Faszin desarrolla la filosofía de "peinado sin daños", la primera de su tipo

PULHEIM, Alemania, 2 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- La marca de peinado Faszin se está haciendo un nombre internacional con sus herramientas de peinado que previenen los daños. La marca ha logrado el reconocimiento entre los entusiastas del peinado por su filosofía de "peinado sin daños" desarrollada para adaptarse a todo tipo de cabello.

En esencia, la filosofía se basa en un trío de tecnologías denominadas colectivamente "3A Hair Shield Tech".

La primera A significa tecnología "Anti-Frizz". Se refiere al sistema IonPeak de Faszin, un generador de iones incorporado que libera decenas de millones de iones negativos para aplanar la cutícula del cabello y ayudarla a retener la humedad.

La segunda A se refiere a la tecnología "Anti-TempShift" de Faszin. En primer lugar, las unidades de calefacción HeatShotZ de Faszin alcanzan rápidamente su temperatura ideal. Luego, su sistema HeatSyncX monitorea la temperatura 60 veces por segundo, ajustándola para lograr una distribución uniforme del calor y evitar daños al cabello.

La última A representa la tecnología "Anti-Friction" y se logra a través de los materiales utilizados en los productos Faszin. Mientras que los productos de peinado típicos utilizan placas de cerámica, Faszin utiliza un revestimiento de titanio de grado aeroespacial más suave. Las pruebas de la marca demostraron que este material no causaba prácticamente daños incluso después de 20.000 pasadas.

Esta tecnología "3A" se combina con los resultados deseados "4S" de Faszin: Ultra Brillante, Ultra Suave, Ultra Rápido y Ultra Inteligente. La marca profesa guiarse por cada uno de estos objetivos en la I+D de los productos.

La aplicación emblemática de esta filosofía aparece en la primera plancha iónica anti-frizz de Faszin: la plancha para cabello Shield F100 Frizz-Free. Con la tecnología Anti-Frizz de Faszin con decenas de millones de iones negativos, se ha demostrado que la plancha elimina el 95% del encrespamiento y el cabello suelto en las pruebas, lo que da como resultado un cabello más brillante y sedoso. Con la tecnología Anti-TempShift, este modelo en particular puede alcanzar los 180° C en sólo 20 segundos, lo que permite a los usuarios reducir el tiempo de peinado. Finalmente, el producto no solo aprovecha el material de titanio antifricción de grado aeroespacial de Faszin para evitar daños, sino que también tiene una superficie de placa un 32% más grande que la de las planchas cerámicas típicas, lo que permite resultados suaves incluso con una sola pasada.

Basándose en su filosofía innovadora, Faszin ha desarrollado una gama diversa de productos y ha prestado servicios a más de 200.000 usuarios, expandiéndose a numerosos mercados en América del Norte, Europa y más allá. En el futuro, la marca continúa con su misión de "llevar la filosofía de peinado sin daños a los amantes de la belleza en todo el mundo".

