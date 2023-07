FBS fait un don de plus de 62 000 dollars à des organismes de bienfaisance de sept pays du monde

SINGAPOUR, 14 juillet 2023 /PRNewswire/ -- FBS, courtier international présent dans plus de 150 pays, démontre son engagement à bâtir des communautés autonomes et résilientes en faisant don de plus de 62 000 dollars à des organismes de bienfaisance dans des pays en développement. Les fonds ont été recueillis pendant le mois sacré du Ramadan et soutiendront environ 5 000 personnes issues de communautés défavorisées en Malaisie, en Indonésie, au Nigeria, en Égypte, en Turquie, au Pakistan et au Yémen.

« Conformément aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, FBS souhaite contribuer à la création d'une société plus prospère et plus égalitaire. Depuis 2014, FBS participe activement à des activités caritatives pendant le ramadan, recueillant et donnant environ 1,3 million de dollars à plus de 30 organisations en Asie du Sud-Est, en Afrique et au Moyen-Orient, ce qui a un impact positif sur des milliers de vies. En tirant parti du soutien de nos clients, FBS encourage des changements significatifs dans le monde », déclare Ksenia Molodkina, directrice du marketing stratégique chez FBS.

Au cours de la saison du Ramadan en 2023, plus de 29 000 commerçants de 17 pays du monde entier ont participé à la promotion caritative FBS Trade & Aid. Cette initiative a permis aux commerçants de faire des dons de bienfaisance et de soutenir les personnes dans le besoin pendant la période sainte de l'année. Cet effort collectif a donné lieu à un don de plus de 62 000 dollars, que FBS a réparti en parts égales entre sept organismes de bienfaisance.

Les fonds ont été utilisés par ces organismes pour améliorer la vie des citoyens locaux, notamment la vie de familles, d'étudiants et de personnes âgées. Par exemple, la branche malaisienne de MyCare Foundation a utilisé la contribution de FBS pour établir un site de pisciculture en eau douce, permettant à la communauté de générer un revenu durable. Ce projet vise à soutenir les populations pauvres en milieu urbain dans la région de Bandar Tasik Selatan à Kuala Lumpur.

« Grâce au soutien inestimable de FBS, nous avons mis sur pied un projet de pisciculture novateur et prometteur, porteur d'immenses avantages pour la collectivité. La vision du projet est simple, mais transformatrice : alors que notre population de poissons s'épanouit, la communauté récoltera les fruits d'une augmentation des ventes. Les profits générés par la vente du poisson seront canalisés vers l'épargne collective, une ressource financière visionnaire qui sert de catalyseur à la croissance économique de notre collectivité, permettant aux particuliers d'accéder à des fonds pour diverses entreprises ou des besoins personnels. Avec de nouvelles opportunités financières, les membres de notre communauté vont libérer leur véritable potentiel, alimentant un cycle de progrès et de prospérité », a déclaré Haji Kamarul Halim Sakrani, le représentant de MyCare Foundation Malaysia.

Pendant ce temps, le programme caritatif de FBS avec Ramadan Memo, une organisation islamique au Nigeria, cible plus de 3 000 bénéficiaires de groupes vulnérables, tels que les veuves, les orphelins, les élèves du primaire et les étudiants des établissements supérieurs qui sont en difficulté financière. « Les partenaires de FBS s'associent à Ramadan Memo pour partager des denrées alimentaires avec les moins privilégiés, faire don de matériel de secours aux orphelinats, distribuer des boîtes à vêtements aux veuves et aux enfants des bidonvilles, et du matériel éducatif aux élèves du primaire afin de favoriser l'éducation des milieux populaires. en plus d'aider les entrepreneurs des établissements supérieurs à améliorer leurs activités », a déclaré Giwa Habeeb A. de Ramadan Memo.

FBS reste déterminé à soutenir les initiatives caritatives qui contribuent au bien-être social et à l'autonomisation économique dans les pays en développement. Ces efforts sont conformes aux plans de développement nationaux des pays participants, comme la Vision de prospérité partagée 2030 en Malaisie, la Vision 2045 de l'Indonésie et le Plan national de développement 2021-2025 du Nigeria. Ces pays aspirent à une société prospère et égalitaire, et chaque partie prenante, y compris les entreprises privées comme FBS, peut jouer son rôle pour atteindre ces objectifs nationaux.

