Faszin développe la philosophie « Zero-Damage Hair Styling », la première du genre

PULHEIM, Allemagne, 2 avril 2024 /PRNewswire/ -- La marque de coiffure Faszin se fait un nom international avec ses outils de coiffure prévenant les dommages. La marque a été reconnue par les amateurs de coiffure pour sa philosophie « zéro dommage capillaire » développée pour s'adapter aux cheveux de tous types.

À la base, la philosophie repose sur un trio de technologies baptisées collectivement « 3A Hair Shield Tech ».

Faszin Develops "Zero-Damage Hair Styling" Philosophy, the First of Its Kind

Le premier A signifie « anti-Frizz ». Il fait référence au système IonPeak de Faszin, un générateur d'ions intégré qui libère des dizaines de millions d'ions négatifs pour aplatir la cuticule des cheveux et l'aider à retenir l'humidité.

Le deuxième A fait référence à la technologie « Anti-TempShift » de Faszin. Tout d'abord, les unités de chauffage HeatShotZ de Faszin atteignent rapidement leur température idéale. Ensuite, son système HeatSyncX surveille la température 60 fois par seconde, l'ajustant pour obtenir une distribution uniforme de la chaleur et prévenir les dommages capillaires.

Le A final représente la technologie « anti-Friction » et est obtenu grâce aux matériaux utilisés dans les produits Faszin. Alors que les produits de style typiques utilisent des plaques en céramique, Faszin utilise un placage de titane de qualité aérospatiale plus lisse. Les tests de la marque ont montré que ce matériau n'a pratiquement causé aucun dommage, même après 20 000 passages.

Cette technologie « 3A » s'associe aux résultats souhaités par Faszin « 4S » : ultra brillant, ultra lisse, ultra rapide et ultra intelligent. La marque prétend être guidée par chacun de ces objectifs en matière de R&D de produits.

L'application phare de cette philosophie apparaît dans le premier redresseur ionique anti-frizz de Faszin : le redresseur de cheveux Shield F100 Frizz-Free. Grâce à la technologie anti-Frizz de Faszin avec des dizaines de millions d'ions négatifs, il a été démontré que le redresseur élimine 95 % des frisottis et des mouches lors des tests, ce qui se traduit par des cheveux plus brillants et plus soyeux. Grâce à la technologie anti-TempShift, ce modèle particulier peut atteindre 180° C en seulement 20 secondes, ce qui permet aux utilisateurs de réduire le temps de coiffure. Enfin, le produit s'appuie non seulement sur le matériau en titane anti-Friction de qualité aérospatiale de Faszin pour prévenir les dommages, mais dispose également d'une surface de plaque 32 % plus grande que celle des fers en céramique typiques, permettant des résultats fluides même avec un seul passage.

S'appuyant sur sa philosophie révolutionnaire, Faszin a développé une gamme de produits diversifiée et servi plus de 200 000 utilisateurs, s'étendant sur de nombreux marchés en Amérique du Nord, en Europe et au-delà. À l'avenir, la marque poursuit sa mission consistant à « apporter la philosophie du style capillaire sans dommages aux amateurs de beauté du monde entier ».

