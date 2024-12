Farasis Energy classée parmi les 10 premières marques dans le classement 2024 de la compétitivité des batteries solides en Chine

GANZHOU, Chine, 16 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le classement 2024 de la compétitivité des batteries solides en Chine a récemment été annoncé, et Farasis Energy y occupe une place prestigieuse dans le top 10. Actuellement, Farasis Energy a établi des partenariats stratégiques avec des entreprises telles que JMEV et FAW Jiefang, axés sur les batteries solides. Cette reconnaissance souligne les prouesses de l'entreprise dans le domaine de la technologie des batteries solides, notamment la densité énergétique très élevée, les caractéristiques de sécurité exceptionnelles et les performances remarquables sur le marché. Leader mondial dans le domaine des cellules de poche pour véhicules électriques, Farasis Energy propose une gamme variée de solutions, notamment des batteries ternaires, lithium-fer-phosphate et sodium-ion, ainsi que des capacités de R&D et de production de masse dans le domaine des batteries solides et semi-solides.

Farasis Energy semi-solid-state battery

Principales étapes du développement des batteries solides de Farasis Energy :

1. Batterie semi-solide de première génération :

Elle présente une densité énergétique de 280-300Wh/kg, prend en charge la charge rapide à 2C et offre une durée de vie allant jusqu'à 5 000 cycles. Cette batterie est entrée en production de masse et a été déployée sur des véhicules en 2022. Elle a été reconnue par des clients tels que Dongfeng VOYAH, GAC, Geely et d'autres clients internationaux.

2. Batterie semi-solide de deuxième génération :

Elle atteint une densité énergétique de 330Wh/kg, supporte une charge rapide supérieure à 3C et offre une durée de vie de plus de 4 000 cycles. Elle conserve 90 % de l'énergie même à -20°C. Cette batterie a été reconnue par des clients de premier plan dans les secteurs des voitures particulières haut de gamme et des applications aériennes à basse altitude.

3. Batterie semi-solide de troisième génération :

Elle possède une densité énergétique de 400Wh/kg tout en réduisant de manière significative l'utilisation d'électrolyte. L'utilisation d'un électrolyte entièrement solide garantit une sécurité supérieure, avec des tests réussis contre le cisaillement, la pénétration des clous et d'autres évaluations rigoureuses. Les formulations avancées des matériaux permettent un fonctionnement dans une large gamme de températures (-20℃ à 80℃). Elle fait actuellement l'objet d'une certification de qualité automobile et d'un développement industriel.

4. Batterie tout solide :

La batterie tout solide de Farasis Energy offre une densité énergétique cible de 500Wh/kg et fonctionne à une pression de fonctionnement extrêmement faible, se concentrant sur des capacités de charge rapide améliorées et une meilleure durée de vie. Elle est actuellement en cours de développement.

Farasis Energy (688567.SH) est spécialisée dans la recherche, le développement, la production et la vente de systèmes de batteries et de solutions de stockage d'énergie pour véhicules électriques. Nous sommes déterminés à fournir des applications énergétiques innovantes et durables dans le monde entier. Avec une performance de batterie à la pointe de l'industrie, Farasis s'est systématiquement classée parmi les trois premiers au niveau mondial en termes de capacité d'installation de batterie à cellules de poche plusieurs années consécutives.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse https://en.farasis.com/ ou nous contacter par courrier électronique à l'adresse [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2581800/Farasis_Energy_semi_solid_state_battery.jpg