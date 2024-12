Farasis Energy ist eine der Top-10-Marken in der chinesischen Rangliste der Wettbewerbsfähigkeit von Festkörperbatterien für 2024

GANZHOU, China, 17. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Vor kurzem wurde die Rangliste der Wettbewerbsfähigkeit von Festkörperbatterien in China für das Jahr 2024 bekannt gegeben, wobei Farasis Energy einen prestigeträchtigen Platz in der Top-10-Liste erhielt. Derzeit hat Farasis Energy strategische Partnerschaften mit Unternehmen wie JMEV und FAW Jiefang geschlossen, die sich auf Festkörperbatterien konzentrieren. Diese Anerkennung unterstreicht die Errungenschaften des Unternehmens in der Festkörperbatterietechnologie, einschließlich der extrem hohen Energiedichte, der außergewöhnlichen Sicherheitseigenschaften und der hervorragenden Marktleistung. Als weltweit führender Anbieter von EV-Batterien bietet Farasis Energy eine breite Palette von Lösungen an, darunter Ternär-, Lithium-Eisen-Phosphat- und Natrium-Ionen-Batterien, sowie F&E- und Massenproduktionskapazitäten für Festkörperbatterien und halbfeste Batterie.

Farasis Energy semi-solid-state battery

Wichtige Meilensteine in der Entwicklung der Festkörperbatterie von Farasis Energy:

1. Halbfeste Batterie der ersten Generation:

Verfügt über eine Energiedichte von 280–300 Wh/kg, unterstützt Schnellladung bei 2C und bietet eine Lebensdauer von bis zu 5.000 Zyklen. Diese Batterie geht 2022 in die Massenproduktion und den Fahrzeugeinsatz und wurde von Kunden wie Dongfeng VOYAH, GAC, Geely und anderen internationalen Kunden anerkannt.

2. Halbfeste Batterie der zweiten Generation:

Erreicht eine Energiedichte von 330 Wh/kg, unterstützt Schnellladungen von mehr als 3C und bietet eine Lebensdauer von über 4.000 Zyklen. Sie behält 90 % der Energie auch bei -20 °C bei. Diese Batterie wurde von Top-Kunden in den Bereichen High-End-Pkw und Low-Altitude-Luftanwendungen anerkannt.

3. Halbfeste Batterie der dritten Generation:

Hat eine Energiedichte von 400 Wh/kg bei deutlich reduziertem Elektrolytverbrauch. Die Verwendung eines Festkörperelektrolyts gewährleistet höchste Sicherheit und wurde erfolgreich gegen Scherung, Nageldurchdringung und andere strenge Prüfungen getestet. Moderne Materialformulierungen ermöglichen den Betrieb in einem breiten Temperaturbereich (-20 ℃ bis 80 ℃). Sie befindet sich derzeit in der Zertifizierung für die Automobilindustrie und in der industriellen Entwicklung.

4. Festkörperbatterie:

Die Festkörperbatterie von Farasis Energy bietet eine angestrebte Energiedichte von 500 Wh/kg und arbeitet mit einem extrem niedrigen Betriebsdruck, wobei der Schwerpunkt auf verbesserten Schnellladefähigkeiten und einer längeren Lebensdauer liegt. Sie befindet sich derzeit in der Entwicklung.

Farasis Energy (688567.SH) ist auf die Forschung, Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von EV-Batteriesystemen und Energiespeicherlösungen spezialisiert. Unser Ziel ist es, weltweit innovative und nachhaltige Energieanwendungen zu liefern. Mit seiner branchenführenden Batterieleistung rangiert Farasis seit mehreren Jahren in Folge unter den Top drei der weltweiten Installationskapazitäten für Pouch-Zellen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website https://en.farasis.com/ oder kontaktieren Sie uns per E-Mail unter [email protected].

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2581800/Farasis_Energy_semi_solid_state_battery.jpg