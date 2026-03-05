Fapon Biopharma présente la plateforme CD3/TCR VHH TCE de nouvelle génération au cours du 19e Forum européen annuel des PDG des sciences de la vie

ZURICH, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Fapon Biopharma a annoncé aujourd'hui que le docteur Kaiqing Zhang, directeur associé du développement des affaires et de l'entreprise, fera une présentation de la société lors du 19e Annual European Life Sciences CEO Forum, qui se déroulera les 4 et 5 mars à l'hôtel Hilton de l'aéroport de Zurich.

Lors d'une présentation intitulée « Unlocking the Next Generation of TCEs: Fapon's Human/Cyno Cross-Reactive CD3/TCR VHH Platform » (Lancement de la prochaine génération de TCE : la plateforme VHH CD3/TCR humaine/cyno à réactivité croisée de Fapon ), Fapon Biopharma présentera sa plateforme d'engagement des cellules T (TCE) basée sur le CD3/TCR VHH, une approche innovante conçue pour relever les défis de développement et de flexibilité associés aux anticorps multispécifiques traditionnels.

Construite sur la base d'anticorps à domaine unique à réactivité croisée entre l'homme et le cynomolgus (VHH), la plateforme permet une conception modulaire « plug-and-play » avec une cinétique d'activation et un index thérapeutique optimisés. Cette technologie est idéale pour activer la prochaine vague de traitements dans deux domaines à forte croissance :

Oncologie : redirection précise des cellules T pour éradiquer les tumeurs solides et hématologiques, conçue pour une cinétique d'activation optimisée et un index thérapeutique plus important afin de minimiser le risque cytokinique.

Maladies auto-immunes : puissants activateurs de cellules T conçus pour une déplétion profonde des cellules B, offrant une « réinitialisation immunitaire » fonctionnelle aux patients souffrant d'affections réfractaires.

La pierre angulaire de notre technologie est une gamme de VHH CD3/TCR inter-espèces ayant une affinité différente pour l'homme et le singe cynomolgus. Cette double réactivité réduit considérablement les risques liés à la sécurité préclinique et accélère les délais de mise en œuvre. La plateforme a déjà réussi une évaluation qui a démontré une efficacité et une sécurité supérieures ainsi qu'une pharmacocinétique et une pharmacodynamique prévisibles dans des études sur des souris et des primates non-humains.

Avec des profils CMC supérieurs et une flexibilité pour le formatage multivalent, Fapon Biopharma recherche des partenaires stratégiques pour le co-développement et l'octroi de licences. Pour toute demande de partenariat, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : [email protected] (États-Unis, Europe et autres régions) ou [email protected] (Asie-Pacifique).

À propos de Fapon Biopharma :

Fapon Biopharma est spécialisée dans la découverte et le développement de produits biologiques pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes et d'autres maladies pour lesquelles il existe des besoins médicaux non satisfaits. En nous appuyant sur des technologies de pointe, nous avons développé des plateformes de découverte de médicaments avancées, notamment une plateforme de découverte d'anticorps basée sur la technologie d'affichage cellulaire mammifère de pointe au niveau mondial, une plateforme de génération de protéines de fusion IL-10M et une plateforme TCE basée sur les CD3-VHH inter-espèces de l'homme et du singe. Grâce à un portefeuille différencié de médicaments candidats de premier plan, nous avons mis en place des capacités qui couvrent l'ensemble du processus de développement de médicaments, depuis la découverte de médicaments, la recherche préclinique, la chimie, la fabrication et les contrôles (CMC) jusqu'au développement clinique précoce. Engagés dans l'innovation, nous nous efforçons de fournir des produits biologiques plus sûrs, plus efficaces, plus abordables et plus accessibles à tous.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2472549/Fapon_Logo.jpg