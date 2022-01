FedEx et Microsoft annoncent une nouvelle solution logistique multiplateforme pour le commerce électronique

La nouvelle offre vise à accroître la compétitivité des commerçants dans le domaine du commerce électronique en améliorant l'engagement des clients et en proposant des options de livraisons améliorées

MEMPHIS, Tennessee. et REDMOND, Washington, 25 janvier 2022 /PRNewswire/ -- FedEx Corp. (NYSE: FDX) et Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) ont annoncé ce lundi la prochaine solution qui sera lancée dans le cadre de leur collaboration pluriannuelle visant à transformer le commerce, les chaînes d'approvisionnement et la logistique. FedEx et Microsoft vont combiner l'intelligence du réseau FedEx avec les capacités de Microsoft Dynamics 365 pour introduire une « logistique en tant que service » multiplateforme pour les détaillants, les commerçants et les marques.

Les deux sociétés partagent une vision qui consiste à repenser les expériences commerciales des entreprises afin qu'elles puissent offrir à leurs clients des moyens plus intégrés de faire leurs achats et des modes de livraison plus rapides et efficaces. Dans le monde actuel caractérisé par les chaînes d'approvisionnement en flux tendus, le commerce international et la croissance accélérée du commerce électronique, la vitesse, la flexibilité et la visibilité sont essentielles. Les besoins et les attentes des clients ont évolué dans tous les secteurs. Ensemble, FedEx et Microsoft utilisent des outils tels que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour extrapoler de nouvelles informations à partir des 17 millions de colis qui passent par le réseau FedEx chaque jour, afin d'aider les marques à offrir de meilleures expériences aux clients.

Une solution de logistique en tant que service, multiplateforme, au service des marques

Les deux entreprises ont annoncé leur intention de mettre en place une intégration de données unique associant les données de FedEx à Dynamics 365 Intelligent Order Management afin d'aider les marques à accéder à de nouvelles informations et fonctionnalités pour mieux traiter, expédier et gérer les commandes des clients, tout en s'intégrant facilement à leurs plateformes de commerce électronique existantes. Cette approche multiplateforme aide les marques à offrir des expériences modernes et à haute valeur ajoutée directement à leurs clients, notamment la livraison plus rapide et plus rentable, des communications en temps quasi réel sur le statut de livraison ainsi que le retour pratique et facile avec environ 60 000 points de dépôt et l'utilisation de codes QR (plus besoin d'imprimantes). Pour les marques soumises à une forte pression de créer des affinités tout en gérant des volumes de commandes plus importants, en assurant une exécution rentable et en réduisant les appels coûteux au service client, cette nouvelle technologie offre une opportunité sans précédent d'exploiter les systèmes d'enregistrement existants, d'optimiser l'exécution et de tenir leurs promesses de commande avec une précision accrue, tout en bénéficiant d'une vision plus complète de leur client.

« Il y a près de deux ans, nous nous sommes lancés dans une mission avec Microsoft pour transformer l'écosystème du commerce », a déclaré Raj Subramaniam, président et directeur d'exploitation chez FedEx Corp. « Depuis, nous avons fait des progrès significatifs, en exploitant la technologie Microsoft Azure dans notre solution FedEx Surround, qui fournit un soutien essentiel grâce à des fonctionnalités de suivi avancées des expéditions prioritaires dont les délais sont extrêmement courts. Cette prochaine phase de notre collaboration continuera à associer les connaissances inégalées fournies par la chaîne d'approvisionnement du réseau FedEx à Microsoft Cloud afin d'améliorer les expériences de commerce électronique pour les marques, les commerçants et les consommateurs. »

Dynamics 365 Intelligent Order Management utilise les données et l'intelligence artificielle (IA) pour créer une application de gestion des commandes omnicanale qui s'intègre aux systèmes existants de planification des ressources de l'entreprise (ERP) et de gestion de la relation client (CRM) et peut exploiter un écosystème d'autres systèmes sources de commandes tels que les places de marché de commerce électronique en ligne, les applications mobiles et le commerce social, parallèlement aux canaux de commande traditionnels comme l'échange de données informatisé (EDI) ou les points de vente brick-and-mortar. La plateforme est équipée de connecteurs préintégrés pour les principaux outils que les marques utilisent déjà pour la prise de commande omnicanale, l'exécution et la livraison des commandes sur différents canaux, et les actions d'orchestration des commandes basées sur des règles dans un environnement avec pas/peu de code qui utilise l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. À l'aide des données et de la visibilité du réseau FedEx, les sociétés visent à doter les entreprises de moyens nouveaux et innovants pour mieux servir leurs clients.

« Plus que jamais, il apparaît évident qu'une chaîne d'approvisionnement résiliente est essentielle au succès de toute organisation dans l'économie moderne », a déclaré Satya Nadella, président du conseil d'administration et PDG de Microsoft. « Nous associons les données et les informations du réseau FedEx aux services Microsoft Cloud, à commencer par Dynamics 365, pour aider les entreprises à accélérer leur transformation numérique au niveau de l'ensemble de leurs opérations commerciales afin de pouvoir offrir aux clients des moyens plus intégrés de faire leurs achats ainsi que des livraisons plus rapides et plus efficaces. »

Donner à tous les secteurs une visibilité accrue sur la chaîne d'approvisionnement logistique

FedEx et Microsoft ont uni leurs forces en mai 2020 pour permettre aux entreprises d'être plus compétitives dans l'écosystème commercial actuel, de plus en plus numérique. La pandémie a considérablement accéléré l'adoption du commerce électronique et les transformations numériques des entreprises de toutes tailles. Avant la pandémie, FedEx prévoyait que le marché américain des colis domestiques atteindrait 100 millions de colis par jour avant 2026. On s'attend maintenant à ce que le marché atteigne ce nombre quatre ans plus tôt que prévu, avec déjà 110 millions de colis par jour attendus en 2022 (86 % de cette croissance devant provenir du commerce électronique).

FedEx Surround, la première solution FedEx axée sur le client conçue à l'aide de la technologie Microsoft Azure, témoigne du potentiel d'innovation de cette collaboration et de son impact immédiat sur l'utilisation des données dans la logistique. Créée dans le but d'exploiter les millions de points de données du réseau FedEx, la plateforme FedEx Surround s'appuie sur des solutions d'IA, d'apprentissage automatique et d'analyse pour surveiller de manière proactive les risques encourus par les colis FedEx sur un itinéraire de livraison, comme les perturbations météorologiques ou les retards de circulation. Ces informations en temps quasi réel donnent aux clients une visibilité sur l'état de leur chaîne d'approvisionnement et leur permettent de planifier de manière proactive des mesures correctives et des alternatives que FedEx peut aider à mettre en œuvre pour assurer le bon déroulement d'une livraison.

La plateforme FedEx Surround a été déployée en décembre 2020 et a joué un rôle déterminant dans le transport des vaccins contre la COVID-19. Elle a permis à FedEx de gérer le suivi de cette augmentation significative du volume d'expéditions prioritaires.

Disponibilité

L'intégration transparente des données FedEx à Dynamics 365 Intelligent Order Management devrait être disponible pour les clients aux États-Unis au cours de la seconde moitié de l'année 2022.

