FedEx e Microsoft anunciam nova solução de logística multiplataforma para comércio eletrônico

MEMPHIS, Tennessee e REDMOND, Washington, 24 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A FedEx Corp. (NYSE: FDX) e a Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) anunciaram, na segunda-feira, a próxima solução resultante de sua colaboração plurianual para transformar o comércio, as cadeias de suprimentos e a logística. A FedEx e a Microsoft unirão a inteligência da rede da FedEx com os recursos do Microsoft Dynamics 365 para apresentar uma solução multiplataforma de "logística como um serviço" a varejistas, comerciantes e marcas.

As empresas compartilham a visão de reimaginar as experiências de comércio para as empresas, a fim de que elas possam oferecer a seus consumidores formas mais integradas de comprar e entregas mais rápidas e eficientes. No mundo atual das cadeias de suprimentos "just-in-time", comércio global e crescimento acelerado, a velocidade, flexibilidade e visibilidade do comércio eletrônico são fundamentais. As necessidades e expectativas dos clientes mudaram em todos os setores. Juntas, a FedEx e a Microsoft estão utilizando ferramentas como inteligência artificial e aprendizado de máquina para extrair novos conhecimentos a partir dos 17 milhões de pacotes que passam pela rede da FedEx todos os dias, a fim de ajudar as marcas a oferecer experiências aprimoradas aos clientes.

Solução multiplataforma de logística como um serviço para as marcas

As empresas anunciaram planos de apresentar uma integração de dados exclusiva que combina dados da FedEx com o Dynamics 365 Intelligent Order Management, para ajudar as marcas a terem acesso a novas informações e recursos para melhor processar, enviar e atender os pedidos dos clientes e, ao mesmo tempo, integrar-se facilmente a suas plataformas de comércio eletrônico existentes. Essa abordagem multiplataforma ajuda as marcas a oferecer a seus clientes experiências modernas e com alto valor agregado, como entrega mais rápida e econômica, notificações em tempo real do status da entrega e devoluções convenientes e tranquilas, com aproximadamente 60 mil locais de envio e QR codes escaneáveis. Para as marcas que enfrentam maior pressão para gerar afinidade ao gerenciar volumes de pedidos mais altos, garantir um atendimento econômico e reduzir as chamadas dispendiosas de atendimento ao cliente, essa nova tecnologia oferece uma oportunidade sem precedentes de impulsionar os sistemas existentes de registro, otimizar o atendimento e cumprir suas promessas de pedidos com maior precisão, além de se beneficiar de uma visão mais completa de seu cliente.

"Há quase dois anos, assumimos uma missão com a Microsoft de transformar o ecossistema do comércio", disse Raj Subramaniam, presidente e diretor operacional da FedEx Corp. "Durante esse tempo, progredimos significativamente, aproveitando a tecnologia do Microsoft Azure com nossa solução FedEx Surround, que oferece suporte fundamental para permitir o monitoramento avançado de remessas prioritárias urgentes. Essa próxima fase de nossa colaboração continuará a conectar os dados inigualáveis da cadeia de suprimentos da rede da FedEx ao Microsoft Cloud para melhorar as experiências de comércio eletrônico para marcas, comerciantes e consumidores."

O Dynamics 365 Intelligent Order Management utiliza dados e IA para criar um aplicativo de gerenciamento de pedidos omnicanal que se integra aos sistemas existentes de planejamento de recursos empresariais (ERP) e gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e pode alavancar um ecossistema de outros sistemas de origem de pedidos, como marketplaces on-line de comércio eletrônico, aplicativos móveis e comércio social, juntamente com canais de pedidos tradicionais como intercâmbio de dados eletrônicos (EDI) ou pontos de vendas físicos. A plataforma vem com conectores pré-construídos para as principais marcas de ferramentas já utilizadas para entrada de pedidos omnicanal, atendimento e entrega de pedidos multicanais e ações de organização de pedidos baseadas em regras em um ambiente de baixo código/sem código que utiliza IA e aprendizado de máquina. Juntamente com os dados e a visibilidade obtidos na rede da FedEx, a FedEx e a Microsoft têm como objetivo capacitar as empresas com novas formas inovadoras de atender melhor seus clientes.

"Mais do que nunca, fica claro o quão fundamental é ter uma cadeia de suprimentos resiliente para o sucesso de toda organização na economia moderna", disse Satya Nadella, presidente e CEO da Microsoft. "Estamos unindo os dados e informações da rede da FedEx ao Microsoft Cloud, começando com o Dynamics 365, para ajudar as empresas a acelerar sua transformação digital em todas suas operações comerciais, para que possam oferecer aos clientes formas mais integradas de comprar e entregas mais rápidas e mais eficientes."

