Fathom Holdings crea la división hispana para apoyar más a una comunidad desatendida

CARY, Nueva Jersey, 7 de julio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Fathom Holdings Inc. (Nasdaq: FTHM), una plataforma tecnológica de servicios inmobiliarios integrales a nivel nacional que reúne servicios de corretaje inmobiliario, hipotecas, escrituraciones, seguros y software como servicio (SaaS, Software as a Service) para corredores y agentes, anunció hoy que ha creado una división hispana para atender mejor a esta población de rápido crecimiento. Flavio Jiménez, veterano de la industria inmobiliaria, dirigirá la división como vicepresidente de desarrollo de negocios para el mercado hispano, un cargo de reciente creación.

Según un informe reciente del Urban Institute, los compradores hispanos están en vías de convertirse en una fuerza importante en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos. Para 2040, se espera que el 70 % de todos los nuevos compradores de viviendas sean de origen hispano.

Jiménez estará al frente de la iniciativa de Fathom dirigida a este mercado importante y en crecimiento. Con más de dos décadas de experiencia en gestión inmobiliaria e hipotecaria, incorporará a su equipo de más de 20 agentes de Source Realty a la familia Fathom, lo cual mejorará la posición de la compañía en el mercado de Las Vegas, caracterizado por el aumento en el precio de las viviendas y el incremento en las ventas de inmuebles. Jiménez también es conductor del popular programa radial The Flavio Jiménez Show, de la emisora 1460 AM Deportes Vegas, que ha estado en el aire a diario durante 18 años consecutivos.

"En Fathom, nos enorgullece poner a la gente en primer lugar. Nuestro deseo es servir a nuestras comunidades de todas las formas posibles, no solo haciendo lo que sea más conveniente o fácil", expresó Joshua Harley, director ejecutivo de Fathom. "Reconocemos que hay muchas comunidades desatendidas en este país y es un alivio ver que las empresas han puesto en marcha iniciativas conscientes para ayudarlas. Sin embargo, creemos que todavía falta que se considere la comunidad hispanohablante en el espacio inmobiliario y es nuestro deseo llenar ese vacío. Nuestra industria necesita evolucionar de forma innovadora y creativa para eliminar las barreras y atender las necesidades y demandas cada vez mayores de los compradores de vivienda hispanos.

"Invertiremos en esta comunidad admirable y dinámica de varias maneras. En primer lugar, les ayudaremos a entender mejor cómo comprar, vender e invertir en bienes raíces a través de la educación, como una estrategia básica para el capital y la herencia. En segundo lugar, ofreceremos varias becas cada año a personas de la comunidad hispana que quieren obtener una licencia de bienes raíces y que desean retribuir a sus comunidades. En tercer lugar, desarrollaremos más nuestras operaciones dirigidas al público hispanohablante para apoyar mejor esta iniciativa a través de nuestras compañías de bienes raíces, hipotecas, escrituración, seguros y tecnología. Y finalmente, desarrollaremos recursos impresos y digitales, así como herramientas tecnológicas en español para ayudar a los miembros de esta importante comunidad a entender el proceso y eliminar muchas de las barreras a las que se enfrentan actualmente", dijo Harley. "Asociarnos con líderes como Flavio, que ha convertido en la misión de su vida retribuir a la comunidad hispana, ofrece a Fathom la oportunidad de ir más allá de una sencilla idea y de ver cómo nuestra visión del servicio a esta comunidad se hace realidad. Creemos que esta iniciativa no solo aportará más valor a las comunidades hispanas, sino también a los agentes, empleados y accionistas de Fathom".

"He trabajado en la industria inmobiliaria durante 23 años como agente de bienes raíces y funcionario de préstamos hipotecarios, pero en toda mi vida profesional, ninguno de los corredores con los que trabajaba entendía realmente el mercado hispano", afirmó Jiménez. "Debido a que ninguno de ellos estaba verdaderamente interesado en comprender a la comunidad latina, creé Source Realty con el fin de dar mayor representatividad a esta importante, pero muy desatendida, población. Asociarnos con un equipo nacional como el de Fathom, cuyo deseo de invertir en la comunidad hispana refleja el mío propio, debería permitirnos brindar el mejor servicio posible a la comunidad latina a la vez que la ayudamos con todos los aspectos de sus necesidades inmobiliarias".

"Fathom es una empresa increíblemente diversa y, como inmigrante de habla hispana y portuguesa en este gran país, estoy orgulloso de la actitud proactiva de Fathom en su honesta iniciativa de servir a todas las comunidades, especialmente a las menos favorecidas", expresó Marco Fregenal, presidente y director financiero de Fathom. "Este anuncio demuestra que estamos yendo más allá de las palabras cuando decimos que nos importa. Estamos invirtiendo en educación, servicios, tecnología y finanzas dentro de estas comunidades para garantizar que nuestros amigos y familiares hispanohablantes tengan todo lo que necesitan para vivir ese mismo sueño americano que tengo el privilegio de estar viviendo".

