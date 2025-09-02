Festival der darstellenden Künste: Autumn Meteorite 2025 Tokyo

TOKIO, 2. September 2025 /PRNewswire/ -- Das Tokyo Festival Executive Committee hat angekündigt, dass vom 1. Oktober bis zum 3. November ein kühnes neues internationales Festival der darstellenden Künste im Tokyo Metropolitan Theatre in Tokio stattfinden wird. Unter der künstlerischen Leitung des gefeierten Dramatikers und Regisseurs Toshiki Okada (chelfitsch) startet das Festival mit der Mission, neue Werke zu schaffen, Künstler weltweit zu fördern und die nächste Generation von Talenten der darstellenden Künste zu unterstützen.

Die Besucher können 14 Performance-Programme aus Japan und dem Ausland, sieben Nicht-Performance-Programme, darunter Vorträge und Workshops, sowie drei „Hallo und Willkommen"-Initiativen entdecken, die für Barrierefreiheit und Inklusion sorgen.

Mit ihrem vielfältigen Programm laden die Organisatoren die Teilnehmer ein, sich mit zeitgenössischer darstellender Kunst auseinanderzusetzen, die die heutige Welt widerspiegelt. Gleichzeitig entstehen dadurch Möglichkeiten, sich anderer Realitäten bewusst zu werden und die Welt aus neuen Perspektiven zu betrachten.

Überblick über die Veranstaltung

Festival der darstellenden Künste: Herbst-Meteorit 2025 Tokio

Datum: Mittwoch, 1. Oktober bis Montag, 3. November 2025

Veranstaltungsorte: Tokyo Metropolitan Theatre, etc.

Organisator: Tokyo Festival Executive Committee, bestehend aus Tokyo Metropolitan Government und Tokyo Metropolitan Theatre (Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture)

Unterstützung: Behörde für kulturelle Angelegenheiten, Regierung von Japan, Japan Arts Council

Sponsor: Asahi Group Japan, Ltd.

Medienpartner: Tokyo Art Beat

Programm:

-Eröffnungsprogramm „Another Shape of Reality/Shape of Another Reality"( (Japan)

-Toshiki Okada Tanzstück/Theaterstück „Dance Jurors' Dance" (Japan)

-TMT Autumn Selection Kuranosuke SASAKI Soloauftritt „Jonah" (Rumänien, Japan)

-Shakespeare's Wild Sisters Group x NIWA GEKIDAN PENINO „The Bathhouse of Honest Desires"

-Faye Driscoll „Weathering" (USA)

-TMT-Herbstauswahl „Mary Said What She Said" (USA, Frankreich)

-Handa Gote Research & Development „THE THIRD HAND" (Tschechische Republik)

-YOU BALANCE (Japan)

-Zwangsunterhaltung „Signal to Noise" (Vereinigtes Königreich)

-Utau-Hahagokoro „The Theater*Sing! Dance! Grow! A garden of Hahagokoro --Children's Clothing is Reincarnation--" (Japan)

-Xavier Bobes „Things easily forgotten" (Spanien)

-SEKITA IKUKO „under take" (Japan)

-TMT Autumn Selection Damien Jalet x Kohei Nawa „Planet(wanderer)*" (Frankreich, Japan)

-Shin Hanagata „Ergonomic Embryo - Protocell" (Japan)

-Ariel Doron Object Theater Workshop „Professional Edition" „Experimental Edition"

-Civic Creative Base Tokyo (CCBT) x Performing Arts Festival: Autumn-Meteorite Tokyo

Future Ideations Camp Vol. 7 Super Sober Shamanism: Exploring Synchronization, Co-presence, and Mimesis through Theatre and Technology

-Hello and Welcome (Teilnehmerbetreuung) und mehr