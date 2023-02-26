菲尔丁研究生大学并入Rowan Global

加利福尼亚州圣巴巴拉2023年2月26日 /美通社/ -- 美国高等教育部门正在迅速发展，以应对不断变化的社会需求和形势，最显著的是成本上升和公众支持减少。而这些变化为提供有效解决方案的创新伙伴关系带来了机遇。

菲尔丁研究生大学（Fielding Graduate University）成立于1974年，是一所以社会科学为基础的私立非营利研究生机构，为广大学者从业人员群体提供示范性的跨学科课程。该大学采用以学生驱动的探索为基础的分布式学习模型，并致力于提高知识水平。

2023年，菲尔丁大学正式成为Rowan Global，Inc.的附属机构。通过加入Rowan Global Inc.的附属机构网络，菲尔丁大学可获得更多机会，充分利用更多资源支持研究生学习及其学习环境。

Rowan Global由罗文大学（Rowan University）创建，是一个由高等教育机构组成的非营利附属组织网络，服务于不同人群和对象。该网络旨在提供一整套相互协调的服务，以支持其各自学术课程的传授，从而使附属机构受益。菲尔丁大学是第一个加入该网络的机构；它仍将保持独立大学的地位，并且所有附属成员也将如此。

"罗文大学和菲尔丁大学之间的合作对我们整个社区来说是一个难得的机遇"，董事会主席Karen S. Bogart博士表示， "Rowan Global的附属机构身份可确保菲尔丁大学能够继续坚持自1974成立以来的宗旨：为成人学员在攻读社会科学研究生学位时提供教育机会。其益处包括通过协作规划获得更多资源，从而在所有课程中增加对我们学生的技术和学术支持。此外，还有许多令人兴奋的机会等着我们去探索，包括附属网络成员之间的学术合作以及成人学员的全球规划。"

在这样的网络之下，成员机构将能够扩大规模，实现多元化发展和相互合作，同时保留各自的历史核心要素。

"最重要的是，作为附属机构，通过我们在社会科学中对成人学习研究生环境的独特方法，菲尔丁大学可以继续为高等教育生态系统做出贡献"，Katrina S. Rogers总裁、哲学博士表示，"董事会的决定使我们能够提高自身能力，为所有学生提供一个稳定且强大的学习环境。这项工作将使我们能够以新的方式践行我们的愿景和使命；并且，我们将在此基础之上展望未来，与众多机构合作伙伴建立更广泛的网络。我们的学生和教师的机会只会受到我们想象力的限制。"

罗文大学是一所综合性R-2大学，拥有约20,000名学生，可提供超过74个学士学位和51个硕士学位课程、4个博士学位课程和2个专业课程。该大学是美国仅有的56所拥有商业、教育、工程和医学认证课程的机构之一。大学的主校区位于新泽西州的葛拉斯堡罗。

"我们用了两年多的时间来实现这种附属关系；这反映了各级谈判的彻底性和透明度，也证明了有关各方领导人所表现出的善意和合作态度"，Rowan Global, Inc总裁兼首席执行官Horacio Sosa博士表示， "在这方面，我们非常高兴能与Rogers总裁及其董事会合作，为成功的伙伴关系设计发展路线。因此，我们很高兴菲尔丁大学能成为我们的第一家附属机构和合作伙伴。我们将共同证明，我们已经创建了一种专注于学生满意度的高等教育商业模式，同时允许菲尔丁大学等机构扩大其品牌认知度、学术规划和学生入学率。"

如需了解有关此次合作的更多信息，请访问：www.fielding.edu/partnership。如需了解有关菲尔丁研究生大学的更多信息，请访问：www.fielding.edu 。如需了解有关Rowan Global, Inc的更多信息，请访问：www.global.rowan.edu。如需了解有关罗文大学的更多信息，请访问：www.rowan.edu。

48年来，菲尔丁研究生大学一直致力于培养各种领导者、学者和从业人士，共建更加公正和可持续的世界。作为公认的非营利组织领导者，我们将面对面学习和在线学习相结合，提供研究生教育，促进个人发展、社区协作和社会参与。 我们的课程严谨慎密，并由代表着广泛学术和实践的教师授课，为生活和工作在世界各地的专业人士提供心理学、领导力和教育方面的课程和学位。 如需了解更多信息，请访问：fielding.edu 。

Fielding Graduate University

SOURCE Fielding Graduate University