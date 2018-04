FASTSIGNS International, Inc. assina contrato padrão de franquia para expandir suas operações para o Chile

CARROLLTON, Texas, 9 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- A FASTSIGNS International, Inc., franqueadora da FASTSIGNS®, franquia líder em sinalizações, gráficos e comunicações visuais, anunciou hoje que assinou um contrato padrão de franquia para expandir suas operações para o Chile. A NEOMARK, empresa que oferece serviços completos de sinalizações e que tem sede em Santiago, no Chile, converterá suas instalações atuais em centros da FASTSIGNS e abrirá cinco outras unidades em Santiago.

"Estamos muito animados em aumentar a presença da FASTSIGNS International, Inc. na América do Sul com a assinatura do contrato padrão de franquia no Chile", disse Catherine Monson, CEO da FASTSIGNS International, Inc. "A NEOMARK construiu uma empresa sólida e uma reputação incrível em Santiago, e estamos entusiasmados com o fato de a família Alcayaga Granic ter escolhido a FASTSIGNS para ajudar a nossa empresa a crescer e a se tornar mais proeminente. A FASTSIGNS e a NEOMARK possuem muitas metas comerciais em comum, inclusive prestar serviços completos e soluções visuais impactantes aos clientes, e temos certeza que terão sucesso ao longo do processo de expansão da marca FASTSIGNS em todo o Chile."

Fundada em 2002, a NEOMARK é uma empresa de propriedade familiar que tem mais de 40 anos de experiência na fabricação de sinalizações e gráficos. A NEOMARK pretende abrir seus primeiros seis centros em Santiago e estender-se a algumas das maiores cidades do Chile, como Iquique, Antogafasta, Viña del Mar, Concepción e Temuco.

"Apesar de sermos uma empresa familiar atuando há muitos anos no setor gráfico, podemos sempre melhorar. A FASTSIGNS nos mostrou que pode nos ajudar a fortalecer a nossa empresa para colocá-la em um patamar superior, com potencial de crescimento até mesmo fora do nosso país", disse Gonzalo Alcayaga Granic. "Acreditamos que a combinação do poder e da experiência da marca FASTSIGNS com a equipe da NEOMARK será a fórmula perfeita para estabelecer um negócio de muito sucesso no Chile e talvez na América do Sul."

"Isso é apenas o começo da expansão prevista da FASTSIGNS em toda a América Latina", disse Mark Jameson, vice-presidente executivo de Desenvolvimento e Suporte a Franquia da FASTSIGNS International, Inc. "Estamos utilizando uma estratégia agressiva de desenvolvimento de franquia no México e no Brasil e continuamos recrutando possíveis franqueados em outros países da América Central e do Sul."

Este anúncio está sendo feito após um ano de crescimento excepcional para a marca, que abriu 43 centros nos Estados Unidos e no Canadá e três centros no Reino Unido durante 2017. Além disso, no ano passado, a FASTSIGNS assinou um contrato padrão de franquia com o Grupo Famalco para abrir 16 novos centros em Malta, na Itália, e na Grécia. Em 2018, a FASTSIGNS pretende abrir mais 45 centros nos Estados Unidos e está utilizando uma estratégia agressiva de desenvolvimento de franquia em mercados como a região metropolitana de Nova York, Boston, no corredor da região nordeste dos Estados Unidos, e em toda a costa oeste, inclusive no sul da Califórnia e no Arizona. A FASTSIGNS tem mais de 400 mercados prontos para desenvolvimento na América do Norte. Em termos internacionais, a FASTSIGNS continua buscando candidatos qualificados para aumentar sua presença internacional em mercados-alvo de todo o mundo, inclusive no Brasil, Quebec, norte da África, sudeste da Ásia, Índia, Europa e América Latina.

Além disso, a FASTSIGNS International, Inc. foi classificada em primeiro lugar como oportunidade de franquia na sua categoria e em 70o lugar geral na lista mundial Franchise 500® de 2018 da revista Entrepreneur, a primeira, melhor e mais abrangente classificação de franquias do mundo. Reconhecida por empresários e franqueadores como uma ferramenta competitiva de avaliação, a Franchise 500® reconhece a FASTSIGNS, a única franquia de sinalização, gráficos e comunicações visuais a ser reconhecida entre as principais 100 franquias, pelo seu desempenho extraordinário em áreas como solidez e estabilidade financeira, taxa de crescimento e poder da marca. A FASTSIGNS também foi reconhecida pela satisfação de seus franqueados ao ser considerada uma Franquia de Classe Mundial pelo Franchise Research Institute por cinco anos consecutivos, e foi classificada pela Franchise Business Review como uma das "Melhores das Melhores" em termos de satisfação dos franqueados nos últimos 10 anos. Além disso, a FASTSIGNS também foi nomeada para a lista de "Franquias Inovadoras" da Franchise Business Review em 2017 e uma franquia "Melhor na sua Categoria" pela Franchise Business Review em 2018.

