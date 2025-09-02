Festival de Artes Escénicas: Autumn Meteorite 2025 Tokyo
News provided byTokyo Festival Executive Committee
Sep 02, 2025, 00:51 ET
TOKIO, 2 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Comité Ejecutivo del Festival de Tokio ha anunciado que un nuevo y audaz festival internacional de artes escénicas, con sede en el Teatro Metropolitano de Tokio, se celebrará del 1 de octubre al 3 de noviembre. Bajo la dirección artística del aclamado dramaturgo y director Toshiki Okada (chelfitsch), el festival se lanza con la misión de crear nuevas obras, promover artistas a nivel mundial y fomentar la próxima generación de talentos escénicos.
Los visitantes podrán explorar 14 programas de artes escénicas de Japón y del extranjero, siete programas no escénicos que incluyen conferencias y talleres, y tres iniciativas " Hello and Welcome " que garantizan la accesibilidad y la inclusión.
Con su diverso programa, los organizadores invitan a los participantes a interactuar con las artes escénicas contemporáneas que reflejan el mundo actual. Además, crea oportunidades para tomar conciencia de diferentes realidades y reconsiderar el mundo desde nuevas perspectivas.
Mensaje del director: https://autumnmeteorite.jp/en/2025/about
Nota de prensa: https://tokyo-festival.box.com/s/ix5hy488qgnq7iwcdxgrv39d2pk2b2vm
Kit de prensa: https://tokyo-festival.box.com/s/oegnyfhj21w899ox8elavqi06hosus6a
Resumen del evento
Festival de Artes Escénicas: Autumn Meteorite 2025 Tokyo
Fechas: Miércoles 1 de octubre - Lunes 3 de noviembre de 2025
Lugares: Teatro Metropolitano de Tokio, etc.
Organizador: Comité Ejecutivo del Festival de Tokio, compuesto por el Gobierno Metropolitano de Tokio y el Teatro Metropolitano de Tokio (Fundación Metropolitana de Tokio para la Historia y la Cultura)
Apoyo: Agencia de Asuntos Culturales, Gobierno de Japón, Consejo de las Artes de Japón
Patrocinador: Asahi Group Japan, Ltd.
Socio de medios: Tokyo Art Beat
Programa:
-Programa de apertura "Another Shape of Reality/Shape of Another Reality" (Japón)
-Obra de danza/teatro de Toshiki Okada "Dance Jurors' Dance" (Japón)
-Selección de otoño de TMT: Kuranosuke SASAKI, actuación en solitario "Jonah" (Rumania, Japón)
-Shakespeare's Wild Sisters Group x NIWA GEKIDAN PENINO "The Bathhouse of Honest Desires"
-Faye Driscoll "Weathering"(Estados Unidos)
-Selección de Otoño de TMT "Mary Said What She Said" (Estados Unidos, Francia)
-Handa Gote Research & Development "THE THIRD HAND" (República Checa)
-YOU BALANCE (Japón)
-Forced Entertainment "Signal to Noise" (Reino Unido)
-Utau-Hahagokoro "The Theater*Sing! Dance! Grow! A garden of Hahagokoro --Children's Clothing is Reincarnation--" (Japón)
*(El asterisco se sustituye por una estrella).
-Xavier Bobes "Things easily forgotten" (España)
-SEKITA IKUKO "under take" (Japón)
-TMT Selección de Otoño Damien Jalet x Kohei Nawa " Planet(wanderer)*" (Francia, Japón)
*Los paréntesis se sustituyen por corchetes.
-Shin Hanagata "Ergonomic Embryo - Protocell" (Japón)
-Ariel Doron Taller de Teatro de Objetos "Professional Edition" "Experimental Edition"
-Civic Creative Base Tokyo (CCBT) x Festival de Artes Escénicas: Autumn Meteorite Tokyo
Campamento de Ideaciones Futuras Vol. 7 Chamanismo Super Sobrio: Explorando la Sincronización, la Co-presencia y la Mímesis a través del Teatro y la Tecnología
-Hello and Welcome (Apoyo a los Asistentes) y más
