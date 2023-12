Félicitations ! Xianning, en Chine, reçoit le titre de « Ville de votre choix » et cinq villes remportent le 6e Prix international de Guangzhou pour l'innovation urbaine

GUANGZHOU, Chine, 10 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Dans la nuit du 7 décembre 2023, la cérémonie de remise du 6e Prix international de Guangzhou pour l'innovation urbaine (Prix de Guangzhou) s'est tenue au Centre de congrès international Yuexiu de Guangzhou. Bogota (Colombie), Chalandri (Grèce), Gwangju (République de Corée), Kampala (Ouganda) et Xianning (Chine) ont remporté le 6e Prix de Guangzhou. Parmi eux, Xianning (Chine) a également reçu le titre de « Ville de votre choix ».

Lors de la cérémonie, des courts métrages sur le Prix de Guangzhou et les 15 initiatives présélectionnées ont été présentés et le président du jury du 6e Prix de Guangzhou a annoncé les résultats de la sélection. Dix villes, dont Antalya (Turquie), Le Cap (Afrique du Sud), Iztapalapa (Mexique), Jakarta (Indonésie), Kazan (Russie), Mannheim (Allemagne), Pimpri Chinchwad (Inde), Ramallah (Palestine), São Paulo (Brésil) et Téhéran (Iran) ont reçu les médailles d'honneur du Prix de Guangzhou. Ensuite, les représentants de Bogota, Chalandri, Gwangju, Kampala et Xianning, les cinq lauréats du 6e Prix de Guangzhou, ont accepté le prix et prononcé leurs discours de remerciement.

Les participants à la cérémonie ont convenu à l'unanimité que le Prix de Guangzhou avait créé une nouvelle plateforme mondiale permettant aux villes d'échanger leurs expériences en matière d'innovation urbaine, qu'il avait approfondi l'apprentissage de l'innovation urbaine de ville à ville, qu'il avait suscité de nouveaux changements et de nouvelles perspectives en matière d'innovation urbaine et que, ce faisant, il avait propulsé l'innovation urbaine et le développement durable des villes du monde entier.

Au cours des 11 dernières années, six cycles du Prix de Guangzhou ont été organisés tous les deux ans, attirant 1 635 initiatives de 653 villes et régions de 101 pays. Ces initiatives couvrent un large éventail de domaines, notamment les infrastructures et les services publics, la planification urbaine et la bonne gouvernance, les partenariats, la technologie, la résilience, l'inclusion sociale et l'égalité des sexes. Le Prix de Guangzhou est devenu un produit public important qui favorise les échanges et l'apprentissage de ville à ville en matière d'innovation dans la gouvernance urbaine mondiale, ainsi qu'un emblème distingué que Guangzhou peut mettre en avant parmi les villes mondiales.

On apprend que le 6e Prix de Guangzhou a reçu un large éventail de réponses de la part de villes et de régions du monde entier. Au total, 274 initiatives ont été soumises par 193 villes et régions représentant 54 pays et territoires, le nombre de villes et d'initiatives participantes dépassant celui des cycles précédents.