Festiwal powietrza JD tchnie nowe życie w sektor oczyszczania powietrza w Chinach

Szczyt branży oczyszczania powietrza w 2018 r. zwiastuje odrodzenie

Firma JD.com, Inc., największy w Chinach sprzedawca w branży oczyszczania powietrza, wzięła na siebie odpowiedzialność za przywództwo w rozwoju branży i utworzenie nowego scenariusza sprzedaży. W dniu 25 maja 2018 r. firma zgromadziła ponad 40 wiodących przedsiębiorstw z branży z całych Chin, w tym marki Philips, Blueair i Honeywell na Szczycie Rozwoju Branży Oczyszczania Powietrza JD 2018.

W obliczu bieżących wyzwań, z którymi zmierza się branża uczestnicy forum wymieniali się poglądami i omawiali najlepsze sposoby na wdrożenie postępów JD w dużych danych i kanałach sprzedaży, a także dyskutowali na temat otwartej strategii wspierania różnorodnych marek oczyszczania powietrza z całego kraju w ramach chińskiej epoki „otwartej sprzedaży detalicznej", czyli wykorzystywania wszystkich dostępnych kanałów internetowych i fizycznych do tworzenia pozytywnych, bezproblemowych doświadczeń użytkownika. Tym samym uczestnicy forum opracowywali podstawy mogące prowadzić do zupełnie nowego cyklu wzrostu i rozwoju w branży oczyszczania powietrza.

To, co stało się jasne w trakcie szczytu to fakt, że trendy konsumenckie wskazują na koniec strategii jednego produktu na wszystkie potrzeby. Konsumenci zaczynają dzielić się na grupy i kategorie, w ramach których mają specyficzne oczekiwania i wymagania. Firma JD i marki oczyszczania powietrza muszą porzucić dotychczasowe myślenie zakładające portfolio produktów, przemyśleć ponownie strategie w celu sprostania różnorodnym wymaganiom w wielu kategoriach konsumentów i wykorzystać strategię „wspierania" pozwalającą na zmianę tradycyjnych założeń dotyczących ludzi, dóbr i rynków. Dzięki temu detalista przy współpracy z markami będzie w stanie zaoferować konsumentom zupełnie nowe doświadczenia w zakresie oczyszczania powietrza.

Dlatego też firma JD rozpoczęła czerwcową kampanię JD June 2018 Air Feast przy współpracy z kilkoma dużymi markami oczyszczania powietrza. Kampania ta zwiastuje oficjalne rozpoczęcie dążeń do wykorzystania trendu „otwartej sprzedaży detalicznej", która łączy świat online i offline z naciskiem na optymalizację każdego punktu kontaktu z konsumentem, a także dopracowanie doświadczeń klientów od początku do końca.

Kulminacja kampanii JD June 2018 Air Feast – otwarcie JD Air Restaurant

Dnia 8 czerwca miejsce miało uroczyste otwarcie JD Air Restaurant, restauracji znajdującej się w 751 dystrykcie artystycznym Pekinu. Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie w wielu segmentach rynku, tym samym potwierdzając sukces kampanii. Otwarcie odzwierciedlało nowe dążenia i sposoby do wykorzystania idei otwartej sprzedaży detalicznej i połączenia kanałów online i offline w celu zaoferowania konsumentom zupełnie nowych wrażeń zmysłowych.

Wykorzystujący sztuczną inteligencję robot o nazwie L'il Luo przyciągnął najwięcej uwagi w trakcie wydarzenia. Robot bez wahania integrował się z publicznością, a pokaz śpiewu i tańca spotkał się z sowitymi brawami. Poza tym wydarzenie uświetnił także mistrz tradycyjnego brzuchomówstwa, tradycji sięgającej czasów dynastii Song. Brzuchomówca zaprezentował naturalne głosy, które przekraczały granice zmysłów i nadały powietrzu dźwięk, tym samym umożliwiając publiczności przemyślenie wagi czystego powietrza i zdrowego środowiska codziennego. Występ brzuchomówcy nadał zupełnie innej atmosfery wydarzeniu. Świadomość na temat czerwcowej kampanii czystego powietrza była także szerzona przez transmisję z wydarzenia na żywo w internecie, która dodatkowo zwiększyła zainteresowanie restauracją powietrzną.

Połączenie online i offline w restauracji powietrznej źródłem nowych możliwości dla otwartej sprzedaży

Restauracja serwująca powietrze zamiast posiłków JD Air Restaurant początkowo przyciągnęła uwagę ze względu na naturalną ciekawość – wielu gości po prostu chciało zobaczyć, co miejsce to ma w ofercie. Wykorzystując bardzo prostą koncepcję wykończeniową, restauracja powietrzna obejmuje pięć obszarów: bar, salę restauracyjną, salę kinowo-telewizyjną, salę sklepową i kuchnię. Najwięcej uwagi przyciągnęły specjalne wzory butelek powietrza w barze i obszarach doświadczeniowych.

Interaktywne doświadczenia w restauracji obejmowały sześć wyjątkowych posiłków powietrznych: powietrze na wysokości 300 stóp ponad chmurami, powietrze z dziewiczego środowiska, powietrze z kuchni naukowo-technologicznej, powietrze z łodzi na otwartych wodach, powietrze z Arktyki będące zapowiedzią romansu i powietrze o zapachu wody morskiej zamieszkanej przez łososie. Goście mogą spróbować czystego powietrza poprzez specjalne urządzenie ssące pozwalające na delektowanie się powietrznym posiłkiem w podobny sposób do konsumpcji zwykłego posiłku. Podczas degustacji wyświetlane są nagrania wideo zwiększające przyjemność czerpaną z wybranego typu powietrza i uzupełniające ucztę dla zmysłów.

Podobnie do zakupów w sklepie tradycyjnym także klienci w internecie mogą dokonywać zakupów objętych kampanią czerwcową ze specjalną zniżką. Po otwarciu restauracji powietrznej klienci mogli odwiedzić kuchnię i odkryć sekrety produkcji posiłków powietrznych, przez co mogli lepiej zrozumieć istotę czystego powietrza i produktów oczyszczania powietrza. Wydarzenie to stanowiło kulminację kompleksowej kampanii marketingowej zakładającej połączenie inicjatyw online i offline.

Rozpoczęcie otwartej sprzedaży początkiem nowej epoki w branży oczyszczania powietrza

Rozpoczęła się epoka nowych zakupów. Kampania powietrzna firmy JD okazała się być owocną inicjatywą chińskiej branży oczyszczania powietrza zakładającą ponowne przemyślenie dążeń do zwiększenia zapotrzebowania rynkowego i ustanowienia nowych ram transformacji produktów, promocji i strategii umożliwiających zmianę rynku w obecnych warunkach. Takie podejście nie tylko usuwa bariery między doświadczaniem produktów a ich konsumpcją, ale także pozwala na integrację nowego modelu marketingowego wykorzystującego możliwości kanałów online i offline w nowej epoce, którą charakteryzuje brak granic w branży, kanałach, zapotrzebowaniu i doświadczeniu. Nowe inicjatywy zwiastują początek podróży w nową epokę branży.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/703937/JD_Air_Restaurant.jpg

SOURCE JD