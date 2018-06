La « fête de l'air » de JD insuffle une vie nouvelle dans le secteur chinois de la purification de l'air à l'intérieur

Le sommet sur l'industrie de la purification de l'air 2018 prépare le terrain pour un retour en force

JD.com, Inc., plus grand détaillant de l'industrie de la purification de l'air en Chine, se charge de prendre la tête du développement de l'industrie et de créer un nouveau schéma pour les ventes. Le 25 mai 2018, le détaillant a réuni plus de 40 acteurs majeurs de l'industrie de la purification de l'air en Chine, dont Philips, Blueair et Honeywell, à l'occasion du « Sommet du développement de l'industrie de la purification de l'air JD 2018 » qui porte bien son nom.

Compte tenu des défis actuels de l'industrie, les participants au forum ont ouvertement échangé leurs opinions et débattu de la meilleure façon de mettre en œuvre les avantages de JD en termes de Big data et de canaux de distribution, ainsi que sa stratégie d'autonomisation ouverte aux différentes marques de purification de l'air du pays sous l'égide de ce que l'on appelle en Chine l'ère de la « vente au détail sans limites » (définie comme « l'utilisation de tous les canaux disponibles hors ligne et en ligne pour créer une expérience positive transparente pour le consommateur »). Cela a mis en place les éléments qui pourraient mener l'industrie de la purification de l'air à un nouveau cycle complet de croissance et de développement.

Pendant le sommet, il a été dit très clairement que les tendances de consommation indiquent sans l'ombre d'un doute « qu'une solution universelle » n'est plus une stratégie viable, car les consommateurs se répartissent en catégories ou groupes, chacun de ceux-ci ayant ses propres attentes et demandes. JD et ses marques de purification de l'air doivent dépasser toutes les formes de pensée traditionnelle en termes de portefeuilles de produits, repenser les stratégies afin de répondre aux différentes attentes de chaque catégorie de consommateurs et utiliser la stratégie « d'autonomisation » de JD pour remodeler le cadre traditionnel « des personnes, des biens et des marchés », en créant conjointement une expérience entièrement nouvelle pour les consommateurs lorsque la purification de l'air entre en jeu.

C'est ainsi que JD a lancé la campagne « JD June 2018 Air Feast » (Fête de l'air de JD en juin 2018) aux côtés de plusieurs grandes marques de purification de l'air, marquant ainsi le début officiel de nouveaux efforts visant à tirer parti de la tendance de « vente au détail sans limites » qui relie le « en ligne » et le « hors ligne » en mettant l'accent sur l'optimisation de chaque point de contact avec le consommateur, ainsi que sur l'expérience client de bout en bout.

Le point d'orgue de la campagne « JD June '18 Air Feast » - l'ouverture du « JD Air Restaurant »

Le 8 juin, la cérémonie d'ouverture du « JD Air Restaurant » s'est tenue dans le district artistique 751 de Pékin et a attiré l'attention de nombreux segments de marché, à l'instar du succès de la campagne. La cérémonie d'ouverture illustrait une nouvelle méthode et une nouvelle tentative de tirer parti du concept de vente au détail sans limites et de l'intégration des canaux en ligne et hors ligne, dans le but d'offrir une expérience sensorielle complètement inédite aux consommateurs.

Un robot basé sur l'intelligence artificielle, surnommé « L'il Luo », a attiré toute l'attention lors de l'évènement, en abordant les membres du public sans aucune hésitation tout au long des festivités. La chanson et la chorégraphie de Luo se sont achevées par une salve d'applaudissements bien mérités de la part du public. De plus, un maître dans l'art du ventriloquisme traditionnel, patrimoine culturel immatériel qui remonte à la dynastie Song, a offert un spectacle de ventriloquisme à voix naturelle. Il a ainsi dépassé les frontières des sens pour faire « entendre l'air » et a ainsi attiré l'attention des participants sur l'importance d'un air pur et d'un environnement de vie sain. Le spectacle a marqué un tournant dans l'ambiance de la cérémonie d'ouverture. La sensibilisation à la campagne de purification de l'air de juin 2018 a été soulignée par le biais d'une émission en direct en ligne, qui a suscité la curiosité au sujet du « restaurant d'air ».

Les liaisons entre les canaux en ligne et hors ligne du restaurant d'air ouvrent de nouvelles possibilités pour la vente au détail sans limites

Le JD Air Restaurant - un restaurant qui sert de l'air plutôt que de la nourriture - a d'abord attiré l'attention simplement en raison de la curiosité qu'il suscite, et de nombreux participants ont voulu goûter la « cuisine » qui leur était proposée. Basé sur un concept de design extrêmement simple, le restaurant d'air se compose de cinq espaces spéciaux : un comptoir, une salle à manger, un espace cinéma et télévision, un espace shopping et un espace cuisine, avec un design de bar de bouteilles d'air distinctif et un design de bouteille d'expérience « aérienne » qui ont suscité la plus grande attention des participants.

En guise d'expériences interactives, le menu du restaurant d'air offrait six repas « aériens » exclusifs : Air à 300 pieds (environ 90 mètres) au-dessus des nuages, Air dans un environnement immaculé, Air de la cuisine « sciences et technologies », Air au-dessus d'une embarcation plate en pleine mer, Air de l'Arctique - précurseur d'une idylle -, et Air infusé par l'eau de mer où se faufilent des saumons. Les participants peuvent faire l'expérience de l'air pur grâce à un dispositif d'aspiration spécial et déguster leur repas d'air de la même manière que si c'était un mets succulent, tout en regardant la vidéo pour renforcer le plaisir procuré par la délicatesse de l'air choisi. Ils peuvent ainsi vivre pleinement la fête de l'air sensorielle.

Tout comme ils le feraient avec le canal en ligne, les utilisateurs qui commandent hors ligne peuvent également profiter de la remise offerte pendant la campagne de juin 2018. Le lancement subséquent du restaurant d'air H5 a permis aux clients potentiels d'explorer la cuisine du restaurant d'air et de découvrir les secrets de production des mets à base d'air. Grâce à tout cela, ils sont à même de comprendre plus en détails les bienfaits de l'air pur et les produits de purification de l'air. L'évènement a été le point d'orgue d'une campagne de marketing complète grâce aux liaisons établies entre les efforts en ligne et hors ligne.

Le démarrage de la vente au détail sans limites ouvre une nouvelle ère pour l'industrie de la purification de l'air

Le nouveau schéma d'achat est arrivé. La campagne de la fête de l'air de JD s'est avérée être une tentative réussie de l'industrie chinoise de la purification de l'air de repenser la méthodologie visant à stimuler la demande du marché. Elle fonde le cadre grâce auquel, et compte tenu de l'environnement commercial actuel, la transformation du produit, la promotion du marketing et la stratégie conduisant à une transition du marché peuvent avoir lieu. Elle ne se contente pas de supprimer les frontières entre l'expérience du produit et la consommation de celui-ci, mais intègre également le nouveau modèle de marketing créé par les canaux de distribution en ligne et hors ligne dans la nouvelle ère caractérisée par une industrie, des canaux, une demande et une expérience sans limites, en inaugurant avec succès la grande étape vers l'ère suivante - l'ère 2.0 de l'industrie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/703937/JD_Air_Restaurant.jpg

