FAST-III-Studie zeigt Nicht-Unterlegenheit von CAAS vFFR gegenüber invasiver drahtbasierter FFR

FAST III wurde vor fünf Jahren ins Leben gerufen, um zu untersuchen, ob Revaskularisationen, die durch angiographiegestützte FFR unter Verwendung der CAAS vFFR (vessel Fractional Flow Reserve) durchgeführt werden, vergleichbare therapeutische Ergebnisse liefern wie die mit druckdrahtgestützter FFR erzielten.

Positives, nicht unterlegenes Ergebnis validiert angiografiebasierte vFFR als sichere und wirksame Alternative für die Revaskularisationssteuerung

ebnet den Weg für die Kostenerstattung für weniger invasive Tests bei Patienten mit intermediären Koronarstenosen

FAST III ist eine vom Europäischen Institut für kardiovaskuläre Forschung geförderte Studie, die durch Forschungszuschüsse der Industriepartner Siemens Healthineers und Pie Medical Imaging unterstützt wird.

MAASTRICHT, Niederlande, 29. März 2026 /PRNewswire/ -- Pie Medical Imaging, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Herzbildanalyse, gibt das Ergebnis der FAST-III-Studie bekannt, das während der Sitzung „Late-Breaking Clinical Trials" auf dem Kongress des American College of Cardiology (ACC) 2026 vorgestellt und im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde. Die Studie bestätigt die Nichtunterlegenheit der Revaskularisierung unter Verwendung von CAAS vFFR gegenüber der Revaskularisierung unter Verwendung von druckdrahtbasierter FFR.

Schnittstelle von CAAS vFFR für die Echtzeit-Bewertung der Signifikanz von Läsionen im Kathlab.

FAST III war eine vom Prüfarzt initiierte, offene, multizentrische, randomisierte Studie, in der eine vFFR-geführte mit einer FFR-geführten Koronarrevaskularisation bei 2235 Patienten mit intermediären Koronarläsionen (definiert als 30-80%ige Stenose durch visuelle Beurteilung oder QCA) verglichen wurde. Intermediäre Läsionen wurden physiologisch anhand von vFFR oder FFR auf der Tischseite beurteilt und behandelt, wenn vFFR oder FFR ≤0,80 waren. Der primäre Endpunkt war ein Kompositum aus allen Todesursachen, einem Myokardinfarkt oder einer Revaskularisierung 1 Jahr nach der Randomisierung.

Dank der enormen Anstrengungen des leitenden Prüfers, Dr. Joost Daemen, Kardiologe im Thoraxzentrum am Erasmus University Medical Center in Rotterdam, Niederlande. 37 teilnehmenden Zentren und der ECRI (Sponsor der Studie) hat die Studie ihren primären Endpunkt erreicht: die MACE-Raten in der vFFR-geführten Gruppe und in der FFR-geführten Gruppe waren identisch.

„Die Ergebnisse von FAST III bestätigen die Sicherheit und Machbarkeit des Online-Einsatzes der vFFR als einfaches, minimal-invasives Instrument zur Anleitung der Revaskularisation bei Patienten mit intermediären Koronararterienläsionen, die eine physiologische Beurteilung der Läsion benötigen. Die Technologie hat das Potenzial, den Einsatz der Physiologie zu verstärken, was die Prognose von Patienten verbessern könnte, bei denen die Entscheidung zur Revaskularisierung intermediärer Koronararterienläsionen immer noch weitgehend auf Augenmaß beruht. Der Einsatz der vFFR macht Führungskatheter, invasive Koronararterieninstrumente und hyperämische Wirkstoffe überflüssig, die mit Risiken und Unannehmlichkeiten für den Patienten verbunden sind", so Dr. Joost Daemen.

Bas Kuppens, CEO von Pie Medical Imaging, fügt hinzu: „FAST III ist ein entscheidender Moment. Die Studie bestätigt, dass die angiographie-basierte Physiologie der konventionellen druckdrahtbasierten Physiologie nicht unterlegen ist. Darüber hinaus hat es sich als vorteilhaft für das Pflegepersonal und die Patienten erwiesen, da eine geringere Dosis, weniger Kontrastmittel und eine kürzere Verfahrensdauer erforderlich sind."

Doris Pommi, Leiterin des Bereichs Cardiovascular Care bei Siemens Healthineers, fügte hinzu: „Die Ergebnisse der FAST III-Studie sind ein wichtiger Meilenstein für die kardiovaskuläre Versorgung in Europa und für unsere Partnerschaft mit Pie Medical Imaging. Sein Erfolg zeigt, wie viel wir erreichen können, wenn wir unsere Kräfte bündeln und wissenschaftliche Exzellenz, klinische Erfahrung und industrielle Innovation kombinieren. (Der Einfluss der Studie auf die Patienten ist beträchtlich, denn es geht um sicherere, schnellere und weniger unangenehme Koronaruntersuchungen mit potenziell geringeren Kosten und einem breiteren Zugang zur physiologischen Läsionsbeurteilung.)"

Die Studie wird durch Forschungsgelder von Pie Medical Imaging (Maastricht, Niederlande) und Siemens Healthineers AG (Forchheim, Deutschland) finanziert. Die Studie wird gesponsert von ECRI (Europäisches Institut für kardiovaskuläre Forschung, Rotterdam – Niederlande). Cardialysis (Rotterdam, Niederlande) ist für die Studiendienstleistungen einschließlich der Studienverwaltung und der Kernlaboraktivitäten zuständig.

Informationen zu Pie Medical Imaging

Pie Medical Imaging ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlicher kardiovaskulärer Bildanalyse, Quantifizierung und Visualisierung. Das Unternehmen mit Sitz in Maastricht, Niederlande, ist für die weltweite Innovation und Vermarktung der CAAS- und 3mensio-Produktlinien zuständig. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und großem Engagement für Innovation liefert Pie Medical Imaging Softwarelösungen, die es Klinikern, Forschern und Industriepartnern ermöglichen, die Diagnose, die Planung von Eingriffen und bildgestützte Interventionen zu verbessern.

Das Unternehmen erfüllt die internationalen Qualitäts- und Regulierungsstandards und gewährleistet so eine hohe Zuverlässigkeit und klinisches Vertrauen.

Pie Medical Imaging gehört zur Esaote-Gruppe, einem führenden Unternehmen im Bereich der biomedizinischen Ausrüstung.

Weitere Informationen über Pie Medical Imaging finden Sie unter www.piemedicalimaging.com.

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