FARO® bringt die neueste Vantage-Laser-Tracker 6DoF-Sonde auf den Markt

--Höchstpräzises tragbares Inspektionswerkzeug schneller und einfacher zu bedienen--

LAKE MARY, Florida, 24. November 2020 /PRNewswire/ -- FARO® Technologies, Inc. (Nasdaq: FARO), ein weltweit führendes Unternehmen für 3D-Messtechnik, AEC (Architecture, Engineering & Construction) und Analytik für öffentliche Sicherheit, kündigte heute die nächste Generation der Vantage Laser Tracker 6 Freiheitsgrade (6DoF) Sonde an. Die neue 6Probe bietet außergewöhnliche Portabilität und ist kompatibel mit den FARO VantageS6- und VantageE6-Laser Trackern, so dass Anwender Produkte schneller und mit höherer Genauigkeit bauen, prüfen und messen können.