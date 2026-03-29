L'étude FAST III démontre la non-infériorité du CAAS vFFR par rapport à la FFR invasive sur fil

FAST III a été lancé il y a cinq ans pour évaluer si la revascularisation guidée par la FFR angiographique utilisant le CAAS vFFR (vessel Fractional Flow Reserve) donne des résultats thérapeutiques comparables à ceux obtenus avec la FFR à fil de pression.

Un résultat positif non inférieur valide la vFFR basée sur l'angiographie comme une alternative sûre et efficace pour guider la revascularisation.

Ouvre la voie au remboursement de tests moins invasifs pour les patients présentant des sténoses coronariennes intermédiaires

FAST III est une étude parrainée par l'Institut européen de recherche cardiovasculaire et soutenue par des subventions de recherche des partenaires industriels Siemens Healthineers et Pie Medical Imaging.

MAASTRICHT, Pays-Bas, 29 mars 2026 /PRNewswire/ -- Pie Medical Imaging, leader mondial des solutions d'analyse d'imagerie cardiaque, annonce les résultats de l'étude FAST III, présentés lors de la session Late-Breaking Clinical Trials au Congrès de l'American College of Cardiology (ACC) 2026 et publiés dans le New England Journal of Medicine. L'essai confirme la non-infériorité de la revascularisation guidée par la CAAS vFFR par rapport à la revascularisation guidée par la FFR à fil de pression.

Interface du CAAS vFFR pour l'évaluation en temps réel de l'importance des lésions en laboratoire.

FAST III était un essai randomisé multicentrique, ouvert, à l'initiative de l'investigateur, comparant la revascularisation coronaire guidée par vFFR à celle guidée par FFR chez 2 235 patients présentant des lésions coronaires intermédiaires (définies comme une sténose de 30 à 80 % selon l'évaluation visuelle ou l'ACQ). Les lésions intermédiaires ont été évaluées physiologiquement en utilisant la vFFR ou la FFR du côté de la table et traitées si la vFFR ou la FFR ≤0,80. Le critère d'évaluation principal était un composite de décès toutes causes confondues, d'infarctus du myocarde ou de revascularisation 1 an après la randomisation.

Grâce aux efforts considérables de l'investigateur principal, le Dr Joost Daemen, cardiologue au Thoraxcenter de l'Erasmus University Medical Center de Rotterdam, aux Pays-Bas. 37 centres participants et l'ECRI (sponsor de l'essai), l'essai a atteint son objectif principal, montrant des taux de MACE identiques dans le groupe guidé par la vFFR et le groupe guidé par la FFR.

« Les résultats de FAST III confirment la sécurité et la faisabilité de l'utilisation en ligne de la vFFR en tant qu'outil mini-invasif facile à utiliser pour guider la revascularisation chez les patients présentant des lésions coronariennes intermédiaires nécessitant une évaluation physiologique de la lésion. Cette technologie a le potentiel de stimuler l'utilisation de la physiologie, ce qui pourrait améliorer le pronostic des patients chez qui la décision de revasculariser les lésions coronariennes intermédiaires est encore largement basée sur l'œil. L'utilisation du vFFR élimine le besoin de cathéters de guidage, d'instruments invasifs pour l'artère coronaire et d'agents hyperémiants avec les risques inhérents et l'inconfort pour le patient », a déclaré le Dr Joost Daemen.

Bas Kuppens, PDG de Pie Medical Imaging, ajoute : « FAST III marque un moment décisif. Elle confirme que la physiologie basée sur l'angiographie n'est pas inférieure à la physiologie conventionnelle basée sur le fil de pression. En outre, il a démontré des avantages pour les soignants et les patients en nécessitant moins de dose, moins d'agent de contraste et en réduisant le délai de la procédure. »

Doris Pommi, responsable des soins cardiovasculaires chez Siemens Healthineers, a ajouté : « Les résultats de l'étude FAST III marquent une étape importante pour les soins cardiovasculaires en Europe et pour notre partenariat avec Pie Medical Imaging. Son succès montre tout ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons nos forces et combinons l'excellence scientifique, l'expérience clinique et l'innovation industrielle. (L'impact de l'étude sur les patients est considérable, nous envisageons des évaluations coronaires plus sûres, plus rapides et moins inconfortables, avec des coûts potentiellement moins élevés et un accès plus large à l'évaluation des lésions physiologiques.) »

L'essai est financé par des subventions de recherche de Pie Medical Imaging (Maastricht, Pays-Bas) et de Siemens Healthineers AG (Forchheim, Allemagne). L'étude est parrainée par l'ECRI (Institut européen de recherche cardiovasculaire, Rotterdam, Pays-Bas). Cardialysis (Rotterdam, Pays-Bas) est responsable des services liés aux essais, y compris la gestion des essais et les activités du laboratoire central.

À propos de Pie Medical Imaging

Pie Medical Imaging est un leader mondial dans le domaine de l'analyse, de la quantification et de la visualisation des images cardiovasculaires. Basée à Maastricht, aux Pays-Bas, la société supervise l'innovation et la commercialisation à l'échelle mondiale des gammes de produits CAAS et 3mensio. Forte de plusieurs décennies d'expertise et d'un engagement profond en faveur de l'innovation , Pie Medical Imaging fournit des solutions logicielles qui permettent aux cliniciens, aux chercheurs et aux partenaires industriels d'améliorer le diagnostic, la planification des procédures et les interventions guidées par l'image.

L'entreprise respecte les normes internationales de qualité et de réglementation, ce qui garantit une grande fiabilité et la confiance des cliniciens.

Pie Medical Imaging fait partie du groupe Esaote, leader dans le secteur des équipements biomédicaux.

De plus amples informations sur Pie Medical Imaging sont disponibles à l'adresse suivante : www.piemedicalimaging.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2943619/FAST_III_PR_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2438117/PMI_logo.jpg