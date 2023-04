FBS lance la promotion caritative Trade & Aid pendant le mois de ramadan

SINGAPOUR, 5 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le courtier international FBS lance une nouvelle promotion caritative, Trade & Aid , pendant le mois béni. Les traders peuvent ouvrir un compte Trade & Aid, tripler leurs dépôts, effectuer des opérations de trading et aider les nécessiteux. 50 % des fonds collectés pendant la promotion seront utilisés pour soutenir différentes organisations caritatives. Ainsi, FBS et ses traders peuvent rendre ensemble ce monde meilleur.

L'entraide est le bien le plus précieux et le plus accessible que nous ayons. FBS propose à ses traders de faire de bonnes œuvres et de participer à la promotion Trade & Aid qui coïncide avec le ramadan. Tous les participants recevront un bonus de 300 % sur leurs dépôts, effectueront des opérations de trading et aideront les nécessiteux, car FBS enverra les commissions générées par les fonds collectés à diverses organisations caritatives.

La promotion commence le 5 avril et se termine le 1er mai. Tous les clients de FBS peuvent participer à la promotion en quelques clics:

1. Ouvrez un compte Trade & Aid dans votre Espace personnel FBS mobile .

2. Effectuez un premier dépôt à partir de 100 dollars au total.

3. Cliquez sur "Bénéficier du bonus" et recevez 300 dollars pour vos 100 dollars.

4. Tradez et recevez un bonus de 300 % pour chaque dépôt suivant.

Une fois les étapes ci-dessus effectuées, FBS triplera vos dépôts. Par exemple, après avoir reçu 300 dollars pour vos 100 premiers dollars, vous commencez à trader et à fermer des ordres. Ensuite, vous déposez 20 dollars de plus et recevez automatiquement 60 dollars en guise de bonus. Les participants à la promotion peuvent recevoir jusqu'à 4 500 dollars dans le cadre de cette promotion.

À l'issue de la promotion, FBS reversera 50 % des commissions de spread générées par les ordres clôturés aux organisations caritatives suivantes:

MyCare (Malaisie)

JDC ( Pakistan )

) Angela for Development and Humanitarian Response (Yémen)

Nour Fi Elbyut Association (Égypte)

Koruncuk Vakfı (Turquie)

Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah (Indonésie)

Ramadan Memo ( Nigeria )

Les résultats de la promotion seront annoncés le 8 mai à 13h00 GMT+3 et publiés sur le site web de FBS.

Pour en savoir plus et participer à la promotion, cliquez ici .

Un soutien régulier

Ce n'est pas la première promotion caritative lancée par le courtier. FBS a collecté plus de 310 000 dollars pour les communautés locales lors de la promo Ramadan 2019 et a levé plus de 241 000 dollars l'année suivante. En 2020, FBS a organisé une promo Trade to Help qui a permis de collecter plus de 434 000 dollars pour des associations caritatives locales.

En 2021, la grande promotion annuelle a été scindée en trois pour mieux soutenir les différentes régions : la promo Ramadan 2021 a permis de collecter 136 000 dollars, la promotion Songkran a permis de collecter 10 000 dollars et la promotion Charity Bonus a permis de collecter plus de 67 000 dollars pour faire don des fonds collectés à des organisations caritatives telles que la Fondation Colibris, Smile Charity, la Croix-Rouge, et d'autres encore.

Nous allons voir à quel point la promotion de cette année va changer le monde.

FBS est une marque internationale présente dans plus de 150 pays. Des sociétés indépendantes unies par la marque FBS sont dévouées à leurs clients et leur offrent des opportunités de négocier des marges FX et des ᏟᖴᎠ.