Capacitando todos os setores com maior visibilidade da cadeia de suprimentos de logística

A FedEx e a Microsoft uniram forças em maio de 2020 para permitir que as empresas competissem melhor no ecossistema de comércio digital atual, que está cada vez mais digital. A pandemia acelerou drasticamente a adoção do comércio eletrônico e a transformação digital das empresas de todos os tamanhos. Antes da pandemia, a FedEx projetou que o mercado doméstico de pacotes dos EUA atingiria 100 milhões de pacotes por dia até o ano calendário de 2026. Agora, espera-se que o mercado atinja essa marca quatro anos antes do esperado, chegando a 110 milhões de pacotes por dia em 2022, com 86% desse crescimento vindo do comércio eletrônico.

A FedEx Surround, a primeira solução voltada para o cliente da FedEx desenvolvida utilizando a tecnologia de nuvem Microsoft Azure, é uma prova do potencial inovador e do impacto imediato da colaboração sobre a forma como os dados são usados em logística. Desenvolvida para alavancar os milhões de pontos de dados em toda a rede da FedEx, a plataforma FedEx Surround utiliza soluções de IA, aprendizado de máquina e análise para monitorar de forma proativa o risco a que são expostos os pacotes da FedEx ao longo de uma rota de entrega, como interrupções climáticas ou atrasos causados pelo tráfego. Essas informações quase em tempo real oferecem aos clientes visibilidade da situação de sua cadeia de suprimentos e permitem que eles planejem proativamente a solução e as alternativas que a FedEx pode ajudar a executar para manter um entrega no caminho certo.

A FedEx Surround foi implementada em dezembro de 2020 e tem sido fundamental para apoiar o transporte de vacinas contra a COVID-19. A plataforma permitiu que a FedEx gerenciasse esse aumento significativo no volume de remessas prioritárias.

Disponibilidade

Espera-se que a integração contínua dos dados da FedEx ao Dynamics 365 Intelligent Order Management esteja disponível para os clientes nos EUA no segundo semestre de 2022.

Sobre a FedEx Corp.

A FedEx Corp. (NYSE: FDX) oferece aos clientes e empresas em todo o mundo um amplo portfólio de serviços de transporte, comércio eletrônico e negócios. Com faturamento anual de USD 90 bilhões, a empresa oferece soluções empresariais integradas por meio de empresas operacionais que competem coletivamente, operam colaborativamente e inovam digitalmente sob a respeitada marca FedEx. Classificada de forma consistente entre os empregadores mais admirados e confiáveis do mundo, a FedEx inspira seus mais de 600 mil membros da equipe a permanecerem concentrados na segurança, nos mais altos padrões éticos e profissionais e nas necessidades de seus clientes e comunidades. A FedEx se compromete a conectar pessoas e possibilidades no mundo todo de forma responsável e criativa, com o objetivo de atingir operações neutras em carbono até 2040. Para saber mais, acesse about.fedex.com.

Sobre a Microsoft

A Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) permite a transformação digital na era da nuvem inteligente e borda inteligente. Sua missão é capacitar todas as pessoas e organizações do planeta a conquistar mais.

Declarações prospectivas

Certas declarações nesse comunicado de imprensa podem ser consideradas declarações prospectivas, como declarações relacionadas aos pontos de vista dos dirigentes da FedEx e da Microsoft com relação a eventos e desempenho financeiro futuros. As declarações prospectivas incluem aquelas precedidas por, seguidas por ou que incluem as palavras "irá"," pode", "poderia ", "iria", "deveria", "acredita", "espera", "prevê", "planeja", "estima", "visa", "projeta", "pretende" ou expressões semelhantes. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e outros fatores, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes da experiência histórica ou dos resultados futuros expressos ou implícitos por essas declarações prospectivas. Riscos potenciais e incertezas incluem, mas não estão limitados, à taxa de crescimento futuro do comércio eletrônico e nossa capacidade de competir com sucesso no mercado de comércio eletrônico, nossa capacidade de conseguir apresentar soluções de comércio eletrônico no prazo esperado, aceitação do cliente da plataforma FedEx Surround e outros fatores que podem ser encontrados nos comunicados de imprensa e registros da FedEx Corp. e da Microsoft junto à Comissão de Valores Mobiliários. Qualquer declaração prospectiva é válida apenas na data em que foi feita. A FedEx e a Microsoft não assumem qualquer obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros fatores.

