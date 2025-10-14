Gotion High-Tech permitirá a Arabia Saudí construir un modelo de energía verde

- Gotion High-Tech, innovadora y líder, permitirá a Arabia Saudí construir un modelo de energía verde sin emisiones de carbono

RIAD, Arabia Saudí, 14 de octubre, 2025 /PRNewswire/ -- En el Solar & Storage Live KSA 2025, Gotion High-Tech (SHE:002074) presentó a nivel mundial dos innovaciones clave: la Solución Cero Carbono para Todo Escenario y el sistema de almacenamiento de energía (BESS) GOTION GRID Q de 20 MWh. Diseñadas para aplicaciones cero carbono escalables y replicables, estas innovaciones demuestran el compromiso de Gotion con la entrega de soluciones integradas de energía verde para Oriente Medio, impulsando la Visión Saudí 2030. Gotion también presentó nuevos productos de almacenamiento, incluyendo el sistema comercial e industrial GOTION EDGE X.

Image

La Solución Cero Carbono para Todos los Escenarios de Gotion se centra en la transición de Arabia Saudí desde una implementación de escenario único a futuras aplicaciones a escala urbana, incluyendo parques, industria pesada, transporte, vivienda, turismo cultural y fábricas sin emisiones de carbono. Basada en dos pilares, la solución logra la reducción de carbono, mejoras en la eficiencia y optimización de costes. Impulsada por una Plataforma Energética Digital (el "cerebro inteligente" del sistema), la solución conecta la generación, el consumo y la gestión de energía, permitiendo una descarbonización personalizada en múltiples escenarios. La plataforma también ofrece servicios de valor añadido como la comercialización de electricidad, el alojamiento de operaciones y la gestión de carbono, a la vez que ofrece control integral, garantizando una larga vida útil, alta seguridad y un funcionamiento eficiente.

El sistema BESS GOTION GRID Q de 20 MWh es el producto estrella de la compañía con dos motores para el almacenamiento a gran escala. Su diseño modular ofrece cuatro veces la capacidad de los sistemas tradicionales de 5 MWh, lo que reduce los costes en un 20% y el tiempo de implementación en un 50%. Un sistema híbrido de refrigeración aire-líquido mejora la eficiencia energética en un 20%, logrando una vida útil de 25 años, comparable a la de los sistemas fotovoltaicos. Diseñado para redes eléctricas de Oriente Medio y proyectos de energía solar, el sistema establece un nuevo estándar para el almacenamiento de energía ultragrande, con una densidad energética de 400 kWh/m² y múltiples certificaciones internacionales.

Con el respaldo de sus prácticas de cero emisiones de carbono, Gotion continúa expandiendo su huella ecológica global. Varias fábricas en China han obtenido certificaciones de cero emisiones de carbono mediante sistemas de energía solar con almacenamiento de energía (PV+ESS), recuperación de calor residual y logística ecológica. La planta de Xinzhan fue reconocida como "Fábrica modelo neutra en carbono en la industria de baterías de litio". Su planta de material anódico de cero emisiones de carbono en Mongolia Interior se alimenta íntegramente con electricidad renovable gracias a una planta solar de 1 GW, lo que reducirá 1.097 millones de toneladas de CO2 equivalente al año, demostrando que una fábrica con cero emisiones de carbono es una realidad alcanzable.

Como lo reconocen Bloomberg NEF (BNEF) y S&P Global como líder de primer nivel en energía limpia, Gotion High-Tech se esfuerza por ser no solo un proveedor de soluciones ecológicas innovadoras, sino también un socio estratégico en la transición energética del Oriente Medio.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2794907/Image.jpg