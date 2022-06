Kristian Blummenfelt completa triatlo Ironman no tempo masculino mais rápido em 06:44:25

O Desafio Pho3nix Sub7 Sub8, patrocinado pela Zwift, teve como objetivo incentivar e inspirar maior participação no esporte entre crianças em todo o mundo

SINGAPURA, 7 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Fez-se história no Desafio Pho3nix Sub7 Sub8 quando Kristian Blummenfelt se tornou o primeiro homem a completar a prova em menos de 7 horas e Kat Matthews se tornou a primeira mulher a completar a prova em menos de 8 horas em um triatlo Ironman. Com o evento englobando 3,8 km de natação, 180 km de bicicleta e 42,2 km de corrida consecutivamente, Blummenfelt terminou em um tempo notável de 06:44:25, com Matthews terminando em um impressionante tempo de 07:31:54. O feito escreve o nome de Kristian e Kat nos livros de história de conquistas esportivas.