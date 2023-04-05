FBS'den Ramazan Boyunca Sürecek İşlem Yap ve Yardım Et Hayır Promosyonunu

SINGAPUR, 5 Nisan 2023 /PRNewswire/ -- Uluslararası broker FBS mübarek ay boyunca sürecek İşlem Yap ve Yardım Et adlı yeni bir hayır promosyonu başlatıyor. İşlemciler bir İşlem Yap ve Yardım Et hesabı açabilir, yatırdıkları paranın üç katı bonus alıp işlem yapabilir ve ihtiyaç sahiplerine yardım edebilir. Promosyon süresince toplanan paranın %50'si farklı hayır kurumlarını desteklemek için kullanılacak. Böylece FBS ve işlemcileri birlikte dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilecekler.

İşlem Yap ve Yardım Et

FBS Runs the Trade & Aid Charity Promo alongside Ramadan

Birbirimize destek olmak sahip olduğumuz en değerli ve en ulaşılabilir şeydir. FBS işlemcilerine iyilik yapmayı ve Ramazan'la kesişen İşlem Yap ve Yardım Et promosyonuna katılmayı teklif ediyor. Tüm katılımcılar yatırdıkları paraya eklenecek %300 bonus kazacak, işlem yapacak ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım edecek çünkü FBS toplanan paradan alınan komisyonları çeşitli hayır kurumlarına gönderecek.

Promosyon 5 Nisan'da başlayacak ve 1 Mayıs'ta sona erecek. Tüm FBS müşterileri birkaç dokunuşla promosyona katılabilir:

1. Mobil FBS Kişisel Alanınızda İşlem Yap ve Yardım Et hesabı açın.

2. Toplamda 100$ ve üzeri para yatırın.

3. "Bonus Al" düğmesine dokunun ve yatırdığınız 100$ için 300$ kazanın.

4. İşlem yapın ve yatırdığınız her yeni tutar için %300 bonus alın.

Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra FBS yatırdığınız parayı üçe katlayacak. Örneğin yatırdığınız ilk 100$ için 300$ aldıktan sonra işlem yapıp emirleri kapatmaya başlayacaksınız. Üstüne 20$ daha yatırdığınızda otomatik olarak 60$ bonus alacaksınız. Promosyon katılımcıları bu promosyon süresince 4.500$'a kadar bonus kazanabilir.

Promosyon bittikten sonra FBS, kapanan emirlerden alınan spread komisyonlarının %50'sini aşağıdaki hayır kurumlarına bağışlayacaktır:

MyCare (Malezya)

JDC ( Pakistan )

) Angela for Development and Humanitarian Response ( Yemen )

) Nour Fi Elbyut Association (Mısır)

Koruncuk Vakfı (Türkiye)

Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah (Endonezya)

Ramadan Memo (Nijerya)

Promosyon sonuçları 8 Mayıs, 13.00 GMT+3 itibariyle duyurulacak ve FBS web sitesinde yayınlanacak.

Promosyon hakkında daha fazla bilgi edinmek ve promosyona katılmak için buraya dokunun.

Düzenli destek

Bu brokerın başlattığı ilk hayır etkinliği değildir. FBS 2019 yılındaki Ramazan promosyonunda yerel topluluklar için 310.000$'ı aşan ve sonraki yıl da 241.000$'ı aşan para topladı. 2020 yılında Yardım Etmek için İşlem Yap promosyonunu gerçekleştiren FBS, yerel hayır kurumları için 434.000$'ı aşan para topladı.

2021 yılında farklı bölgeleri desteklemek için büyük yıllık promosyon üçe bölündü: Colibris Foundation, Smile Charity, Kızıl Haç ve diğer hayır kurumlarına bağışlamak için 2021 Ramazan promosyonunda 136.000$ toplanırken, Songkran promosyonunda 10.000$ ve Hayır Bonusunda 67.000$ toplandı.

Bakalım bu yılın promosyonu dünyayı ne kadar değiştirecek.

FBS 150'den fazla ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir markadır. FBS markası altında birleşen bağımsız şirketler müşterilerine adanmıştır ve onlara teminatlı forex ve CFD işlemi yapma fırsatları sunmaktadır.

FBS Markets Inc. – lisans IFSC/000102/310

Tradestone Ltd. – CySEC lisans numarası 331/17, FCA geçici izni 808276

Intelligent Financial Markets Pty Ltd – ASIC lisans numarası 426359

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2047674/FBS_Trade_Aid_Charity.jpg

SOURCE FBS