Fernando Mendoza y la familia lanzan el Fondo de la Familia Mendoza con la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple antes del Día del Borrador

El fondo promoverá la investigación de la esclerosis múltiple y los programas de apoyo para las familias afectadas por la enfermedad; El ganador del Trofeo Heisman 2025 compromete $ 500K a la Sociedad Nacional de Esclerosis para lanzar el fondo

NUEVA YORK, 23 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple anunció hoy el lanzamiento del Fondo de la Familia Mendoza, una nueva asociación con el ganador del Trofeo Heisman 2025 Fernando Mendoza y su familia para acelerar el progreso hacia un mundo libre de esclerosis múltiple (EM). El fondo unirá los esfuerzos de recaudación de fondos de la familia, sus socios y simpatizantes en todo el país para financiar investigaciones, programas y servicios de vanguardia para garantizar que ninguna familia se enfrente sola a la EM.

Mendoza Family Fund Logo

El Fondo de la Familia Mendoza se basa en años de recaudación de fondos y sensibilización para la EM por parte de Fernando, su hermano Alberto y su familia en honor a su madre, Elsa, que vive con la SRA. Lo que comenzó como un esfuerzo de base con la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple se ha convertido en un movimiento nacional, recaudando más de $ 360,000 a través de la recaudación de fondos de bricolaje. Fernando ha comprometido personalmente $ 500,000 a la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple para financiar la investigación de la EM en el Sistema de Salud de la Universidad de Miami y la Facultad de Medicina Miller.

"Este fondo es para mi madre y los millones de personas que viven con EM", dijo Mendoza. "Mi madre ha enseñado a nuestra familia la fortaleza, la resiliencia y la positividad. Mis hermanos Alberto y Max, mi papá y yo – todos hemos aprendido de su ejemplo. Ella es la razón por la que luchamos y la razón por la que creemos que podemos hacer algo más grande que nosotros mismos. La asociación con la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple a través del Fondo Familiar de Mendoza nos da la oportunidad de convertir esa inspiración en un impacto real al avanzar en investigaciones innovadoras y ayudar a familias como la mía a navegar esta enfermedad. Juntos, podemos acercarnos a una cura y un futuro libre de EM ".

El compromiso de una familia para poner fin a la EM

La conexión de la familia Mendoza con la EM ha sido la fuerza impulsora detrás de su defensa. Inspirados por la fortaleza y la resiliencia de Elsa, Fernando y Alberto han utilizado sus plataformas para crear conciencia, movilizar a las comunidades y apoyar a otras personas afectadas por la enfermedad.

Desde los primeros esfuerzos de recaudación de fondos, como la campaña "Mendoza Burrito" en Berkeley, California, hasta las asociaciones con restaurantes locales en Bloomington, Indiana, los hermanos han encontrado constantemente formas creativas de involucrar a los partidarios. Sus esfuerzos han unido a los fanáticos de escuelas, comunidades e incluso países rivales, lo que demuestra que la lucha contra la EM trasciende las fronteras deportivas y estatales.

Qué apoyará el Fondo Familiar Mendoza

El Fondo de la Familia Mendoza, que apoya directamente a la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple, unirá todas las iniciativas de recaudación de fondos vinculadas a la asociación, y continuará reuniendo las contribuciones de la familia, los socios de la marca y los partidarios de todo el país. A través del fondo, la familia Mendoza ayudará a guiar las prioridades de financiamiento, asegurando que sus contribuciones se alineen con las áreas de mayor importancia personal, al tiempo que permitirá a la Sociedad dirigir el apoyo donde pueda tener el mayor impacto.

"La familia Mendoza ha construido más que una recaudación de fondos: han construido un movimiento arraigado en el amor y el propósito", dijo el Dr. Tim Coetzee, presidente y director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple. "El Fondo de la Familia Mendoza representa lo mejor de lo que es posible cuando la pasión se encuentra con la acción colectiva. A través de esta asociación, tenemos la oportunidad de canalizar ese impulso hacia investigaciones y programas críticos que cambiarán vidas y, en última instancia, nos ayudarán a poner fin a la EM ".

Un movimiento en crecimiento

El lanzamiento del Fondo de la Familia Mendoza llega en un momento crucial, mientras Fernando se prepara para el Draft de la NFL 2026 y Alberto continúa su carrera universitaria en Georgia Tech. Junto con su hermano Max y los padres Fernando y Elsa, y en colaboración con la Sociedad Nacional de EM, la familia tiene como objetivo ampliar su impacto e inspirar una mayor participación en el movimiento para poner fin a la EM.

Los simpatizantes pueden contribuir al Fondo de la Familia Mendoza visitando: http://nationalmssociety.org/mendoza

Acerca de la esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple es una enfermedad impredecible del sistema nervioso central que interrumpe la comunicación dentro del cerebro y entre el cerebro y el cuerpo. Actualmente, no existe cura. Los síntomas varían y pueden incluir fatiga incapacitante, problemas de movilidad, cambios cognitivos y problemas de visión. Se estima que 1 millón de personas viven con EM en los Estados Unidos. El diagnóstico precoz y el tratamiento son fundamentales.

Acerca de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple

La National MS Society, fundada en 1946, es el líder mundial de un movimiento creciente dedicado a crear un mundo libre de EM. La Sociedad financia investigaciones de vanguardia para una cura, impulsa el cambio a través de la promoción y proporciona programas y servicios para ayudar a las personas afectadas por la EM a vivir mejor. Conéctese para obtener más información e involucrarse: nationalmssociety.org, Facebook, X, Instagram, YouTube o 1-800-344-4867.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2963665/National_Multiple_Sclerosis_Society_x_Mendoza_Family_Fund.jpg

FUENTE National Multiple Sclerosis Society