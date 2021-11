FDA dos EUA concede designação de inovação a exame de sangue para detecção do câncer de mama em estágio inicial desenvolvido pela Datar Cancer Genetics

O exame utiliza uma tecnologia exclusiva desenvolvida pela empresa para detectar células tumorais circulantes (CTCs) específicas do câncer de mama. Estudos mostraram que o exame pode detectar, com alta precisão, até mesmo cânceres de estágio 0 (DCIS) e de estágio 1. O exame requer apenas 5 ml de sangue e é indicado para mulheres assintomáticas com idade superior a 40 anos e com prescrição médica.

Mais de 2,3 milhões de mulheres são detectadas com câncer de mama a cada ano no mundo, e a detecção precoce é considerada fundamental para a cura.

"Estamos satisfeitos que a FDA tenha reconhecido o potencial de nosso exame de detecção do câncer de mama em estágio inicial. Acreditamos que o exame oferecerá vantagens definitivas para a detecção do câncer de mama, uma vez que receba a autorização de comercialização da FDA", disse o Dr. Vineet Datta, diretor executivo da empresa. A empresa acredita que a detecção de CTCs é o método mais confiável e preciso para a detecção precoce do câncer, já que permite a captura e a caracterização de componentes funcionais de um tumor, e não fragmentos de células mortas. Nesse sentido, as CTCs representam uma verdadeira microbiópsia não invasiva.

O exame já está disponível na Europa sob o nome "Trucheck™" e recebeu a marcação CE.

Sobre a Datar Cancer Genetics

A Datar Cancer Genetics é uma empresa líder em pesquisa de câncer especializada em técnicas não invasivas para um melhor diagnóstico, decisões de tratamento e controle do câncer. O centro de pesquisa de câncer de última geração da empresa é credenciado pela ISO, CAP e CLIA, com instalações em Guilford, no Reino Unido, e na Índia. A empresa atende pacientes com câncer no Reino Unido, na União Europeia, nos Estados Unidos, em países do Conselho de Cooperação do Golfo e na Índia. A empresa está buscando grandes estudos clínicos com mais planos nos Estados Unidos e na Europa para abranger vários cânceres que têm potencial de cura com a detecção precoce. A empresa pretende ter vários centros de teste em todo o mundo até 2024.

