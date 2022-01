FedEx en Microsoft kondigen nieuwe cross-platform logistieke oplossing voor e-commerce aan

Nieuw aanbod gericht op verbeteren concurrentiepositie e-commercebedrijven door klantbetrokkenheid te verbeteren en betere verzendopties te bieden

MEMPHIS, Tennessee en REDMOND, Washington, 25 januari 2022 /PRNewswire/ -- FedEx Corp. (NYSE: FDX) en Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) kondigden maandag de nieuwe oplossing aan als onderdeel van hun meerjarige samenwerking om de handel, distributieketens en logistiek te transformeren. FedEx en Microsoft gaan de netwerkintelligentie van FedEx combineren met de capaciteiten van Microsoft Dynamics 365 om een cross-platform 'logistics as a service' voor retailers, verkopers en merken te introduceren.

De bedrijven delen een visie voor het opnieuw vormgeven van handelservaringen voor bedrijven zodat die hun klanten meer geïntegreerde manieren kunnen bieden om te winkelen, naast snellere en efficiëntere leveringen. We leven in een tijd van wereldwijde handel, strakke leveringstijden en een steeds snellere groei van e-commerce, waarin snelheid, flexibiliteit en zichtbaarheid van cruciaal belang zijn. De behoeften en verwachtingen van klanten zijn in elke sector verschoven. Samen gebruiken FedEx en Microsoft instrumenten zoals kunstmatige intelligentie en machine learning om nieuwe inzichten te extrapoleren van de 17 miljoen pakketten die dagelijks het FedEx-netwerk passeren. Zo willen ze merken helpen hun klantenervaringen te verbeteren.

Cross-platform logistiek als een service-oplossing voor merken

De bedrijven hebben plannen aangekondigd om een unieke data-integratie te introduceren die data-inzichten van FedEx koppelt aan Dynamics 365 Intelligent Order Management. Zo krijgen merken de beschikking over nieuwe informatie en mogelijkheden om bestellingen beter uit te voeren, te verzenden en te bedienen, terwijl ze eenvoudig kunnen worden geïntegreerd met hun bestaande e-commerce-platforms. Met deze platformoverschrijdende benadering kunnen merken moderne, waardevolle ervaringen direct aan hun klanten aanbieden, waaronder snellere, goedkopere levering; bijna realtime meldingen over de verzendstatus; en gemakkelijke, probleemloze retourzendingen met ongeveer 60.000 afleverlocaties en papierloze QR-codes. Voor merken die onder toenemende druk staan om klantentrouw op te bouwen en tegelijkertijd meer bestellingen te beheren, rendabele afhandeling te garanderen en dure telefoontjes naar de klantenservice te verminderen, biedt deze nieuwe technologie ongekende mogelijkheden om bestaande registratiesystemen te benutten, de uitvoering te optimaliseren en hun leveringsbeloften nauwkeuriger na te komen, en krijgen ze tegelijkertijd een vollediger beeld van hun klanten.

"Bijna twee jaar geleden begonnen we aan een missie met Microsoft om het handelsecosysteem te transformeren", aldus Raj Subramaniam, president en COO van FedEx Corp. "In die tijd hebben we belangrijke vooruitgang geboekt, door de Microsoft Azure-technologie te koppelen aan onze FedEx Surround-oplossing, die essentiële ondersteuning biedt in geavanceerde monitoring van zendingen met een tijdgevoelige prioriteit. In deze volgende fase van onze samenwerking blijven we de ongeëvenaarde distributieketeninzichten van het FedEx-netwerk combineren met Microsoft Cloud om e-commerce-ervaringen voor merken, verkopers en klanten te verbeteren."

Dynamics 365 Intelligent orderbeheer maakt gebruik van data en AI om een omnichannel-orderbeheerapplicatie te creëren die is geïntegreerd met bestaande enterprise resource planning (ERP)- en customer relationship Management (CRM)-systemen en een ecosysteem van andere bestelsystemen kan benutten, zoals online e-commercemarktplaatsen, mobiele apps en sociale handel, samen met traditionele bestelkanalen zoals electronic data interchange (EDI) of fysieke verkooppunten. Het platform is voorzien van vooraf gebouwde connectoren die gekoppeld zijn aan toonaangevende leveranciers van hulpmiddelen die al worden gebruikt voor het ontvangen van bestellingen via meerdere kanalen, het opnemen en leveren van bestellingen via verschillende kanalen, en op regels gebaseerde coördinatieacties binnen een low-code/no-code-omgeving die AI en machine learning gebruikt. Samen met gegevens en zichtbaarheid in het FedEx-netwerk, streven de bedrijven ernaar om andere bedrijven te voorzien van nieuwe, innovatieve manieren om hun klanten beter van dienst te zijn.

"Meer dan ooit is duidelijk hoe binnen de moderne economie het succes van organisaties afhankelijk is van een veerkrachtige toeleveringsketen", aldus Satya Nadella, voorzitter en CEO van Microsoft. "We combineren gegevens en inzichten van het FedEx-netwerk met de Microsoft Cloud, om te beginnen met Dynamics 365, om organisaties te helpen hun digitale transformatie binnen hun bedrijfsactiviteiten te versnellen, zodat ze klanten meer geïntegreerde manieren kunnen bieden om te winkelen, en voor snellere, efficiëntere leveringen kunnen zorgen."

In mei 2020 bundelden FedEx en Microsoft hun krachten om bedrijven in staat te stellen beter te concurreren in het steeds digitalere handelsecosysteem van vandaag de dag en versterkten ze daarmee alle sectoren met verbeterde zichtbaarheid van de logistieke toeleveringsketen

. De pandemie heeft de overstap op e-commerce en de digitale transformaties van bedrijven, ongeacht hun omvang, op dramatische wijze versneld. Vóór de pandemie voorspelde FedEx nog dat de Amerikaanse binnenlandse pakketmarkt in 2026 100 miljoen pakketten per dag zou halen. Dit punt wordt naar verwachting vier jaar eerder bereikt: een groei naar 110 miljoen pakketten per dag in 2022, waarbij 86% van die groei naar verwachting afkomstig zal zijn van e-commerce.

FedEx Surround, de eerste klantgerichte FedEx-oplossing op basis van Microsoft Azure cloud-technologie, is een bewijs van het innovatieve potentieel van de samenwerking en directe impact op het gebruik van gegevens in de logistiek. Het FedEx Surround-platform is ontworpen om gebruik te maken van de miljoenen gegevenspunten in het hele FedEx-netwerk en zet AI-, machine-learning- en analyseoplossingen in om risico's voor FedEx-pakketten op een bezorgroute, zoals weersverstoringen of vertragingen in het verkeer, proactief te bewaken. Deze bijna-realtime informatie geeft klanten inzicht in de staat van hun toeleveringsketen en biedt ze de mogelijkheid om proactief oplossingen en alternatieven te plannen die FedEx kan helpen uitvoeren om een zending op de goede weg te houden.

FedEx Surround werd in december 2020 ingezet en heeft een cruciale rol gespeeld in de ondersteuning van COVID-19-vaccintransporten. Het platform stelde FedEx in staat om deze aanzienlijke toename in het volume van prioritaire zendingen te beheren.

Beschikbaarheid

Voor klanten in de VS zal de naadloze gegevensintegratie van FedEx met Dynamics 365 Intelligent orderbeheer naar verwachting in de tweede helft van 2022 beschikbaar zijn.

