Faszin entwickelt die erste "Zero-Damage Hair Styling"-Philosophie

PULHEIM, Deutschland, 2. April 2024 /PRNewswire/ -- Die Haarstyling-Marke Faszin hat sich mit ihren schadensverhütenden Stylinggeräten international einen Namen gemacht. Die Marke ist bei Styling-Fans für ihre Philosophie des schädigungsfreien Haarstylings" bekannt, die für alle Haartypen entwickelt wurde.

Das Herzstück der Philosophie ist ein Trio von Technologien, die gemeinsam als "3A Hair Shield Tech" bezeichnet werden.

Das erste A steht für die "Anti-Frizz"-Technologie. Er bezieht sich auf das IonPeak-System von Faszin, einen eingebauten Ionengenerator, der Millionen von negativen Ionen freisetzt, um die Schuppenschicht des Haares zu glätten und die Feuchtigkeit zu speichern.

Das zweite A steht für die "Anti-TempShift"-Technologie von Faszin. Erstens erreichen die HeatShotZ-Heizgeräte von Faszin schnell ihre ideale Temperatur. Das HeatSyncX-System überwacht die Temperatur 60 Mal pro Sekunde und passt sie an, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu erreichen und Haarschäden zu vermeiden.

Das letzte A steht für "Anti-Friction"-Technologie und wird durch die in den Faszin-Produkten verwendeten Materialien erreicht. Während herkömmliche Stylingprodukte Keramikplatten verwenden, verwendet Faszin eine glattere Titanbeschichtung in Luft- und Raumfahrtqualität. Die Tests der Marke haben gezeigt, dass dieses Material auch nach 20.000 Durchläufen praktisch keine Schäden verursacht.

Diese "3A"-Technologie paart sich mit den von Faszin gewünschten "4S"-Ergebnissen: Ultra Shiny, Ultra Smooth, Ultra Speedy und Ultra Smart. Die Marke bekennt sich dazu, sich bei der Produktforschung und -entwicklung von jedem dieser Ziele leiten zu lassen.

Das Flaggschiff dieser Philosophie ist der erste ionische Anti-Frizz-Glätter von Faszin: den Shield F100 Frizz-Free Haarglätter. Ausgestattet mit Faszins Anti-Frizz-Technologie mit zig Millionen negativer Ionen hat das Glätteisen in Tests gezeigt, dass es 95 % der Kräuselungen und Fliegen beseitigt, was zu glänzenderem, seidigerem Haar führt. Mit der Anti-TempShift-Technologie erreicht dieses Modell in nur 20 Sekunden eine Temperatur von 180° C, wodurch die Stylingzeit verkürzt wird. Schließlich nutzt das Produkt nicht nur Faszins Anti-Friction-Titanmaterial in Luft- und Raumfahrtqualität, um Beschädigungen zu vermeiden, sondern hat auch eine um 32 % größere Plattenoberfläche als typische Keramikeisen, was glatte Ergebnisse auch mit einem einzigen Durchgang ermöglicht.

Aufbauend auf seiner bahnbrechenden Philosophie hat Faszin eine vielfältige Produktpalette entwickelt und über 200.000 Anwender bedient, die in zahlreiche Märkte in Nordamerika, Europa und darüber hinaus expandieren. Auch in Zukunft verfolgt die Marke ihre Mission, die Philosophie des Haarstylings ohne Schaden für Schönheitsliebhaber auf der ganzen Welt zu verbreiten".

