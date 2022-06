L'histoire s'écrit lors du tournoi Pho3nix Sub7 Sub8 Challenge

L'événement historique s'est déroulé au Dekra Lausitzring, en Allemagne, et les épreuves de natation ont eu lieu dans le lac Seftenberg voisin. Le circuit a été choisi à l'issue d'une recherche mondiale exhaustive visant à déterminer le parcours le plus rapide possible, en tenant compte d'une multitude de facteurs tels que le fuseau horaire, le climat, le vent, l'altitude, la surface et le tracé de la piste.

S'exprimant sur son incroyable accomplissement, Kristian Blummenfelt a déclaré :

« Aujourd'hui, il s'agissait d'entrer dans l'histoire, mais aussi de prouver que tous les objectifs - petits et grands - valent la peine d'être poursuivis. C'était un de mes objectifs depuis aussi longtemps que je me souvienne, et je n'aurais pas pu le faire sans le soutien de mon incroyable équipe - merci. »

Kat Matthews a déclaré après son exploit exceptionnel :

« Le parcours pour relever ce défi a été difficile et je ne serais pas ici sans l'incroyable équipe qui m'accompagne. Aujourd'hui, il s'agissait de bien plus que d'atteindre le Sub8. Le but était de montrer au monde entier que l'impossible n'existe pas. »

Chris McCormack, PDG de Mana, organisateur de l'événement, a déclaré :

« Je suis complètement abasourdi. Le Pho3nix Sub7 Sub8 Challenge avait pour mission d'inspirer les gens, et voir Kristian et Kat réussir un Sub7 et un Sub8, c'était les voir dépasser ce que beaucoup considéraient comme 'impossible'. J'espère que tous ceux qui nous regardent aujourd'hui sont inspirés par ces athlètes incroyables et qu'ils se mettent au défi de repousser leurs propres limites. Merci à toutes les personnes impliquées. Les athlètes. Les meneurs d'allure. L'équipe qui a permis la réalisation de ce dont nous venons d'être témoins. Cette journée a été extraordinaire. »

