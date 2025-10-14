L'innovateur et leader, Gotion High-Tech permet à l'Arabie saoudite de développer un modèle d'énergie verte sans carbone.

RIYADH, Arabie Saoudite, 14 octobre 2025 /PRNewswire/ -- À l'occasion du salon Solar & Storage Live KSA 2025, Gotion High-Tech (SHE:002074) a présenté deux innovations majeures : la solution zéro carbone dans tous les scénarios et le système BESS 20 MWh de GOTION GRID Q. Conçues pour des applications zéro carbone évolutives et reproductibles, elles soulignent l'engagement de Gotion à fournir des solutions intégrées d'énergie verte pour le Moyen-Orient et à concrétiser la Vision 2030 de l'Arabie saoudite. Gotion a également présenté de nouveaux produits de stockage, en particulier le système commercial et industriel GOTION EDGE X.

La solution tous scénarios zéro carbone de Gotion vise la transition de l'Arabie saoudite « du déploiement d'un scénario unique aux futures applications à l'échelle de la ville », y compris le parc zéro carbone, l'industrie lourde, le transport, la maison, le tourisme culturel et l'usine. Basée sur deux piliers, la solution permet de réduire les émissions de carbone, d'améliorer l'efficacité et d'optimiser les coûts. Alimentée par une plateforme énergétique numérique - le « cerveau intelligent » du système - la solution relie la production, la consommation et la gestion de l'énergie, ce qui permet une décarbonisation personnalisée dans le cadre de plusieurs scénarios. La plateforme propose également des services à valeur ajoutée tels que le commerce de l'électricité, l'hébergement des opérations et la gestion du carbone, tout en offrant un contrôle de bout en bout, garantissant une longue durée de vie, une sécurité élevée et un fonctionnement très efficace.

Le GOTION GRID Q 20MWh BESS est le produit phare à double moteur de la société pour le stockage à grande échelle. Sa conception modulaire offre une capacité quatre fois supérieure à celle des systèmes traditionnels de 5 MWh, ce qui permet de réduire les coûts de 20 % et le temps de déploiement de 50 %. Un système de refroidissement hybride air-liquide améliore l'efficacité énergétique de 20 % et permet d'atteindre une durée de vie de 25 ans pour se situer aux mêmes niveaux que les systèmes photovoltaïques. Conçu pour les réseaux et les projets d'énergie solaire du Moyen-Orient, le système établit une nouvelle référence en matière de stockage d'énergie ultra-large, avec une densité énergétique de 400 kWh/m2 et de multiples certifications internationales.

Grâce à ses pratiques « zéro carbone », Gotion continue d'étendre son empreinte écologique au niveau mondial. Plusieurs usines chinoises ont obtenu la certification « zéro carbone » grâce à des systèmes d'énergie solaire et de stockage d'énergie (PV+ESS), à la récupération de la chaleur résiduelle et à une logistique verte. L'usine de Xinzhan a été reconnue comme une « usine modèle de neutralité carbone dans l'industrie des batteries au lithium ». Son usine de matériaux d'anode sans carbone en Mongolie intérieure est entièrement alimentée par de l'électricité renouvelable grâce à une centrale solaire de 1 GW, ce qui permettra de réduire de 1,097 million de tonnes d'équivalent CO2 par an, prouvant ainsi que l'usine sans carbone est un objectif réalisable.

Reconnu par Bloomberg NEF (BNEF) et S&P Global comme un leader de l'énergie propre de niveau 1, Gotion High-Tech veut non seulement un fournisseur de solutions vertes innovantes, mais aussi un partenaire stratégique dans la transition énergétique du Moyen-Orient.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2794907/Image.jpg