattform der nächsten Generation auf dem 19. Annual European Life Sciences CEO Forum

ZÜRICH, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Fapon Biopharma gab heute bekannt, dass Dr. Kaiqing Zhang, Ph.D., Associate Director of Business/Corporate Development, auf dem 19th Annual European Life Sciences CEO Forum eine Unternehmenspräsentation halten wird. Das Forum findet am 4. und 5. März im Hilton Zurich Airport Hotel statt.

In einem Vortrag mit dem Titel „Unlocking the Next Generation of TCEs: Fapon's Human/Cyno Cross-Reactive CD3/TCR VHH Platform" wird Fapon Biopharma seine proprietäre CD3/TCR VHH-basierte T-Cell Engager (TCE)-Plattform vorstellen, einen innovativen Ansatz, der entwickelt wurde, um die mit herkömmlichen multispezifischen Antikörpern verbundenen Herausforderungen hinsichtlich Entwicklungsfähigkeit und Flexibilität zu überwinden.

Die Plattform basiert auf kreuzreaktiven Single-Domain-Antikörpern (VHH), die vollständig von Menschen und Zylonen stammen, und ermöglicht ein modulares „Plug-and-Play"-Design mit optimierter Aktivierungskinetik und therapeutischem Index. Diese Technologie ist einzigartig positioniert, um die nächste Welle von Therapeutika in zwei wachstumsstarken Bereichen voranzutreiben:

Onkologie: Präzise T-Zell-Umleitung zur Eradikation solider und hämatologischer Tumoren, entwickelt für eine optimierte Aktivierungskinetik und einen breiteren therapeutischen Index zur Minimierung des Risikos einer übermäßigen Zytokinfreisetzung.

Autoimmunkrankheiten: Wirksame T-Zell-Engager, die für eine tiefgreifende Depletion von B-Zellen entwickelt wurden und einen funktionellen „Immun-Reset" für Patientinnen und Patienten mit refraktären Erkrankungen bieten.

Der Eckpfeiler unserer Technologie ist eine Reihe speziesübergreifender CD3/TCR-VHHs mit unterschiedlicher Bindungsaffinität sowohl für Menschen als auch für Totenkopfäffchen. Diese doppelte Reaktivität verringert das Risiko für die präklinische Sicherheit erheblich und beschleunigt den Zeitplan für die Translation. Die Plattform hat bereits erfolgreich die Evaluierung abgeschlossen und dabei eine überlegene Wirksamkeit und Sicherheit sowie eine vorhersagbare PK/PD in Studien mit Mäusen und NHP gezeigt.

Fapon Biopharma verfügt über ein hervorragendes CMC-Profil und Flexibilität bei der Formatierung von mehrwertigen Produkten und ist auf der Suche nach strategischen Partnern für die gemeinsame Entwicklung und Lizenzvergabe. Für Partnerschaftsanfragen kontaktieren Sie uns bitte unter [email protected] (USA, Europa und andere Regionen) oder [email protected] (Asien-Pazifik).

Informationen zu Fapon Biopharma:

Fapon Biopharma ist auf die Entdeckung und Entwicklung von Biologika zur Behandlung von Krebs, Autoimmunerkrankungen und anderen Krankheiten mit ungedecktem medizinischem Bedarf spezialisiert. Durch den Einsatz von Spitzentechnologien haben wir fortschrittliche Plattformen zur Entdeckung von Arzneimitteln aufgebaut, darunter eine Plattform zur Entdeckung von Antikörpern, die auf der weltweit führenden Säugetierzell-Display-Technologie basiert, einer Plattform zur Erzeugung von IL-10M-Fusionsproteinen und einer TCE-Plattform, die auf dem artenübergreifenden CD3-VHH von Mensch und Affe basiert. Mit einer differenzierten Pipeline führender Arzneimittelkandidaten verfügen wir über etablierte Fähigkeiten, die den gesamten Prozess der Arzneimittelentwicklung von der Entdeckung des Medikaments über die präklinische Forschung, Chemie, Herstellung und Kontrolle (CMC) bis hin zur frühen klinischen Entwicklung abdecken. Wir haben uns der Innovation verschrieben und streben danach, sicherere, wirksamere, erschwingliche und für jedermann zugängliche Biologika zu entwickeln.

