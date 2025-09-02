Festival des arts du spectacle : Autumn Meteorite 2025 Tokyo

TOKYO, 2 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Le comité exécutif du festival de Tokyo a annoncé qu'un nouveau festival international des arts de la scène, basé dans le Tokyo Metropolitan Theatre, se déroulera du 1er octobre au 3 novembre. Sous la direction artistique du célèbre dramaturge et metteur en scène Toshiki Okada (chelfitsch), le festival a pour mission de créer de nouvelles œuvres, de promouvoir les artistes à l'échelle mondiale et d'encourager la prochaine génération de talents dans le domaine des arts du spectacle.

Les visiteurs peuvent découvrir 14 programmes de spectacles du Japon et de l'étranger, sept programmes hors spectacles comprenant des conférences et des ateliers et trois initiatives « Hello and Welcome » (Bonjour et bienvenue) pour l'accessibilité et l'inclusion.

Avec une programmation diversifiée, les organisateurs invitent les participants à s'intéresser aux arts du spectacle contemporains qui reflètent le monde actuel. Elle permet également de prendre conscience de réalités différentes et de redécouvrir le monde sous un angle nouveau.

Message du directeur : https://autumnmeteorite.jp/en/2025/about

Communiqué de presse : https://tokyo-festival.box.com/s/ix5hy488qgnq7iwcdxgrv39d2pk2b2vm

Dossier de presse : https://tokyo-festival.box.com/s/oegnyfhj21w899ox8elavqi06hosus6a

Présentation de l'événement

Festival des arts de la scène : Autumn Meteorite 2025 Tokyo

Dates : du mercredi 1er octobre au lundi 3 novembre 2025

Lieux : Théâtre métropolitain de Tokyo, etc.

Organisateur : Comité exécutif du festival de Tokyo, composé du gouvernement métropolitain de Tokyo et du théâtre métropolitain de Tokyo (Fondation métropolitaine de Tokyo pour l'histoire et la culture)

Soutien : Agence pour les affaires culturelles, gouvernement du Japon, Japan Arts Council

Sponsor : Asahi Group Japan, Ltd.

Partenaire média : Tokyo Art Beat

Programme :

- Programme d'ouverture « Another Shape of Reality/Shape of Another Reality » (Japon)

- Toshiki Okada Pièce de danse/pièce de théâtre « Dance Jurors' Dance » (Japon)

- Sélection d'automne du TMT Performance solo de Kuranosuke SASAKI « Jonah » (Roumanie, Japon)

- Shakespeare's Wild Sisters Group x NIWA GEKIDAN PENINO « The Bathhouse of Honest Desires »

- Faye Driscoll « Weathering » (USA)

- Sélection d'automne du TMT « Mary Said What She Said » (USA, France)

- Handa Gote Research & Development « THE THIRD HAND » (République tchèque)

- YOU BALANCE (Japon)

- Forced Entertainment « Signal to Noise » (Royaume-Uni)

- Utau-Hahagokoro « Theater*Sing! Dance! Grow! A garden of Hahagokoro --Children's Clothing is Reincarnation-- » (Japon)

*(La marque en forme d'étoile est remplacée par un astérisque.)

- Xavier Bobes « Things easily forgotten » (Espagne)

- SEKITA IKUKO « under take » (Japon)

- Sélection d'automne du TMT Damien Jalet x Kohei Nawa « Planet(wanderer)* » (France, Japon)

*Les crochets sont remplacés par des parenthèses.

- Shin Hanagata « Ergonomic Embryo - Protocell » (Japon)

- Ariel Doron Object Theater Workshop « Professional Edition » « Experimental Edition »

- Civic Creative Base Tokyo (CCBT) x Festival des arts du spectacle : Autumn Meteorite Tokyo

Future Ideations Camp Vol. 7 Super Sober Shamanism : exploration de la synchronisation, de la coprésence et du mimétisme par le théâtre et la technologie

- Hello and Welcome (assistance aux participants) et plus encore