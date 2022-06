Fernández, Presidente da Argentina, se reúne com Li Zhen, presidente da Gotion High-tech

BUENOS AIRES, Argentina, 28 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Na tarde de 24 de junho, horário da Argentina, o presidente argentino, Alberto Fernández, se reuniu com Li Zhen, presidente da Gotion High-tech e com sua delegação na residência presidencial em Olivos. Ele apoiou explicitamente os investimentos chineses na Argentina e elogiou os vários investimentos industriais da Gotion High-tech, que promoverão o desenvolvimento do setor de novas energias da Argentina. Os dois lados também tiveram discussões amigáveis sobre a estratégia de "metas de pico de carbono e neutralização de carbono", o setor de veículos movidos a novas energias, a lei de transporte sustentável e a joint venture entre a Gotion High-tech e a Corven, uma fabricante conhecida de peças automotivas dos EUA, para estabelecer baterias de ônibus elétricos e outros tópicos.

Alberto Fernández disse que o mundo já está mudando para a energia renovável. A Argentina tem incentivado o setor do lítio, da energia eólica, da energia fotovoltaica e outros setores. O desenvolvimento da lei de transporte sustentável, apresentado no ano passado, tem como objetivo estimular investimentos em veículos elétricos, promover a eletrificação do transporte e oferecer proteção jurídica para investidores em novas energias.

Damos as boas-vindas aos investimentos chineses na Argentina. As atividades de investimento industrial da Gotion High-tech na Argentina envolvem o desenvolvimento e processamento de baterias de lítio, que aceleram o desenvolvimento de recursos locais de lítio e ajudarão o desenvolvimento e o progresso do setor de novas energias da Argentina.

Li Zhen disse que, desde o estabelecimento dos laços diplomáticos entre a China e a Argentina, os líderes dos dois países têm apoiado ativamente as vantagens complementares e a cooperação econômica entre as empresas, principalmente a iniciativa "Cinturão e Rota". A iniciativa oferece orientação estratégica, aponta a direção e estabelece a base para a cooperação interempresarial.

A terceira revolução energética com energia solar e eólica como pilar principal chegou. Para fazer o pleno uso dela, precisamos ter tecnologias de armazenamento de energia. A Gotion High-tech se concentra no armazenamento de energia há 16 anos. Pretendemos atingir a capacidade de produção de baterias de 300 GWh no mundo até 2025, o que torna mais vigorosa a demanda das empresas por recursos de lítio.

A Argentina é a terceira maior economia da América Latina, com um sistema social equilibrado e desenvolvimento ordenado de recursos, o que oferece um bom ambiente externo para as empresas investirem. Fizemos parceria com a Jujuy National Energy and Mining Company e trabalharemos com a Corven em Buenos Aires para desenvolver aplicações de distribuição. Nos próximos 100 anos, os veículos movidos a novas energias certamente serão um novo motor para a economia mundial. A Gotion está disposta a trabalhar com pessoas visionárias na Argentina para criar em conjunto uma nova era do setor de energia.

Daniel Scioli, Ministro da Produção e Desenvolvimento da Argentina, Ariel Schale, Ministro da Indústria, o Presidente Fernández, acompanhado por Cecilia Todesca, Ministra das Relações Econômicas Internacionais, e Fernanda Avila, Ministra das Minas, se comunicaram com a equipe da Gotion High-tech sobre o desenvolvimento do setor de lítio.

FONTE Gotion High-Tech

