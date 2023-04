FDH Aero acquiert BJG Electronics Group

L'acquisition positionne FDH Aero en tant que distributeur de produits électroniques de premier plan, avec de nouvelles capacités en matière de composants électriques et électroniques.

COMMERCE, Californie, 27 avril 2023 /PRNewswire/ -- FDH Aero (« FDH ») , fournisseur mondial de solutions de chaîne d'approvisionnement pour l'industrie aérospatiale et de la défense, a acquis BJG Electronics Group (« BJG »), fournisseur de premier plan de produits d'interconnexion et électromécaniques pour les marchés finaux de la défense, de l'aérospatiale commerciale et de l'espace.

Basée à Ronkonkoma, New York, et fondée en 1979, BJG sert à la fois les équipementiers et les fournisseurs de services après-vente de l'industrie aérospatiale et de la défense. L'acquisition de BJG élargit et approfondit le rôle de FDH Aero dans les chaînes d'approvisionnement de l'aviation et de la défense, et permettra aux clients de FDH Aero et de BJG d'accéder à une gamme plus étendue de produits et de services.

« La fusion de FDH Aero et de BJG renforce nos capacités dans le domaine de l'électronique pour l'aérospatiale et la défense et fait progresser notre vision d'être le partenaire le plus fiable de la chaîne d'approvisionnement pour nos clients et nos fournisseurs », a déclaré Scott Tucker, président-directeur général de FDH Aero. « Avec BJG, FDH Aero peut proposer une offre de produits élargie qui améliore l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement sur un marché qui comprend l'importance stratégique de la disponibilité de l'approvisionnement et du respect des délais. »

À la suite de l'acquisition de BJG, FDH Aero créera FDH Aero Electronic Products Group (« FDH EPG » ou « EPG »), une division qui se concentrera sur l'excellence de la chaîne d'approvisionnement dans la catégorie des produits de composants électriques et électroniques, parallèlement à nos franchises de matériel, de produits chimiques et de consommables leaders du secteur pour les marchés finaux de l'aérospatiale, de la défense et de l'espace. Mitch Enright, actuel président d'Electro Enterprises, Inc. qui a été acquis par FDH en juillet 2022, sera nommé président de FDH EPG. En tant que division unifiée, FDH EPG offrira une gamme de produits et de services d'interconnexion et électromécaniques à la pointe de l'industrie.

« La création de la division Electronic Products Group indique clairement à nos fournisseurs et à nos clients que FDH Aero continuera à mettre l'accent sur le service, la qualité et l'excellence de la chaîne d'approvisionnement », a souligné M. Enright. « Ces efforts nous permettront de mieux servir nos clients et nos fournisseurs partenaires tout en continuant à faire partie intégrante de la solution globale FDH Aero. »

Après la clôture, Glenn Davidson, président-directeur général de BJG, assumera un rôle consultatif actif pour soutenir l'intégration. Les opérations quotidiennes continueront d'être dirigées par l'équipe BJG existante.

« Notre équipe BJG est ravie de s'associer à FDH EPG pour former ce qui sera un leader de l'industrie axé sur l'excellence du service et l'expertise des produits. Cette transaction combine deux fournisseurs de premier plan de produits d'interconnexion électroniques militaires et aérospatiaux », a précisé M. Davidson. « Je me réjouis de soutenir la stratégie d'intégration et de travailler en étroite collaboration avec Scott, Mitch et toute l'équipe de FDH Aero pour continuer à mettre en œuvre notre vision stratégique commune. »

Kirkland & Ellis, Holland & Knight et Crowell & Moring ont été les conseillers juridiques de FDH pour cette transaction.

Houlihan Lokey a été le conseiller financier exclusif de BJG.

À propos de FDH Aero

FDH Aero est un partenaire de confiance de la chaîne d'approvisionnement mondiale pour les entreprises de l'aérospatiale et de la défense. Avec plus de 55 ans d'expérience, l'entreprise est spécialisée dans les composants de classe C qui comprennent des produits et des services matériels, électriques, chimiques et consommables pour les clients OEM et après-vente du monde entier. FDH a son siège à Commerce, en Californie, et exerce ses activités en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec l'acquisition de BJG, la société FDH Aero est désormais présente dans 14 pays à travers le monde, avec plus de 1 000 employés de haut niveau et plus de 650 000 pieds carrés (environ 60 400 mètres carrés) d'espace d'entreposage.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site FDHAero.com .

À propos de BJG Electronics Group

BJG Electronics Group est un distributeur à valeur ajoutée et un fabricant de composants électroniques de haute fiabilité dont le siège social se trouve à Ronkonkoma, dans l'État de New York. Les six sites de la société aux États-Unis sont certifiés ISO9001:2015 et AS9100:2016 et s'engagent à fournir des produits assemblés et des composants dans les délais impartis. Avec 32 lignes franchisées, plus de 300 000 numéros de pièces uniques et 125 000 pieds carrés (environ 11 600 mètres carrés) d'espace d'entreposage, l'offre complète de produits de BJG fournit des solutions standard et techniques répondant aux exigences d'interconnexion et d'électromécanique dans les environnements difficiles. BJG est un fournisseur agréé des principaux équipementiers mondiaux dans les domaines de la défense, de l'aviation commerciale et de l'espace. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bjgelectronics.com.

À propos d'Audax Private Equity

Basée à Boston et à San Francisco, Audax Private Equity est une société d'investissement de premier plan sur le marché intermédiaire avec environ 16 milliards de dollars d'actifs sous gestion, plus de 185 employés et plus de 85 professionnels de l'investissement. Depuis sa création en 1999, la société a investi dans plus de 160 plateformes et 1 200 acquisitions complémentaires. Grâce à son approche Buy & Build disciplinée, dans six secteurs verticaux clés, Audax aide les entreprises de son portefeuille à mettre en œuvre des initiatives de croissance organique et inorganique qui alimentent l'expansion des revenus, optimisent les opérations et augmentent de manière significative la valeur des capitaux propres.

Audax Private Equity fait partie d'Audax Group, l'un des principaux gestionnaires d'investissements alternatifs avec approximativement 36 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Pour plus d'informations, visitez le site AudaxPrivateEquity.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

