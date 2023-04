FDH Aero adquire BJG Electronics Group

A aquisição posiciona a FDH Aero como uma distribuidora líder de produtos eletrônicos, com recursos de componentes elétricos e eletrônicos recém-adicionados.

COMMERCE, Califórnia, 27 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A FDH Aero ("FDH"), fornecedora global de soluções de cadeia de suprimentos para a indústria aeroespacial e de defesa, adquiriu o BJG Electronics Group ("BJG"), um fornecedor líder de produtos eletromecânicos e de interconexão para os mercados finais de defesa, aeroespacial comercial e espacial.

Com sede em Ronkonkoma, Nova York, e fundada em 1979, a BJG atende a OEMs e provedores de serviços pós-venda no setor aeroespacial e de defesa. A aquisição da BJG amplia e aprofunda o papel da FDH Aero nas cadeias de suprimentos de aviação e defesa e fornecerá aos clientes da FDH Aero e da BJG acesso a uma gama mais ampla de produtos e serviços.

"A combinação da FDH Aero e da BJG aprimora nossas capacidades em eletrônica aeroespacial e de defesa e avança nossa visão de ser o parceiro de cadeia de suprimentos mais confiável para nossos clientes e fornecedores", disse Scott Tucker, CEO da FDH Aero. "Com a BJG, a FDH Aero pode fornecer uma oferta de produtos expandida que melhora a eficiência da cadeia de suprimentos em um mercado que entende a importância estratégica da disponibilidade de suprimentos e desempenho no prazo".

Após a aquisição da BJG, a FDH Aero estabelecerá o FDH Aero Electronic Products Group ("FDH EPG" ou "EPG"), uma divisão que se concentrará na excelência da cadeia de suprimentos na categoria de produtos de componentes elétricos e eletrônicos, juntamente com nossas franquias de hardware, produtos químicos e consumíveis líderes do setor para os mercados finais aeroespacial, de defesa e espacial. Mitch Enright, atual presidente da Electro Enterprises, Inc., adquirida pela FDH em julho de 2022, será nomeado presidente do FDH EPG. Como uma divisão unificada, o FDH EPG oferecerá uma linha líder do setor de produtos e serviços eletromecânicos e de interconexão.

"A criação do Electronic Products Group é uma indicação clara para nossos fornecedores e clientes de que a FDH Aero manterá seu foco em serviço, qualidade e excelência na cadeia de suprimentos", observou Enright. "Esses esforços nos permitirão atender melhor nossos clientes e parceiros fornecedores, enquanto continuamos a atuar como parte integrante da solução FDH Aero total".

No pós-fechamento, o presidente e CEO da BJG, Glenn Davidson, fará a transição para uma função consultiva ativa para apoiar a integração. As operações diárias continuarão a ser lideradas pela equipe BJG existente.

"Nossa equipe da BJG tem o prazer de se unir ao FDH EPG para formar o que será um líder do setor, focado na excelência em serviços e experiência em produtos. Esta transação combina dois fornecedores principais de produtos de interconexão eletrônica militar e aeroespacial", disse Davidson. "Estou ansioso para apoiar a estratégia de integração e trabalhar em estreita colaboração com Scott, Mitch e toda a equipe da FDH Aero para continuar executando nossa visão estratégica compartilhada".

Kirkland & Ellis, Holland & Knight, e Crowell & Moring atuaram como consultores jurídicos da FDH na transação.

Houlihan Lokey atuou como consultor financeiro exclusivo da BJG.

Sobre a FDH Aero

A FDH Aero é uma parceira de confiança da cadeia de suprimentos global para empresas aeroespaciais e de defesa. Com mais de 55 anos de experiência, é especializada em componentes de classe C, que incluem produtos e serviços de hardware, elétricos, químicos e consumíveis para clientes OEM globais e pós-venda. A FDH está sediada em Commerce, Califórnia, e tem operações em toda a América do Norte, Europa e Ásia. Incluindo a aquisição da BJG, a FDH Aero agora tem unidades em 14 países em todo o mundo, com mais de 1.000 dos melhores funcionários do setor e mais de 650.000 pés quadrados de espaço de estoque.

Para mais informações, acesse FDHAero.com.

Sobre o BJG Electronics Group

O BJG Electronics Group é um distribuidor de valor agregado e fabricante de componentes eletrônicos de alta confiabilidade com sede em Ronkonkoma, Nova York. As seis localizações da empresa nos EUA são certificadas pela ISO9001:2015 e AS9100:2016 e estão comprometidas em fornecer entregas consistentes e pontuais com seu amplo estoque de produtos montados e componentes. Com 32 linhas franqueadas, mais de 300.000 números de peças exclusivos e 125.000 pés quadrados de espaço de armazém, a oferta abrangente de produtos da BJG fornece soluções padrão e de engenharia que suportam requisitos eletromecânicos e de interconexão de ambientes hostis. A BJG é uma fornecedora aprovada para os principais OEMs de defesa, aviação comercial e espaço do mundo. Para mais informações, acesse www.bjgelectronics.com.

Sobre a Audax Private Equity

Com sede em Boston e São Francisco, a Audax Private Equity é uma empresa líder de investimento no mercado intermediário com aproximadamente US$ 16 bilhões em ativos sob gestão, mais de 185 funcionários e mais de 85 profissionais de investimento. Desde sua fundação em 1999, a empresa investiu em mais de 160 plataformas e 1.200 aquisições complementares. Por meio de nossa abordagem disciplinada de compra e construção, em seis verticais principais do setor, a Audax ajuda as empresas do portfólio a executar iniciativas de crescimento orgânico e inorgânico que impulsionam a expansão da receita, otimizam as operações e aumentam significativamente o valor do capital.

A Audax Private Equity faz parte do Audax Group, um dos principais gestores de investimentos alternativos com aproximadamente US$ 36 bilhões em ativos sob gestão. Para mais informações, acesse AudaxPrivateEquity.com ou nos siga no LinkedIn.

